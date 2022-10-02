https://ria.ru/20221002/osago-1821017198.html
Закон об ОСАГО не будет применяться в новых регионах до 1 января 2024 года
Закон об ОСАГО не будет применяться в новых регионах до 1 января 2024 года - РИА Новости, 02.10.2022
Закон об ОСАГО не будет применяться в новых регионах до 1 января 2024 года
Законодательство РФ об ОСАГО не применяется в ДНР и ЛНР до 1 января 2024 года, указывается в проектах конституционных законов, внесенных в Госдуму президентом... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:35
2022-10-02T18:35
2022-10-02T18:42
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
осаго
авто
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Законодательство РФ об ОСАГО не применяется в ДНР и ЛНР до 1 января 2024 года, указывается в проектах конституционных законов, внесенных в Госдуму президентом РФ."До 1 января 2024 года на территории Донецкой Народной Республики не применяется законодательство Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)", - отмечается в проекте закона по ДНР.Аналогичное указывается в проектах законов и для ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Отмечается, что риск гражданской ответственности владельца транспортного средства, который проживает на территории новых областей и республик, должен быть застрахован в соответствии с законодательством РФ на территориях субъектов РФ, в которых законодательство применяется.
https://ria.ru/20221002/grazhdanstvo-1820986225.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, осаго, авто, запорожская область, херсонская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ОСАГО, Авто, Запорожская область, Херсонская область
18:35 02.10.2022 (обновлено: 18:42 02.10.2022)
Закон об ОСАГО не будет применяться в новых регионах до 1 января 2024 года
Закон об ОСАГО не будет применяться в новых субъектах России до 1 января 2024 года