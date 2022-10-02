https://ria.ru/20221002/pesnya-1821048703.html
Королева красоты Крыма оправдала исполнение песни украинских националистов
Королева красоты Крыма оправдала исполнение песни украинских националистов - РИА Новости, 02.10.2022
Королева красоты Крыма оправдала исполнение песни украинских националистов
Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева заявила, что не знала, что исполненная ею украинская песня с чем-то связана и... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T23:49
2022-10-02T23:49
2022-10-02T23:50
россия
симферополь
украинская повстанческая армия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820966292_0:184:1080:792_1920x0_80_0_0_5fe74d5c4f1689a878f5238d09ea57c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева заявила, что не знала, что исполненная ею украинская песня с чем-то связана и считается гимном украинских националистов.Видео с песней в исполнении "Миссис королева красоты Крыма" Ольги Валеевой появилось ранее в интернете. На нем она вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном украинских националистов, в частности запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**. Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео."Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является как-то запрещенной! И пели мы ее без всяких смыслов, и подсмыслов, и символов. Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)", - написала Валеева на своей странице в социальной сети Instagram***.Валеева подчеркнула, что является украинкой. Живет в Симферополе и воспитывает в одиночку двоих детей."И что вы думаете, я бы стала рисковать, зная, что, как оказалось, значит, эта песня?" - подчеркнула Валеева и призвала перестать писать ей оскорбительные сообщения и комментарии."Прошу понять меня правильно! Я никому не желала никогда зла! Оставайтесь людьми", - добавила она.* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Запрещенная в России террористическая организация.*** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220817/shtraf-1810284671.html
https://ria.ru/20220915/uvolnenie-1816986495.html
россия
симферополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820966292_0:54:1080:864_1920x0_80_0_0_2032176d3074f42bb759f312734f916a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, симферополь, украинская повстанческая армия, республика крым
Россия, Симферополь, Украинская повстанческая армия, Республика Крым
23:49 02.10.2022 (обновлено: 23:50 02.10.2022)
Королева красоты Крыма оправдала исполнение песни украинских националистов
"Королева красоты" Крыма оправдала исполнение песни националистов незнанием контекста
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева заявила, что не знала, что исполненная ею украинская песня с чем-то связана и считается гимном украинских националистов.
Видео с песней в исполнении "Миссис королева красоты Крыма" Ольги Валеевой появилось ранее в интернете. На нем она вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном украинских националистов, в частности запрещенных в России
"Украинской повстанческой армии
"* и полка "Азов"**. Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео.
"Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является как-то запрещенной! И пели мы ее без всяких смыслов, и подсмыслов, и символов. Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)", - написала Валеева на своей странице в социальной сети Instagram***.
Валеева подчеркнула, что является украинкой. Живет в Симферополе
и воспитывает в одиночку двоих детей.
"И что вы думаете, я бы стала рисковать, зная, что, как оказалось, значит, эта песня?" - подчеркнула Валеева и призвала перестать писать ей оскорбительные сообщения и комментарии.
"Прошу понять меня правильно! Я никому не желала никогда зла! Оставайтесь людьми", - добавила она.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
** Запрещенная в России террористическая организация.
*** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская