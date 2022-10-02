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Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения - РИА Новости, 02.10.2022
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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20221002/parodii-1820637799.html
Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения
Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения - РИА Новости, 02.10.2022
Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения
Какую пасхалку на Льва Толстого оставила Джоан Роулинг в "Гарри Поттере"? Чем Таня Гроттер не угодила мальчику, который выжил? У кого лучше получилось "Лукоморье" – у Пушкина или Высоцкого? Откуда в "Незнайке" отсылки на коммунизм и капитализм? Как Достоевский "издевался" над Тургеневым в произведениях? Рассказываем о пародиях в литературе.
2022-10-02T12:00
2022-10-02T12:00
как это по-русски
гарри поттер
лев толстой (писатель)
джоан роулинг (джоан мюррэй)
рудн
литература
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Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения
Какую пасхалку на Льва Толстого оставила Джоан Роулинг в "Гарри Поттере"? Чем Таня Гроттер не угодила мальчику, который выжил? У кого лучше получилось "Лукоморье" – у Пушкина или Высоцкого? Откуда в "Незнайке" отсылки на коммунизм и капитализм? Как Достоевский "издевался" над Тургеневым в произведениях? Рассказываем о пародиях в отечественной и зарубежной литературе.
audio/mpeg
Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения
Какую пасхалку на Льва Толстого оставила Джоан Роулинг в "Гарри Поттере"? Чем Таня Гроттер не угодила мальчику, который выжил? У кого лучше получилось "Лукоморье" – у Пушкина или Высоцкого? Откуда в "Незнайке" отсылки на коммунизм и капитализм? Как Достоевский "издевался" над Тургеневым в произведениях? Рассказываем о пародиях в отечественной и зарубежной литературе.
audio/mpeg
Комментирует филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Софья ОгринаМонтаж: Анастасия Паниоти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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гарри поттер, лев толстой (писатель), джоан роулинг (джоан мюррэй), рудн, литература, аудио
Как это по-русски, Гарри Поттер, Лев Толстой (писатель), Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), РУДН, Литература
12:00 02.10.2022
 

Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения

Как это по-русски
Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения
12:00
Читать ria.ru в
Какую пасхалку на Льва Толстого оставила Джоан Роулинг в "Гарри Поттере"? Чем Таня Гроттер не угодила мальчику, который выжил? У кого лучше получилось "Лукоморье" – у Пушкина или Высоцкого? Откуда в "Незнайке" отсылки на коммунизм и капитализм? Как Достоевский "издевался" над Тургеневым в произведениях? Рассказываем о пародиях в литературе.
Комментирует филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Софья Огрина
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиГарри ПоттерЛев Толстой (писатель)Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй)РУДНЛитература
 
 
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