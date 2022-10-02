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Лохматый Петров, обновленная Мороз: эксперты разбирают образы звезд - РИА Новости, 02.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221002/obrazy-1820656683.html
Лохматый Петров, обновленная Мороз: эксперты разбирают образы звезд
Лохматый Петров, обновленная Мороз: эксперты разбирают образы звезд - РИА Новости, 02.10.2022
Лохматый Петров, обновленная Мороз: эксперты разбирают образы звезд
Встречают по одежке, гласит народная мудрость. Так и есть: по внешнему виду можно судить о характере и жизненных приоритетах, а неудачный имидж способен... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T08:00
2022-10-02T11:10
культура
мода
дарья мороз
дмитрий нагиев
стиль
одежда
психология личности
елизавета боярская
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Алина Кравцова. Встречают по одежке, гласит народная мудрость. Так и есть: по внешнему виду можно судить о характере и жизненных приоритетах, а неудачный имидж способен помешать карьере или романтическим отношениям. Специалисты по стилю и психологи учат правильно себя подавать на примере российских актеров.Лиза Боярская — коня на скаку остановитЗа все время, как мы наблюдаем за карьерой Лизы Боярской, ее образ никогда не менялся: природный цвет волос примерно одинаковой длины, естественный макияж. Исключения — да и то незначительные — актриса делала лишь для киноролей и фешен-съемок."Лиза никогда не была it-girl или трендсеттером. И вряд ли будет. Ее стиль — спокойная классика, которая не отвлекает внимание от природной индивидуальности. Это тот случай, когда не нужно применять внешние манипуляции, чтобы быть заметной, транслировать свою миссию и показывать внутреннюю силу", — отмечает топ-стилист Иван Субота.По его мнению, Елизавета Боярская — идеальное воплощение настоящей русской девушки, которая может и коня на скаку остановить, и добиться всего, чего хочет."Видно, что актриса стремится к максимальным достижениям и все время ставит перед собой новые цели, проверяя себя на прочность. Она хорошо подходит под архетип "герой", — считает Субота.По его мнению, другая причина модной осторожности Боярской — в том, что ей не так просто что-то подобрать. В отличие, например, от типажа "человека-хамелеона" вроде Линды Евангелисты, которой все к лицу.Гоша Куценко — нестильный или хитрый?Куценко не нужны стилисты, чтобы составить впечатление о себе как об очаровательном хулигане. Его имидж не меняется на протяжении всей карьеры: на красную дорожку — сдержанный костюм, в обычной жизни — кежуал-наряды.Карина Каприэлова, международный стилист и эксперт Академии социальных технологий, предполагает, что артист намеренно отказывается от имиджевых штампов."Для него одежда — это просто одежда, а не способ проявить себя. Роли Куценко играет разные, в том числе комедийные, — слишком брутальный образ может лишить его такой работы, а он хочет быть разноплановым. Тем более его и так ни с кем не спутаешь: выдающийся нос в сочетании с наголо бритой головой стали визитной карточкой артиста"."Я думаю, это все-таки говорит о его уверенности в себе, — считает психолог Елизавета Однолеткова. — Гоша появляется на публике в одном и том же костюме много раз? Может быть, это его счастливый костюм!" Бунтарское преображение — Александр ПетровАлександр Петров — пример удачной трансформации "мальчика из соседнего двора" в яркого и запоминающегося артиста. С тех пор как он стал актером класса А, его внешность излучает уверенность и благополучие.Возможно, особенно заметным преображение было потому, что долгое время Александр оставался в тени более успешных коллег, полагает Иван Субота."