https://ria.ru/20221002/posol-1820960683.html
Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии
Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии - РИА Новости, 02.10.2022
Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии
МИД Италии вызвал посла России в Риме Сергея Разова в понедельник, сообщили журналистам в российском посольстве. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:22
2022-10-02T12:22
2022-10-02T13:39
в мире
мид италии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
рим
сергей разов
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РИМ, 2 окт — РИА Новости. МИД Италии вызвал посла России в Риме Сергея Разова в понедельник, сообщили журналистам в российском посольстве.По словам его представителя, по итогам дипмиссия подготовит комментарий.Разов прибудет в МИД в 12:00 мск.
https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819769502.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид италии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, рим, сергей разов
В мире, МИД Италии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Рим, Сергей Разов
12:22 02.10.2022 (обновлено: 13:39 02.10.2022)
Российского посла в Риме вызвали в МИД Италии
МИД Италии вызвал российского посла в Риме Сергея Разова