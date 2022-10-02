https://ria.ru/20221002/posol-1821022419.html
Посла России вызвали в МИД Германии из-за проведенных референдумов
Посла России вызвали в МИД Германии из-за проведенных референдумов - РИА Новости, 02.10.2022
Посла России вызвали в МИД Германии из-за проведенных референдумов
Российского посла в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по причине вступления в состав России четырех новых регионов, как сообщает в воскресенье агентство РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T19:10
2022-10-02T19:10
2022-10-02T19:21
германия
россия
сергей нечаев (дипломат)
мид германии
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Российского посла в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по причине вступления в состав России четырех новых регионов, как сообщает в воскресенье агентство DPA.По информации агентства, Сергея Нечаева вызвали в воскресенье по причине проведенных на территории Новороссии референдумов. Посла ожидают "в самое ближайшее время", уточнили в агентстве.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Проекты федеральных конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и образовании новых субъектов Российской Федерации уже внесены президентом в Госдуму.
https://ria.ru/20221002/nato-1821021971.html
германия
россия
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
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19:10 02.10.2022 (обновлено: 19:21 02.10.2022)
Посла России вызвали в МИД Германии из-за проведенных референдумов
DPA: посла России Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за принятия новых регионов в состав страны