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В столичном регионе за сутки выпало 57 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 02.10.2022
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В столичном регионе за сутки выпало 57 процентов от месячной нормы осадков
В столичном регионе за сутки выпало 57 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 02.10.2022
В столичном регионе за сутки выпало 57 процентов от месячной нормы осадков
В столичном регионе за сутки выпало до 57% от месячной нормы осадков, сильнее всего заливало север Подмосковья, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T09:55
2022-10-02T09:55
москва
московская область (подмосковье)
клин
евгений тишковец
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В столичном регионе за сутки выпало до 57% от месячной нормы осадков, сильнее всего заливало север Подмосковья, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За минувшие сутки в Москве вылилось на ВДНХ, например, 9 миллиметров осадков, это 15% от месячной нормы. В Тушино вылилось 19 миллиметров - это 32% от всего месячного объема. А столичный регион вчера вообще заливало, особенно на севере, в районе города Клин было 34 миллиметра, это 57%, то есть больше половины месячной нормы", - рассказал Тишковец.Он отметил, что октябрь в столичном регионе стартовал с влажных позиций, ознаменовавшись сильными дождями.
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москва, московская область (подмосковье), клин, евгений тишковец, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Московская область (Подмосковье), Клин, Евгений Тишковец, Общество, Погода, Центр "Фобос"
09:55 02.10.2022
 
В столичном регионе за сутки выпало 57 процентов от месячной нормы осадков

Тишковец: в столичном регионе за сутки выпало 57 процентов от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя на одной из улиц в Москве
Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В столичном регионе за сутки выпало до 57% от месячной нормы осадков, сильнее всего заливало север Подмосковья, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За минувшие сутки в Москве вылилось на ВДНХ, например, 9 миллиметров осадков, это 15% от месячной нормы. В Тушино вылилось 19 миллиметров - это 32% от всего месячного объема. А столичный регион вчера вообще заливало, особенно на севере, в районе города Клин было 34 миллиметра, это 57%, то есть больше половины месячной нормы", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что октябрь в столичном регионе стартовал с влажных позиций, ознаменовавшись сильными дождями.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)КлинЕвгений ТишковецОбществоПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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