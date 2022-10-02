https://ria.ru/20221002/osago-1821017198.html

Закон об ОСАГО не будет применяться в новых регионах до 1 января 2024 года

Закон об ОСАГО не будет применяться в новых регионах до 1 января 2024 года - РИА Новости, 02.10.2022

Закон об ОСАГО не будет применяться в новых регионах до 1 января 2024 года

Законодательство РФ об ОСАГО не применяется в ДНР и ЛНР до 1 января 2024 года, указывается в проектах конституционных законов, внесенных в Госдуму президентом... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T18:35

2022-10-02T18:35

2022-10-02T18:42

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

осаго

авто

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602286041_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_2c350ade655aabbb3be7f9ade3d06bf0.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Законодательство РФ об ОСАГО не применяется в ДНР и ЛНР до 1 января 2024 года, указывается в проектах конституционных законов, внесенных в Госдуму президентом РФ."До 1 января 2024 года на территории Донецкой Народной Республики не применяется законодательство Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)", - отмечается в проекте закона по ДНР.Аналогичное указывается в проектах законов и для ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Отмечается, что риск гражданской ответственности владельца транспортного средства, который проживает на территории новых областей и республик, должен быть застрахован в соответствии с законодательством РФ на территориях субъектов РФ, в которых законодательство применяется.

https://ria.ru/20221002/grazhdanstvo-1820986225.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, осаго, авто, запорожская область, херсонская область