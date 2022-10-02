https://ria.ru/20221002/potok-1821009099.html

"Война обостряется". В КНР намекнули на автора аварии на "Северных потоках"

"Война обостряется". В КНР намекнули на автора аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.10.2022

"Война обостряется". В КНР намекнули на автора аварии на "Северных потоках"

США получат наибольшую выгоду от разрушения "Северных потоков", но при этом Вашингтон рискует опасно обострить противостояние с Россией, пишет Сицзинь Ху в... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T17:49

2022-10-02T17:49

2022-10-02T20:13

в мире

северный поток — 2

северный поток

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сша

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александр новак

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. США получат наибольшую выгоду от разрушения "Северных потоков", но при этом Вашингтон рискует опасно обострить противостояние с Россией, пишет Сицзинь Ху в статье для китайского издания The Global Times.По мнению обозревателя, такие диверсии могут обернуться неконтролируемыми последствиями для мирового сообщества."Саботировать "Северные потоки" — это все равно что открывать ящик Пандоры в надежде выпустить оттуда новые бедствия. <…> Это невиданное безумство", — заметил Сицзинь Ху.Он подчеркнул, что США всегда выступали против газопровода "Северный поток — 2", и предположил, что таким образом они могли планировать настроить Европу, в частности Германию, на решительное противостояние с Россией. Сицзинь Ху добавил, что подобные действия могут разрушить отношения Европы и Вашингтона, если будет доказана его вина, а также могут привести к новому витку обострившегося конфликта.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. В НАТО утверждают, что авария стала "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа".В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно: США, Украина и Польша.

https://ria.ru/20221001/gazoprovod-1820880306.html

https://ria.ru/20221002/gazoprovod-1820927199.html

европа

сша

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россия

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, северный поток — 2, северный поток, европа, сша, нато, украина, александр новак, россия, владимир путин, siemens