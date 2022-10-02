https://ria.ru/20221002/posol-1821022419.html

Посла России вызвали в МИД Германии из-за проведенных референдумов

Посла России вызвали в МИД Германии из-за проведенных референдумов - РИА Новости, 02.10.2022

Посла России вызвали в МИД Германии из-за проведенных референдумов

Российского посла в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по причине вступления в состав России четырех новых регионов, как сообщает в воскресенье агентство РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T19:10

2022-10-02T19:10

2022-10-02T19:21

германия

россия

сергей нечаев (дипломат)

мид германии

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Российского посла в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по причине вступления в состав России четырех новых регионов, как сообщает в воскресенье агентство DPA.По информации агентства, Сергея Нечаева вызвали в воскресенье по причине проведенных на территории Новороссии референдумов. Посла ожидают "в самое ближайшее время", уточнили в агентстве.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Проекты федеральных конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и образовании новых субъектов Российской Федерации уже внесены президентом в Госдуму.

https://ria.ru/20221002/nato-1821021971.html

германия

россия

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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