Это считывалось и в его имидже. Сейчас он как бы компенсирует своей яркостью тернистый путь к славе, — поясняет эксперт. — Его актуальный образ я бы назвал бунтарским: неаккуратная укладка, легкая небритость, татуировки, небрежный стиль в одежде. Все эти детали подчеркивают уверенность в себе и собственных силах. К тому же он стал смелее разговаривать, его суждения более дерзкие и выразительные".Стилист не исключает, что артист работал над самопрезентацией со специалистами, ведь каждый его выход на красную дорожку можно назвать удачным.Без пяти минут принц — Никита ЕфремовПредставитель известной актерской династии и обладатель прекрасных природных данных Никита Ефремов, по мнению стилистов, боится проявлять себя по максимуму. Возможно, его сковывает бремя ответственности звездной фамилии."Владимир Высоцкий, Евгений Миронов, Александр Абдулов магией своей харизмы создали образы на века, — говорит Анна Андрианова, психолог, писатель и имиджмейкер. — Никита же пока — просто симпатичный мужчина, который снимается в кино".По ее словам, психологически такую позицию можно объяснить тем, что выражать себя настоящего очень рискованно и ответственно, особенно если человек все время на виду.По мнению Ивана Суботы, Ефремов мог бы быть номером один в российском кино, но что-то мешает ему максимально раскрыться. И персональный стиль Никите еще предстоит найти."Думаю, еще несколько правильных фильмов и удачных ролей — и он совершенно точно вырулит в красивую историю. Никита — абсолютный антипод бунтарю Петрову, порядочный, сдержанный", — рассуждает эксперт по стилю.Правда, на последнем ММКФ артист произвел фурор своим расслабленным внешним видом: небрежный серый костюм без галстука, голые лодыжки и туфли на босу ногу. По мнению Суботы, Никите стоило бы присмотреться к стрижке в стиле Дэниела Крейга в "Бондиане" (сделать ее чуть короче и острой формы).Дмитрий Нагиев — позволить себе все"Дмитрий Нагиев — один из немногих российских актеров и ведущих, у кого четко считывается самопрезентация: образ брутального мужчины", — говорит Карина Каприэлова.Его имидж гармоничен и понятен. Мужественность подчеркнута выбором одежды — это всегда глухие насыщенные цвета и лаконичные линии."Поэтому даже в веселых рекламных роликах ему достается роль настоящего мачо. Правда, здесь есть риск стать заложником образа, но силу актерского таланта никто не отменял", — отмечает Каприэлова.Небрежная, а порой дерзкая манера одеваться говорит о свободе и уверенности человека в своем статусе, уверена Анна Андрианова.Дарья Мороз — королевские игрыТрансформацию стиля Дарьи Мороз после громкого развода и роли в сериале "Содержанки" сложно не заметить. Актриса не только кардинально изменила прическу, но и стала откровеннее одеваться.Смена имиджа выделила актрису среди других. Ультракороткая стрижка, стальной блонд, яркий макияж глаз, кардинальное мини и глубокое декольте — все это демонстрирует уверенность, силу и сексуальность."Но есть и обратная сторона медали: если ассоциация сильно закрепляется, актриса рискует стать заложником имиджевого штампа, героиней одного образа. Думаю, Дарья Мороз настолько талантлива, что этого не произойдет", — считает стилист.Часто, чтобы раскрыться, человеку нужно выйти из зоны комфорта, отмечает Елизавета Однолеткова."Возможно, в случае с Дарьей Мороз таким катализатором стал развод. Бывает, женщины расцветают, оставив позади долгие годы брака", — говорит психолог. По мнению эксперта, проявленная сексуальность — это всегда слишком личная история. И в любом случае, то, что женщина принимает себя, достойно восхищения.
https://ria.ru/20220914/moda-1816532588.html
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Екатерина Янсон
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мода, дарья мороз, дмитрий нагиев, стиль, одежда, психология личности, елизавета боярская, александр петров (актер), гоша куценко
Культура, мода, Дарья Мороз, Дмитрий Нагиев, стиль, Одежда, психология личности, Елизавета Боярская, Александр Петров (актер), Гоша Куценко
08:00 02.10.2022 (обновлено: 11:10 02.10.2022)
 

