https://ria.ru/20221002/potok-1820932309.html

В США спрогнозировали реакцию России на атаку на "Северные потоки"

В США спрогнозировали реакцию России на атаку на "Северные потоки" - РИА Новости, 02.10.2022

В США спрогнозировали реакцию России на атаку на "Северные потоки"

Если США окажутся причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", Россия может открыть ответный огонь, допустил обозреватель... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T06:38

2022-10-02T06:38

2022-10-02T11:50

в мире

мария захарова

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северный поток

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Если США окажутся причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", Россия может открыть ответный огонь, допустил обозреватель журнала National Review Антонио Райт.По его мнению, Москва в ответ на агрессию, вероятно, нанесет удары по американской инфраструктуре.Он считает, что возможная причастность США к ЧП на трубопроводах внесла бы разлад и в отношения Белого дома с союзниками, в первую очередь с Германией.Утечку газа на российских экспортных газопроводах обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. В это время оба они не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.В Кремле случившееся назвали актом международного терроризма. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html

https://ria.ru/20221002/gazoprovod-1820927199.html

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в мире, мария захарова, россия, германия, сша, siemens, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"