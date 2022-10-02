https://ria.ru/20221002/posol-1820960683.html

Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии

Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии - РИА Новости, 02.10.2022

Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии

МИД Италии вызвал посла России в Риме Сергея Разова в понедельник, сообщили журналистам в российском посольстве. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T12:22

2022-10-02T12:22

2022-10-02T13:39

в мире

мид италии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

рим

сергей разов

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РИМ, 2 окт — РИА Новости. МИД Италии вызвал посла России в Риме Сергея Разова в понедельник, сообщили журналистам в российском посольстве.По словам его представителя, по итогам дипмиссия подготовит комментарий.Разов прибудет в МИД в 12:00 мск.

https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819769502.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мид италии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, рим, сергей разов