https://ria.ru/20221002/pesnya-1820967634.html

В ОП потребовали проверить миссис Крым из-за песни украинских националистов

В ОП потребовали проверить миссис Крым из-за песни украинских националистов - РИА Новости, 02.10.2022

В ОП потребовали проверить миссис Крым из-за песни украинских националистов

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя РИА Новости поведение победительницы конкурса красоты — 2022, спевшей украинскую... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:09

2022-10-02T13:09

2022-10-02T18:58

россия

общество

севастополь

александр форманчук

республика крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820966292_0:184:1080:792_1920x0_80_0_0_5fe74d5c4f1689a878f5238d09ea57c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя РИА Новости поведение победительницы конкурса красоты — 2022, спевшей украинскую националистическую песню, заявил, что это требует не просто осуждения, а юридической реакции, для этого необходимо ужесточение законодательства.Видео с песней в исполнении королевы красоты Крыма Ольги Валеевой появилось в интернете.По словам Форманчука, в сегодняшних условиях нужна жесткая патриотическая мобилизация гражданского общества. "Поэтому уже сегодня необходимо ужесточение законов, которые бы наказывали за подобное поведение. Так случайно не бывает. Это не просто досадное недоразумение, это достаточно осознанный шаг. <...> Поэтому думаю, что наш Государственный совет должен отреагировать ужесточением собственных региональных законов, но и на федеральном уровне ждем более активных в этом отношении действий", — полагает Форманчук.До тех пор пока такие изменения в законодательство не приняты, необходимы меры реагирования местных властей и правоохранителей, считает глава ОП Крыма.Свой титул Валеева получила весной 2022 года, финал конкурса "Королева красоты — Крым. Весна-2022" прошел в Севастополе. Выбор жюри вызвал широкое обсуждение пользователей в Сети.

https://ria.ru/20220915/uvolnenie-1816986495.html

https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html

россия

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, севастополь, александр форманчук, республика крым, происшествия