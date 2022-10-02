https://ria.ru/20221002/osadki-1820944699.html

В столичном регионе за сутки выпало 57 процентов от месячной нормы осадков

В столичном регионе за сутки выпало 57 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 02.10.2022

В столичном регионе за сутки выпало 57 процентов от месячной нормы осадков

В столичном регионе за сутки выпало до 57% от месячной нормы осадков, сильнее всего заливало север Подмосковья, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T09:55

2022-10-02T09:55

2022-10-02T09:55

москва

московская область (подмосковье)

клин

евгений тишковец

общество

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В столичном регионе за сутки выпало до 57% от месячной нормы осадков, сильнее всего заливало север Подмосковья, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За минувшие сутки в Москве вылилось на ВДНХ, например, 9 миллиметров осадков, это 15% от месячной нормы. В Тушино вылилось 19 миллиметров - это 32% от всего месячного объема. А столичный регион вчера вообще заливало, особенно на севере, в районе города Клин было 34 миллиметра, это 57%, то есть больше половины месячной нормы", - рассказал Тишковец.Он отметил, что октябрь в столичном регионе стартовал с влажных позиций, ознаменовавшись сильными дождями.

https://ria.ru/20221001/moskva-1820919519.html

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клин

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), клин, евгений тишковец, общество, погода, центр "фобос"