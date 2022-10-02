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Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии - РИА Новости, 02.10.2022
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Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии
Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии - РИА Новости, 02.10.2022
Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии
МИД Италии вызвал посла России в Риме Сергея Разова в понедельник, сообщили журналистам в российском посольстве. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:22
2022-10-02T13:39
в мире
мид италии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
рим
сергей разов
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РИМ, 2 окт — РИА Новости. МИД Италии вызвал посла России в Риме Сергея Разова в понедельник, сообщили журналистам в российском посольстве.По словам его представителя, по итогам дипмиссия подготовит комментарий.Разов прибудет в МИД в 12:00 мск.
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в мире, мид италии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, рим, сергей разов
В мире, МИД Италии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Рим, Сергей Разов
12:22 02.10.2022 (обновлено: 13:39 02.10.2022)
 
Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии

МИД Италии вызвал российского посла в Риме Сергея Разова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПосол России в Италии Сергей Разов
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Посол России в Италии Сергей Разов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 окт — РИА Новости. МИД Италии вызвал посла России в Риме Сергея Разова в понедельник, сообщили журналистам в российском посольстве.
По словам его представителя, по итогам дипмиссия подготовит комментарий.
Разов прибудет в МИД в 12:00 мск.
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
27 сентября, 13:37
Российский посол подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула
 
В миреМИД ИталииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияРимСергей Разов
 
 
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