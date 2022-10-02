https://ria.ru/20221002/ograblenie-1821047747.html

Украинских музыканта и поэта ограбили во время культурного тура в Праге

Украинских музыканта и поэта ограбили во время культурного тура в Праге - РИА Новости, 02.10.2022

Украинских музыканта и поэта ограбили во время культурного тура в Праге

Украинских музыканта Василия Сказкива и поэта Владимира Драбчука ограбили в Праге во время культурного тура под эгидой МИД Украины, сообщает издание... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T23:36

2022-10-02T23:36

2022-10-02T23:49

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мид украины

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинских музыканта Василия Сказкива и поэта Владимира Драбчука ограбили в Праге во время культурного тура под эгидой МИД Украины, сообщает издание "Страна.ua"."В Праге ограбили украинских поэта и музыканта. Это произошло в рамках тура культурно-дипломатического проекта Ukrainian Music Magic Tour, который проходит под эгидой министерства иностранных дел Украины. Его проводят музыкант-мультиинструменталист Василий Сказкив и поэт-рассказчик Владимир Драбчук", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Отмечается, что инцидент произошел 23 сентября.По данным издания, у Сказкива украли футляр для кобзы и эксклюзивный ключ для настройки цимбал, а у Драбчука - восемь экземпляров его поэмы. Как считает поэт, за кражей, скорее всего, стоит "какая-то местная шпана".Драбчук обратился с заявлением в местные правоохранительные органы. Из-за произошедшего поэт и музыкант пока не могут продолжить тур.

https://ria.ru/20221002/soobscheniya-1821023828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

прага, мид украины