17:49 02.10.2022 (обновлено: 20:13 02.10.2022)
"Война обостряется". В КНР намекнули на автора аварии на "Северных потоках"
Global Times: США получат больше всего выгоды от диверсий на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. США получат наибольшую выгоду от разрушения "Северных потоков", но при этом Вашингтон рискует опасно обострить противостояние с Россией, пишет Сицзинь Ху в статье для китайского издания The Global Times.
По мнению обозревателя, такие диверсии могут обернуться неконтролируемыми последствиями для мирового сообщества.
"Саботировать "Северные потоки" — это все равно что открывать ящик Пандоры в надежде выпустить оттуда новые бедствия. <…> Это невиданное безумство", — заметил Сицзинь Ху.
Он подчеркнул, что США всегда выступали против газопровода "Северный поток — 2", и предположил, что таким образом они могли планировать настроить Европу, в частности Германию, на решительное противостояние с Россией. Сицзинь Ху добавил, что подобные действия могут разрушить отношения Европы и Вашингтона, если будет доказана его вина, а также могут привести к новому витку обострившегося конфликта.
"Разрушение "Северных потоков" дает сигнал об открытии нового фронта, порождая сильное предчувствие того, что конфликт расширяется и обостряется. <…> Разрушительность кризиса, который раньше бушевал только на Украине, теперь внезапно распространяется на Балтийское море", — заключил журналист.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.
Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. В НАТО утверждают, что авария стала "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа".
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно: США, Украина и Польша.