https://ria.ru/20221002/obrazovanie-1820943082.html
Путин поздравил студентов с Днем среднего профессионального образования
Путин поздравил студентов с Днем среднего профессионального образования - РИА Новости, 02.10.2022
Путин поздравил студентов с Днем среднего профессионального образования
Президент России Владимир Путин в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних специальных учебных заведений с Днем среднего... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T09:36
2022-10-02T09:36
2022-10-02T09:36
россия
общество
владимир путин
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595532354_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c1de445f8a8546bc4018de7ecfd8e80.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних специальных учебных заведений с Днем среднего профессионального образования в РФ отметил рост престижа такого образования за последнее время, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.День среднего профессионального образования в России установлен 2 октября указом президента России. Праздничные мероприятия начались 28 сентября и продлятся в течение нескольких дней."Отрадно, что в последнее время престиж среднего профессионального образования растет. Это, безусловно, результат наших совместных усилий, направленных на повышение авторитета рабочих профессий, модернизацию колледжей и техникумов, формирование современных стандартов подготовки квалифицированных кадров. Мы стремимся открыть для нашей молодежи новые горизонты для развития, реализации ярких, прорывных проектов и инициатив, создания новых предприятий и отраслей", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что Россия гордится историей отечественного профессионально-технического образования. По его словам, люди, работающие на промышленных предприятиях, внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в достижение Победы в Великой Отечественной войне и восстановление разрушенного народного хозяйства. Он также отметил, что в РФ праздник отмечается на государственном уровне впервые."Дорогие преподаватели, мастера, студенты и выпускники! Именно от вас, ваших усилий, опыта, профессионализма во многом зависит, сможет ли наша система среднего профобразования достойно отвечать вызовам времени, обеспечить подготовку специалистов на должном уровне", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220919/medkolledzh-1817868370.html
https://ria.ru/20220928/profobrazovanie-1820103432.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595532354_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_dd1b28a292327f50bacf38541aaede25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, образование - общество
Россия, Общество, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин поздравил студентов с Днем среднего профессионального образования
Путин поздравил студентов и преподавателей с Днем среднего профессионального образования
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних специальных учебных заведений с Днем среднего профессионального образования в РФ отметил рост престижа такого образования за последнее время, соответствующая телеграмма опубликована
на сайте Кремля.
День среднего профессионального образования в России установлен 2 октября указом президента России. Праздничные мероприятия начались 28 сентября и продлятся в течение нескольких дней.
"Отрадно, что в последнее время престиж среднего профессионального образования растет. Это, безусловно, результат наших совместных усилий, направленных на повышение авторитета рабочих профессий, модернизацию колледжей и техникумов, формирование современных стандартов подготовки квалифицированных кадров. Мы стремимся открыть для нашей молодежи новые горизонты для развития, реализации ярких, прорывных проектов и инициатив, создания новых предприятий и отраслей", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что Россия гордится историей отечественного профессионально-технического образования. По его словам, люди, работающие на промышленных предприятиях, внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в достижение Победы в Великой Отечественной войне и восстановление разрушенного народного хозяйства. Он также отметил, что в РФ праздник отмечается на государственном уровне впервые.
"Дорогие преподаватели, мастера, студенты и выпускники! Именно от вас, ваших усилий, опыта, профессионализма во многом зависит, сможет ли наша система среднего профобразования достойно отвечать вызовам времени, обеспечить подготовку специалистов на должном уровне", - добавил Путин.