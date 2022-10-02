06:38 02.10.2022 (обновлено: 11:50 02.10.2022)
В США спрогнозировали реакцию России на атаку на "Северные потоки"
NR: при причастности США к атаке на "Северные потоки" Россия может открыть ответный огонь
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Если США окажутся причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", Россия может открыть ответный огонь, допустил обозреватель журнала National Review Антонио Райт.
По его мнению, Москва в ответ на агрессию, вероятно, нанесет удары по американской инфраструктуре.
"Серьезным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру", — предупредил Райт.
Он считает, что возможная причастность США к ЧП на трубопроводах внесла бы разлад и в отношения Белого дома с союзниками, в первую очередь с Германией.
"Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка", — говорится в публикации.
Утечку газа на российских экспортных газопроводах обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. В это время оба они не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.
Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
В Кремле случившееся назвали актом международного терроризма. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.