Лохматый Петров, обновленная Мороз: эксперты разбирают образы звезд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Александр Петров
Актер Александр Петров - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Алина Кравцова. Встречают по одежке, гласит народная мудрость. Так и есть: по внешнему виду можно судить о характере и жизненных приоритетах, а неудачный имидж способен помешать карьере или романтическим отношениям. Специалисты по стилю и психологи учат правильно себя подавать на примере российских актеров.

Лиза Боярская — коня на скаку остановит

За все время, как мы наблюдаем за карьерой Лизы Боярской, ее образ никогда не менялся: природный цвет волос примерно одинаковой длины, естественный макияж. Исключения — да и то незначительные — актриса делала лишь для киноролей и фешен-съемок.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актриса Елизавета Боярская перед началом церемонии вручения премии "Женщина года — 2019" по версии журнала Glamour в Московском музыкальном театре "Геликон-опера"

Актриса Елизавета Боярская перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019
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Актриса Елизавета Боярская перед началом церемонии вручения премии "Женщина года — 2019" по версии журнала Glamour в Московском музыкальном театре "Геликон-опера"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде

Актриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде
2 из 2

Актриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 2

Актриса Елизавета Боярская перед началом церемонии вручения премии "Женщина года — 2019" по версии журнала Glamour в Московском музыкальном театре "Геликон-опера"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2

Актриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Лиза никогда не была it-girl или трендсеттером. И вряд ли будет. Ее стиль — спокойная классика, которая не отвлекает внимание от природной индивидуальности. Это тот случай, когда не нужно применять внешние манипуляции, чтобы быть заметной, транслировать свою миссию и показывать внутреннюю силу", — отмечает топ-стилист Иван Субота.
По его мнению, Елизавета Боярская — идеальное воплощение настоящей русской девушки, которая может и коня на скаку остановить, и добиться всего, чего хочет.
"Видно, что актриса стремится к максимальным достижениям и все время ставит перед собой новые цели, проверяя себя на прочность. Она хорошо подходит под архетип "герой", — считает Субота.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Актриса Елизавета Боярская перед началом музыкального мультимедийного спектакля "1926" в постановке Валерия Галендеева в Зеленом театре ВДНХ в Москве

Актриса Елизавета Боярская перед началом музыкального мультимедийного спектакля 1926
1 из 4

Актриса Елизавета Боярская перед началом музыкального мультимедийного спектакля "1926" в постановке Валерия Галендеева в Зеленом театре ВДНХ в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Елизавета Боярская на открытии 41-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Елизавета Боярская на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
2 из 4

Елизавета Боярская на открытии 41-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

На церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде

Актриса Елизавета Боярская на фестивале короткометражного кино Короче
3 из 4

На церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев на коктейле в честь юбилея Модного дома Yanina в Москве

Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев на коктейле в честь юбилея Модного Дома Yanina в Москве
4 из 4

Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев на коктейле в честь юбилея Модного дома Yanina в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4

Актриса Елизавета Боярская перед началом музыкального мультимедийного спектакля "1926" в постановке Валерия Галендеева в Зеленом театре ВДНХ в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 4

Елизавета Боярская на открытии 41-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4

На церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4

Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев на коктейле в честь юбилея Модного дома Yanina в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
По его мнению, другая причина модной осторожности Боярской — в том, что ей не так просто что-то подобрать. В отличие, например, от типажа "человека-хамелеона" вроде Линды Евангелисты, которой все к лицу.

Гоша Куценко — нестильный или хитрый?

