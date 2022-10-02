https://ria.ru/20221002/obrazovanie-1820943082.html

Путин поздравил студентов с Днем среднего профессионального образования

Путин поздравил студентов с Днем среднего профессионального образования - РИА Новости, 02.10.2022

Путин поздравил студентов с Днем среднего профессионального образования

Президент России Владимир Путин в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних специальных учебных заведений с Днем среднего... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T09:36

2022-10-02T09:36

2022-10-02T09:36

россия

общество

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних специальных учебных заведений с Днем среднего профессионального образования в РФ отметил рост престижа такого образования за последнее время, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.День среднего профессионального образования в России установлен 2 октября указом президента России. Праздничные мероприятия начались 28 сентября и продлятся в течение нескольких дней."Отрадно, что в последнее время престиж среднего профессионального образования растет. Это, безусловно, результат наших совместных усилий, направленных на повышение авторитета рабочих профессий, модернизацию колледжей и техникумов, формирование современных стандартов подготовки квалифицированных кадров. Мы стремимся открыть для нашей молодежи новые горизонты для развития, реализации ярких, прорывных проектов и инициатив, создания новых предприятий и отраслей", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что Россия гордится историей отечественного профессионально-технического образования. По его словам, люди, работающие на промышленных предприятиях, внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в достижение Победы в Великой Отечественной войне и восстановление разрушенного народного хозяйства. Он также отметил, что в РФ праздник отмечается на государственном уровне впервые."Дорогие преподаватели, мастера, студенты и выпускники! Именно от вас, ваших усилий, опыта, профессионализма во многом зависит, сможет ли наша система среднего профобразования достойно отвечать вызовам времени, обеспечить подготовку специалистов на должном уровне", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220919/medkolledzh-1817868370.html

https://ria.ru/20220928/profobrazovanie-1820103432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, образование - общество