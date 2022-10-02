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"Война обостряется". В КНР намекнули на автора аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.10.2022
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"Война обостряется". В КНР намекнули на автора аварии на "Северных потоках"
"Война обостряется". В КНР намекнули на автора аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.10.2022
"Война обостряется". В КНР намекнули на автора аварии на "Северных потоках"
США получат наибольшую выгоду от разрушения "Северных потоков", но при этом Вашингтон рискует опасно обострить противостояние с Россией, пишет Сицзинь Ху в... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:49
2022-10-02T20:13
в мире
северный поток — 2
северный поток
европа
сша
нато
украина
александр новак
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. США получат наибольшую выгоду от разрушения "Северных потоков", но при этом Вашингтон рискует опасно обострить противостояние с Россией, пишет Сицзинь Ху в статье для китайского издания The Global Times.По мнению обозревателя, такие диверсии могут обернуться неконтролируемыми последствиями для мирового сообщества."Саботировать "Северные потоки" — это все равно что открывать ящик Пандоры в надежде выпустить оттуда новые бедствия. &lt;…&gt; Это невиданное безумство", — заметил Сицзинь Ху.Он подчеркнул, что США всегда выступали против газопровода "Северный поток — 2", и предположил, что таким образом они могли планировать настроить Европу, в частности Германию, на решительное противостояние с Россией. Сицзинь Ху добавил, что подобные действия могут разрушить отношения Европы и Вашингтона, если будет доказана его вина, а также могут привести к новому витку обострившегося конфликта.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. В НАТО утверждают, что авария стала "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа".В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно: США, Украина и Польша.
https://ria.ru/20221001/gazoprovod-1820880306.html
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в мире, северный поток — 2, северный поток, европа, сша, нато, украина, александр новак, россия, владимир путин, siemens
В мире, Северный поток — 2, Северный поток, Европа, США, НАТО, Украина, Александр Новак, Россия, Владимир Путин, Siemens
17:49 02.10.2022 (обновлено: 20:13 02.10.2022)
 
"Война обостряется". В КНР намекнули на автора аварии на "Северных потоках"

Global Times: США получат больше всего выгоды от диверсий на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. США получат наибольшую выгоду от разрушения "Северных потоков", но при этом Вашингтон рискует опасно обострить противостояние с Россией, пишет Сицзинь Ху в статье для китайского издания The Global Times.
По мнению обозревателя, такие диверсии могут обернуться неконтролируемыми последствиями для мирового сообщества.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 17:58
Давление в "Северном потоке — 2" стабилизировалось, нитка опустела
"Саботировать "Северные потоки" — это все равно что открывать ящик Пандоры в надежде выпустить оттуда новые бедствия. <…> Это невиданное безумство", — заметил Сицзинь Ху.
Он подчеркнул, что США всегда выступали против газопровода "Северный поток — 2", и предположил, что таким образом они могли планировать настроить Европу, в частности Германию, на решительное противостояние с Россией. Сицзинь Ху добавил, что подобные действия могут разрушить отношения Европы и Вашингтона, если будет доказана его вина, а также могут привести к новому витку обострившегося конфликта.

"Разрушение "Северных потоков" дает сигнал об открытии нового фронта, порождая сильное предчувствие того, что конфликт расширяется и обостряется. <…> Разрушительность кризиса, который раньше бушевал только на Украине, теперь внезапно распространяется на Балтийское море", — заключил журналист.

Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 02:41
В США рассказали, кто мог напасть на "Северные потоки"
Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. В НАТО утверждают, что авария стала "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа".
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно: США, Украина и Польша.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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В миреСеверный поток — 2Северный потокЕвропаСШАНАТОУкраинаАлександр НовакРоссияВладимир ПутинSiemens
 
 
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