https://ria.ru/20221002/ograblenie-1821047747.html
Украинских музыканта и поэта ограбили во время культурного тура в Праге
Украинских музыканта и поэта ограбили во время культурного тура в Праге - РИА Новости, 02.10.2022
Украинских музыканта и поэта ограбили во время культурного тура в Праге
Украинских музыканта Василия Сказкива и поэта Владимира Драбчука ограбили в Праге во время культурного тура под эгидой МИД Украины, сообщает издание... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T23:36
2022-10-02T23:36
2022-10-02T23:49
прага
мид украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинских музыканта Василия Сказкива и поэта Владимира Драбчука ограбили в Праге во время культурного тура под эгидой МИД Украины, сообщает издание "Страна.ua"."В Праге ограбили украинских поэта и музыканта. Это произошло в рамках тура культурно-дипломатического проекта Ukrainian Music Magic Tour, который проходит под эгидой министерства иностранных дел Украины. Его проводят музыкант-мультиинструменталист Василий Сказкив и поэт-рассказчик Владимир Драбчук", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Отмечается, что инцидент произошел 23 сентября.По данным издания, у Сказкива украли футляр для кобзы и эксклюзивный ключ для настройки цимбал, а у Драбчука - восемь экземпляров его поэмы. Как считает поэт, за кражей, скорее всего, стоит "какая-то местная шпана".Драбчук обратился с заявлением в местные правоохранительные органы. Из-за произошедшего поэт и музыкант пока не могут продолжить тур.
https://ria.ru/20221002/soobscheniya-1821023828.html
прага
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прага, мид украины
23:36 02.10.2022 (обновлено: 23:49 02.10.2022)
Украинских музыканта и поэта ограбили во время культурного тура в Праге
Страна.ua: украинских музыканта и поэта ограбили в Праге во время культурного тура
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Украинских музыканта Василия Сказкива и поэта Владимира Драбчука ограбили в Праге во время культурного тура под эгидой МИД Украины, сообщает
издание "Страна.ua".
"В Праге ограбили украинских поэта и музыканта. Это произошло в рамках тура культурно-дипломатического проекта Ukrainian Music Magic Tour, который проходит под эгидой министерства иностранных дел Украины. Его проводят музыкант-мультиинструменталист Василий Сказкив и поэт-рассказчик Владимир Драбчук", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Отмечается, что инцидент произошел 23 сентября.
По данным издания, у Сказкива украли футляр для кобзы и эксклюзивный ключ для настройки цимбал, а у Драбчука - восемь экземпляров его поэмы. Как считает поэт, за кражей, скорее всего, стоит "какая-то местная шпана".
Драбчук обратился с заявлением в местные правоохранительные органы. Из-за произошедшего поэт и музыкант пока не могут продолжить тур.