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В США спрогнозировали реакцию России на атаку на "Северные потоки" - РИА Новости, 02.10.2022
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В США спрогнозировали реакцию России на атаку на "Северные потоки"
В США спрогнозировали реакцию России на атаку на "Северные потоки" - РИА Новости, 02.10.2022
В США спрогнозировали реакцию России на атаку на "Северные потоки"
Если США окажутся причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", Россия может открыть ответный огонь, допустил обозреватель... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T06:38
2022-10-02T11:50
в мире
мария захарова
россия
германия
сша
siemens
нато
северный поток
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Если США окажутся причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", Россия может открыть ответный огонь, допустил обозреватель журнала National Review Антонио Райт.По его мнению, Москва в ответ на агрессию, вероятно, нанесет удары по американской инфраструктуре.Он считает, что возможная причастность США к ЧП на трубопроводах внесла бы разлад и в отношения Белого дома с союзниками, в первую очередь с Германией.Утечку газа на российских экспортных газопроводах обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. В это время оба они не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.В Кремле случившееся назвали актом международного терроризма. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html
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в мире, мария захарова, россия, германия, сша, siemens, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Мария Захарова, Россия, Германия, США, Siemens, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
06:38 02.10.2022 (обновлено: 11:50 02.10.2022)
 
В США спрогнозировали реакцию России на атаку на "Северные потоки"

NR: при причастности США к атаке на "Северные потоки" Россия может открыть ответный огонь

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Если США окажутся причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", Россия может открыть ответный огонь, допустил обозреватель журнала National Review Антонио Райт.
По его мнению, Москва в ответ на агрессию, вероятно, нанесет удары по американской инфраструктуре.

"Серьезным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру", — предупредил Райт.

Он считает, что возможная причастность США к ЧП на трубопроводах внесла бы разлад и в отношения Белого дома с союзниками, в первую очередь с Германией.

"Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка", — говорится в публикации.

Утечку газа на российских экспортных газопроводах обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. В это время оба они не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.
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Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
В Кремле случившееся назвали актом международного терроризма. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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