Куценко не нужны стилисты, чтобы составить впечатление о себе как об очаровательном хулигане. Его имидж не меняется на протяжении всей карьеры: на красную дорожку — сдержанный костюм, в обычной жизни — кежуал-наряды.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГоша Куценко на музыкальной премии телеканала RU.TV
XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Гоша Куценко на музыкальной премии телеканала RU.TV
Карина Каприэлова, международный стилист и эксперт Академии социальных технологий, предполагает, что артист намеренно отказывается от имиджевых штампов.
"Для него одежда — это просто одежда, а не способ проявить себя. Роли Куценко играет разные, в том числе комедийные, — слишком брутальный образ может лишить его такой работы, а он хочет быть разноплановым. Тем более его и так ни с кем не спутаешь: выдающийся нос в сочетании с наголо бритой головой стали визитной карточкой артиста".
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанк

Гоша Куценко и Ирина Горбачева на Национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2017 год "Золотой орел"

Актриса Ирина Горбачева, завоевавшая приз в номинации Лучшая женская роль в кино за фильм Аритмия,и актер Гоша Куценко
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Гоша Куценко и Ирина Горбачева на Национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2017 год "Золотой орел"

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанк

Актер Гоша Куценко во время пресс-конференции, посвященной 75-летию со дня рождения поэта Владимира Высоцкого в агентстве РИА Новости в Москве

Актер Гоша Куценко
2 из 3

Актер Гоша Куценко во время пресс-конференции, посвященной 75-летию со дня рождения поэта Владимира Высоцкого в агентстве РИА Новости в Москве

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
© Фото : Дмитрий КохГоша Куценко во время экспедиции на Северный полюс
Гоша Куценко во время экспедиции на Северный полюс
3 из 3
Гоша Куценко во время экспедиции на Северный полюс
© Фото : Дмитрий Кох
1 из 3

Гоша Куценко и Ирина Горбачева на Национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2017 год "Золотой орел"

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
2 из 3

Актер Гоша Куценко во время пресс-конференции, посвященной 75-летию со дня рождения поэта Владимира Высоцкого в агентстве РИА Новости в Москве

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Гоша Куценко во время экспедиции на Северный полюс
© Фото : Дмитрий Кох
"Я думаю, это все-таки говорит о его уверенности в себе, — считает психолог Елизавета Однолеткова. — Гоша появляется на публике в одном и том же костюме много раз? Может быть, это его счастливый костюм!"

Бунтарское преображение — Александр Петров

Александр Петров — пример удачной трансформации "мальчика из соседнего двора" в яркого и запоминающегося артиста. С тех пор как он стал актером класса А, его внешность излучает уверенность и благополучие.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Александр Петров на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла
Актер Александр Петров на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Александр Петров на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла
Возможно, особенно заметным преображение было потому, что долгое время Александр оставался в тени более успешных коллег, полагает Иван Субота.
"Это считывалось и в его имидже. Сейчас он как бы компенсирует своей яркостью тернистый путь к славе, — поясняет эксперт. — Его актуальный образ я бы назвал бунтарским: неаккуратная укладка, легкая небритость, татуировки, небрежный стиль в одежде. Все эти детали подчеркивают уверенность в себе и собственных силах. К тому же он стал смелее разговаривать, его суждения более дерзкие и выразительные".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актер театра и кино Александр Петров перед началом авторского шоу "#Зановородиться" на стадионе "Нижний Новгород" в рамках фестиваля нового кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде

Фестиваль Горький fest. День третий
1 из 2

Актер театра и кино Александр Петров перед началом авторского шоу "#Зановородиться" на стадионе "Нижний Новгород" в рамках фестиваля нового кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Петров на премьере фильма "Веном 2" в кинотеатре "Октябрь"

Премьера фильма Веном 2
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Петров на премьере фильма "Веном 2" в кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 2

Актер театра и кино Александр Петров перед началом авторского шоу "#Зановородиться" на стадионе "Нижний Новгород" в рамках фестиваля нового кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2

Петров на премьере фильма "Веном 2" в кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стилист не исключает, что артист работал над самопрезентацией со специалистами, ведь каждый его выход на красную дорожку можно назвать удачным.

