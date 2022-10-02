https://ria.ru/20221002/pesnya-1820967634.html
В ОП потребовали проверить миссис Крым из-за песни украинских националистов
В ОП потребовали проверить миссис Крым из-за песни украинских националистов - РИА Новости, 02.10.2022
В ОП потребовали проверить миссис Крым из-за песни украинских националистов
Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя РИА Новости поведение победительницы конкурса красоты — 2022, спевшей украинскую... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:09
2022-10-02T13:09
2022-10-02T18:58
россия
общество
севастополь
александр форманчук
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820966292_0:184:1080:792_1920x0_80_0_0_5fe74d5c4f1689a878f5238d09ea57c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя РИА Новости поведение победительницы конкурса красоты — 2022, спевшей украинскую националистическую песню, заявил, что это требует не просто осуждения, а юридической реакции, для этого необходимо ужесточение законодательства.Видео с песней в исполнении королевы красоты Крыма Ольги Валеевой появилось в интернете.По словам Форманчука, в сегодняшних условиях нужна жесткая патриотическая мобилизация гражданского общества. "Поэтому уже сегодня необходимо ужесточение законов, которые бы наказывали за подобное поведение. Так случайно не бывает. Это не просто досадное недоразумение, это достаточно осознанный шаг. <...> Поэтому думаю, что наш Государственный совет должен отреагировать ужесточением собственных региональных законов, но и на федеральном уровне ждем более активных в этом отношении действий", — полагает Форманчук.До тех пор пока такие изменения в законодательство не приняты, необходимы меры реагирования местных властей и правоохранителей, считает глава ОП Крыма.Свой титул Валеева получила весной 2022 года, финал конкурса "Королева красоты — Крым. Весна-2022" прошел в Севастополе. Выбор жюри вызвал широкое обсуждение пользователей в Сети.
https://ria.ru/20220915/uvolnenie-1816986495.html
https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html
россия
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820966292_0:54:1080:864_1920x0_80_0_0_2032176d3074f42bb759f312734f916a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, севастополь, александр форманчук, республика крым, происшествия
Россия, Общество, Севастополь, Александр Форманчук, Республика Крым, Происшествия
13:09 02.10.2022 (обновлено: 18:58 02.10.2022)
В ОП потребовали проверить миссис Крым из-за песни украинских националистов
В ОП потребовали юридической реакции на исполнение "Миссис Крым" гимна украинских нацбатов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя РИА Новости поведение победительницы конкурса красоты — 2022, спевшей украинскую националистическую песню, заявил, что это требует не просто осуждения, а юридической реакции, для этого необходимо ужесточение законодательства.
Видео с песней в исполнении королевы красоты Крыма Ольги Валеевой появилось в интернете.
По словам Форманчука, в сегодняшних условиях нужна жесткая патриотическая мобилизация гражданского общества. "Поэтому уже сегодня необходимо ужесточение законов, которые бы наказывали за подобное поведение. Так случайно не бывает. Это не просто досадное недоразумение, это достаточно осознанный шаг. <...> Поэтому думаю, что наш Государственный совет должен отреагировать ужесточением собственных региональных законов, но и на федеральном уровне ждем более активных в этом отношении действий", — полагает Форманчук.
До тех пор пока такие изменения в законодательство не приняты, необходимы меры реагирования местных властей и правоохранителей, считает глава ОП Крыма.
Свой титул Валеева получила весной 2022 года, финал конкурса "Королева красоты — Крым. Весна-2022" прошел в Севастополе
. Выбор жюри вызвал широкое обсуждение пользователей в Сети.