https://ria.ru/20221002/pesnya-1821048703.html

Королева красоты Крыма оправдала исполнение песни украинских националистов

Королева красоты Крыма оправдала исполнение песни украинских националистов - РИА Новости, 02.10.2022

Королева красоты Крыма оправдала исполнение песни украинских националистов

Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева заявила, что не знала, что исполненная ею украинская песня с чем-то связана и... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T23:49

2022-10-02T23:49

2022-10-02T23:50

россия

симферополь

украинская повстанческая армия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева заявила, что не знала, что исполненная ею украинская песня с чем-то связана и считается гимном украинских националистов.Видео с песней в исполнении "Миссис королева красоты Крыма" Ольги Валеевой появилось ранее в интернете. На нем она вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном украинских националистов, в частности запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**. Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео."Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является как-то запрещенной! И пели мы ее без всяких смыслов, и подсмыслов, и символов. Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)", - написала Валеева на своей странице в социальной сети Instagram***.Валеева подчеркнула, что является украинкой. Живет в Симферополе и воспитывает в одиночку двоих детей."И что вы думаете, я бы стала рисковать, зная, что, как оказалось, значит, эта песня?" - подчеркнула Валеева и призвала перестать писать ей оскорбительные сообщения и комментарии."Прошу понять меня правильно! Я никому не желала никогда зла! Оставайтесь людьми", - добавила она.* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Запрещенная в России террористическая организация.*** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220817/shtraf-1810284671.html

https://ria.ru/20220915/uvolnenie-1816986495.html

россия

симферополь

республика крым

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россия, симферополь, украинская повстанческая армия, республика крым