Без пяти минут принц — Никита Ефремов

Представитель известной актерской династии и обладатель прекрасных природных данных Никита Ефремов, по мнению стилистов, боится проявлять себя по максимуму. Возможно, его сковывает бремя ответственности звездной фамилии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Никита Ефремов на XXXII церемонии вручения кинематографической премии "Ника"
Актер Никита Ефремов на XXXII церемонии вручения кинематографической премии Ника - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Никита Ефремов на XXXII церемонии вручения кинематографической премии "Ника"
"Владимир Высоцкий, Евгений Миронов, Александр Абдулов магией своей харизмы создали образы на века, — говорит Анна Андрианова, психолог, писатель и имиджмейкер. — Никита же пока — просто симпатичный мужчина, который снимается в кино".
По ее словам, психологически такую позицию можно объяснить тем, что выражать себя настоящего очень рискованно и ответственно, особенно если человек все время на виду.
По мнению Ивана Суботы, Ефремов мог бы быть номером один в российском кино, но что-то мешает ему максимально раскрыться. И персональный стиль Никите еще предстоит найти.
"Думаю, еще несколько правильных фильмов и удачных ролей — и он совершенно точно вырулит в красивую историю. Никита — абсолютный антипод бунтарю Петрову, порядочный, сдержанный", — рассуждает эксперт по стилю.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Никита Ефремов фотографируется у плакатов со сценами из спектаклей "Пять вечеров" и "Голый король" во время сбора труппы театра "Современник"

Актер Никита Ефремов фотографируется у плакатов со сценами из спектаклей Пять вечеров и Голый король во время сбора труппы театра Современник
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Никита Ефремов фотографируется у плакатов со сценами из спектаклей "Пять вечеров" и "Голый король" во время сбора труппы театра "Современник"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Актер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра "Современник" перед началом нового сезона

Актер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра Современник перед началом нового сезона
2 из 2

Актер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра "Современник" перед началом нового сезона

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Никита Ефремов фотографируется у плакатов со сценами из спектаклей "Пять вечеров" и "Голый король" во время сбора труппы театра "Современник"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Актер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра "Современник" перед началом нового сезона

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Правда, на последнем ММКФ артист произвел фурор своим расслабленным внешним видом: небрежный серый костюм без галстука, голые лодыжки и туфли на босу ногу. По мнению Суботы, Никите стоило бы присмотреться к стрижке в стиле Дэниела Крейга в "Бондиане" (сделать ее чуть короче и острой формы).

Дмитрий Нагиев — позволить себе все

"Дмитрий Нагиев — один из немногих российских актеров и ведущих, у кого четко считывается самопрезентация: образ брутального мужчины", — говорит Карина Каприэлова.
Его имидж гармоничен и понятен. Мужественность подчеркнута выбором одежды — это всегда глухие насыщенные цвета и лаконичные линии.
"Поэтому даже в веселых рекламных роликах ему достается роль настоящего мачо. Правда, здесь есть риск стать заложником образа, но силу актерского таланта никто не отменял", — отмечает Каприэлова.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актер Дмитрий Нагиев у Русского павильона после презентации проекта Сарика Андреасяна "Непрощенный" в рамках 71-го Международного Каннского фестиваля

Актер Дмитрий Нагиев
1 из 3

Актер Дмитрий Нагиев у Русского павильона после презентации проекта Сарика Андреасяна "Непрощенный" в рамках 71-го Международного Каннского фестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанк

Дмитрий Нагиев на пресс-конференции создателей фильма "Непрощенный"

Актер Дмитрий Нагиев на пресс-конференции создателей фильма Непрощенный
2 из 3

Дмитрий Нагиев на пресс-конференции создателей фильма "Непрощенный"

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Дмитрий Нагиев на премьере фильма Дмитрия Губарева "Спасите Колю!" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве

Премьера фильма Спасите Колю! в Москве
3 из 3

Дмитрий Нагиев на премьере фильма Дмитрия Губарева "Спасите Колю!" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Актер Дмитрий Нагиев у Русского павильона после презентации проекта Сарика Андреасяна "Непрощенный" в рамках 71-го Международного Каннского фестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Дмитрий Нагиев на пресс-конференции создателей фильма "Непрощенный"

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
3 из 3

Дмитрий Нагиев на премьере фильма Дмитрия Губарева "Спасите Колю!" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Небрежная, а порой дерзкая манера одеваться говорит о свободе и уверенности человека в своем статусе, уверена Анна Андрианова.

