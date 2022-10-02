https://ria.ru/20221002/obrazy-1820656683.html

Лохматый Петров, обновленная Мороз: эксперты разбирают образы звезд

Лохматый Петров, обновленная Мороз: эксперты разбирают образы звезд - РИА Новости, 02.10.2022

Лохматый Петров, обновленная Мороз: эксперты разбирают образы звезд

Встречают по одежке, гласит народная мудрость. Так и есть: по внешнему виду можно судить о характере и жизненных приоритетах, а неудачный имидж способен... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T08:00

2022-10-02T08:00

2022-10-02T11:10

культура

мода

дарья мороз

дмитрий нагиев

стиль

одежда

психология личности

елизавета боярская

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Алина Кравцова. Встречают по одежке, гласит народная мудрость. Так и есть: по внешнему виду можно судить о характере и жизненных приоритетах, а неудачный имидж способен помешать карьере или романтическим отношениям. Специалисты по стилю и психологи учат правильно себя подавать на примере российских актеров.Лиза Боярская — коня на скаку остановитЗа все время, как мы наблюдаем за карьерой Лизы Боярской, ее образ никогда не менялся: природный цвет волос примерно одинаковой длины, естественный макияж. Исключения — да и то незначительные — актриса делала лишь для киноролей и фешен-съемок."Лиза никогда не была it-girl или трендсеттером. И вряд ли будет. Ее стиль — спокойная классика, которая не отвлекает внимание от природной индивидуальности. Это тот случай, когда не нужно применять внешние манипуляции, чтобы быть заметной, транслировать свою миссию и показывать внутреннюю силу", — отмечает топ-стилист Иван Субота.По его мнению, Елизавета Боярская — идеальное воплощение настоящей русской девушки, которая может и коня на скаку остановить, и добиться всего, чего хочет."Видно, что актриса стремится к максимальным достижениям и все время ставит перед собой новые цели, проверяя себя на прочность. Она хорошо подходит под архетип "герой", — считает Субота.По его мнению, другая причина модной осторожности Боярской — в том, что ей не так просто что-то подобрать. В отличие, например, от типажа "человека-хамелеона" вроде Линды Евангелисты, которой все к лицу.Гоша Куценко — нестильный или хитрый?Куценко не нужны стилисты, чтобы составить впечатление о себе как об очаровательном хулигане. Его имидж не меняется на протяжении всей карьеры: на красную дорожку — сдержанный костюм, в обычной жизни — кежуал-наряды.Карина Каприэлова, международный стилист и эксперт Академии социальных технологий, предполагает, что артист намеренно отказывается от имиджевых штампов."Для него одежда — это просто одежда, а не способ проявить себя. Роли Куценко играет разные, в том числе комедийные, — слишком брутальный образ может лишить его такой работы, а он хочет быть разноплановым. Тем более его и так ни с кем не спутаешь: выдающийся нос в сочетании с наголо бритой головой стали визитной карточкой артиста"."Я думаю, это все-таки говорит о его уверенности в себе, — считает психолог Елизавета Однолеткова. — Гоша появляется на публике в одном и том же костюме много раз? Может быть, это его счастливый костюм!" Бунтарское преображение — Александр ПетровАлександр Петров — пример удачной трансформации "мальчика из соседнего двора" в яркого и запоминающегося артиста. С тех пор как он стал актером класса А, его внешность излучает уверенность и благополучие.Возможно, особенно заметным преображение было потому, что долгое время Александр оставался в тени более успешных коллег, полагает Иван Субота."Это считывалось и в его имидже. Сейчас он как бы компенсирует своей яркостью тернистый путь к славе, — поясняет эксперт. — Его актуальный образ я бы назвал бунтарским: неаккуратная укладка, легкая небритость, татуировки, небрежный стиль в одежде. Все эти детали подчеркивают уверенность в себе и собственных силах. К тому же он стал смелее разговаривать, его суждения более дерзкие и выразительные".Стилист не исключает, что артист работал над самопрезентацией со специалистами, ведь каждый его выход на красную дорожку можно назвать удачным.Без пяти минут принц — Никита ЕфремовПредставитель известной актерской династии и обладатель прекрасных природных данных Никита Ефремов, по мнению стилистов, боится проявлять себя по максимуму. Возможно, его сковывает бремя ответственности звездной фамилии."Владимир Высоцкий, Евгений Миронов, Александр Абдулов магией своей харизмы создали образы на века, — говорит Анна Андрианова, психолог, писатель и имиджмейкер. — Никита же пока — просто симпатичный мужчина, который снимается в кино".По ее словам, психологически такую позицию можно объяснить тем, что выражать себя настоящего очень рискованно и ответственно, особенно если человек все время на виду.По мнению Ивана Суботы, Ефремов мог бы быть номером один в российском кино, но что-то мешает ему максимально раскрыться. И персональный стиль Никите еще предстоит найти."Думаю, еще несколько правильных фильмов и удачных ролей — и он совершенно точно вырулит в красивую историю. Никита — абсолютный антипод бунтарю Петрову, порядочный, сдержанный", — рассуждает эксперт по стилю.Правда, на последнем ММКФ артист произвел фурор своим расслабленным внешним видом: небрежный серый костюм без галстука, голые лодыжки и туфли на босу ногу. По мнению Суботы, Никите стоило бы присмотреться к стрижке в стиле Дэниела Крейга в "Бондиане" (сделать ее чуть короче и острой формы).Дмитрий Нагиев — позволить себе все"Дмитрий Нагиев — один из немногих российских актеров и ведущих, у кого четко считывается самопрезентация: образ брутального мужчины", — говорит Карина Каприэлова.Его имидж гармоничен и понятен. Мужественность подчеркнута выбором одежды — это всегда глухие насыщенные цвета и лаконичные линии."Поэтому даже в веселых рекламных роликах ему достается роль настоящего мачо. Правда, здесь есть риск стать заложником образа, но силу актерского таланта никто не отменял", — отмечает Каприэлова.Небрежная, а порой дерзкая манера одеваться говорит о свободе и уверенности человека в своем статусе, уверена Анна Андрианова.Дарья Мороз — королевские игрыТрансформацию стиля Дарьи Мороз после громкого развода и роли в сериале "Содержанки" сложно не заметить. Актриса не только кардинально изменила прическу, но и стала откровеннее одеваться.Смена имиджа выделила актрису среди других. Ультракороткая стрижка, стальной блонд, яркий макияж глаз, кардинальное мини и глубокое декольте — все это демонстрирует уверенность, силу и сексуальность."Но есть и обратная сторона медали: если ассоциация сильно закрепляется, актриса рискует стать заложником имиджевого штампа, героиней одного образа. Думаю, Дарья Мороз настолько талантлива, что этого не произойдет", — считает стилист.Часто, чтобы раскрыться, человеку нужно выйти из зоны комфорта, отмечает Елизавета Однолеткова."Возможно, в случае с Дарьей Мороз таким катализатором стал развод. Бывает, женщины расцветают, оставив позади долгие годы брака", — говорит психолог. По мнению эксперта, проявленная сексуальность — это всегда слишком личная история. И в любом случае, то, что женщина принимает себя, достойно восхищения.

https://ria.ru/20220914/moda-1816532588.html

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

мода, дарья мороз, дмитрий нагиев, стиль, одежда, психология личности, елизавета боярская, александр петров (актер), гоша куценко