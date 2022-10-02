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В Приморье подросток погиб при обрушении крыши нежилого дома
В Приморье подросток погиб при обрушении крыши нежилого дома - РИА Новости, 02.10.2022
В Приморье подросток погиб при обрушении крыши нежилого дома
Один подросток погиб, ещё один пострадал при обрушении крыши нежилого здания в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:12
2022-10-02T17:12
2022-10-02T17:12
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Один подросток погиб, ещё один пострадал при обрушении крыши нежилого здания в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, 2 октября в приморском селе Некруглово Михайловского района в доме по улице Дорожная обрушилась крыша нежилого здания."В результате обрушения пострадали двое подростков 16-ти и 15-ти лет. Последний от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.СУСК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работают следователи СК. Предварительно установлено, что обрушение произошло после того, как подростки разбивали стену заброшенного здания.Позже в прокуратуре Приморья уточнили, что подростков было трое - 10-ти, 15-ти и 16-ти лет, они свободно проникли в заброшенное здание."Двое других несовершеннолетних не пострадали... Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели подростка в Михайловском районе", - сообщает надзорное ведомство.Прокуратура организовала проверку, оценит исполнение требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, а также "полноту принимаемых мер к ограничению доступа к заброшенному объекту".
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происшествия, россия, михайловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Михайловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье подросток погиб при обрушении крыши нежилого дома
В селе Некруглово подросток погиб при обрушении крыши нежилого дома в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости.
Один подросток погиб, ещё один пострадал при обрушении крыши нежилого здания в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает
СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 2 октября в приморском селе Некруглово Михайловского района в доме по улице Дорожная обрушилась крыша нежилого здания.
"В результате обрушения пострадали двое подростков 16-ти и 15-ти лет. Последний от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.
СУСК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работают следователи СК. Предварительно установлено, что обрушение произошло после того, как подростки разбивали стену заброшенного здания.
Позже в прокуратуре Приморья уточнили, что подростков было трое - 10-ти, 15-ти и 16-ти лет, они свободно проникли в заброшенное здание.
"Двое других несовершеннолетних не пострадали... Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели подростка в Михайловском районе", - сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура организовала проверку, оценит исполнение требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, а также "полноту принимаемых мер к ограничению доступа к заброшенному объекту".