"Как в той шутке: мужчина в костюме, скорее всего, работает на того, кто в джинсах и футболке. Всем своим видом Нагиев показывает: мне уже не нужно производить впечатление и откровенно безразлично ваше мнение, я могу себе позволить все, что захочу", — поясняет имиджмейкер.

Дарья Мороз — королевские игры

Трансформацию стиля Дарьи Мороз после громкого развода и роли в сериале "Содержанки" сложно не заметить. Актриса не только кардинально изменила прическу, но и стала откровеннее одеваться.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актриса Дарья Мороз на премьере нового сезона сериала "Содержанки" в Москве

Актриса Дарья Мороз на премьере нового сезона сериала Содержанки в Москве
1 из 2

Актриса Дарья Мороз на премьере нового сезона сериала "Содержанки" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Дарья Мороз на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова "Содержанки" в Москве

Актриса Дарья Мороз на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова Содержанки
2 из 2

Дарья Мороз на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова "Содержанки" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 2

Актриса Дарья Мороз на премьере нового сезона сериала "Содержанки" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2

Дарья Мороз на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова "Содержанки" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Раньше Дарья Мороз была идеальным воплощением образа красивой славянской девушки — большеглазой, круглолицей, со вздернутым носом и ямочками на щеках. Вроде бы все замечательно, но с такими данными непросто быть заметной в нашей географической полосе", — говорит Карина Каприэлова.

Смена имиджа выделила актрису среди других. Ультракороткая стрижка, стальной блонд, яркий макияж глаз, кардинальное мини и глубокое декольте — все это демонстрирует уверенность, силу и сексуальность.
"Но есть и обратная сторона медали: если ассоциация сильно закрепляется, актриса рискует стать заложником имиджевого штампа, героиней одного образа. Думаю, Дарья Мороз настолько талантлива, что этого не произойдет", — считает стилист.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актриса Дарья Мороз на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Актриса Дарья Мороз на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
1 из 3

Актриса Дарья Мороз на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

На премьере фильма "Клиника счастья" режиссера Александра Кириенко в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"

Премьера фильма Клиника счастья
2 из 3

На премьере фильма "Клиника счастья" режиссера Александра Кириенко в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанк

Актеры Дарья Мороз и Сергей Епишев во время онлайн-трансляции церемонии награждения театральной премии "Золотая маска" на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

Актеры Дарья Мороз и Сергей Епишев во время онлайн-трансляция церемонии награждения театральной премии Золотая маска
3 из 3

Актеры Дарья Мороз и Сергей Епишев во время онлайн-трансляции церемонии награждения театральной премии "Золотая маска" на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

© РИА Новости / Владимир Песня
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1 из 3

Актриса Дарья Мороз на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

На премьере фильма "Клиника счастья" режиссера Александра Кириенко в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Актеры Дарья Мороз и Сергей Епишев во время онлайн-трансляции церемонии награждения театральной премии "Золотая маска" на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

© РИА Новости / Владимир Песня
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Часто, чтобы раскрыться, человеку нужно выйти из зоны комфорта, отмечает Елизавета Однолеткова.
"Возможно, в случае с Дарьей Мороз таким катализатором стал развод. Бывает, женщины расцветают, оставив позади долгие годы брака", — говорит психолог.
По мнению эксперта, проявленная сексуальность — это всегда слишком личная история. И в любом случае, то, что женщина принимает себя, достойно восхищения.
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