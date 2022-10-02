https://ria.ru/20221002/potok-1820975682.html
Новак назвал заинтересованных в выводе из строя "Северных потоков"
Новак назвал заинтересованных в выводе из строя "Северных потоков" - РИА Новости, 02.10.2022
Новак назвал заинтересованных в выводе из строя "Северных потоков"
В выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, заявил вице-премьер Александр Новак в... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:27
2022-10-02T14:27
2022-10-02T21:01
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. В выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы определенные ранее высказывающие позиции страны", — сказал вице-премьер. Он напомнил, что и США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать", и обещали все сделать для этого."Поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться", — добавил Новак.Отвечая на вопрос, может ли попадание воды в прорыв вывести магистрали из строя, он отметил, что таких аварий еще не было, а значит, однозначно судить сложно."Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", — заключил вице-премьер.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее они оставались заполненными газом.Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной аварии стали диверсии. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221002/vzryvy-1820975530.html
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экономика, александр новак, павел зарубин, россия, сша, польша, северный поток, северный поток — 2, украина
Экономика, Александр Новак, Павел Зарубин, Россия, США, Польша, Северный поток, Северный поток — 2, Украина
14:27 02.10.2022 (обновлено: 21:01 02.10.2022)
Новак назвал заинтересованных в выводе из строя "Северных потоков"
Вице-премьер Новак заявил о возможности восстановить инфраструктуру "Северных потоков"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости.
В выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, заявил
вице-премьер Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы определенные ранее высказывающие позиции страны", — сказал вице-премьер.
Он напомнил, что и США
, и Украина
, и Польша
в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать", и обещали все сделать для этого.
"Поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться", — добавил Новак.
Отвечая на вопрос, может ли попадание воды в прорыв вывести магистрали из строя, он отметил, что таких аварий еще не было, а значит, однозначно судить сложно.
"Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", — заключил вице-премьер.
Утечку газа на "Северном потоке
" и "Северном потоке —
2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее они оставались заполненными газом.
Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной аварии стали диверсии.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.