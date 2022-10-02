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Путин поздравил студентов с Днем среднего профессионального образования - РИА Новости, 02.10.2022
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Путин поздравил студентов с Днем среднего профессионального образования
Путин поздравил студентов с Днем среднего профессионального образования - РИА Новости, 02.10.2022
Путин поздравил студентов с Днем среднего профессионального образования
Президент России Владимир Путин в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних специальных учебных заведений с Днем среднего... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T09:36
2022-10-02T09:36
россия
общество
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних специальных учебных заведений с Днем среднего профессионального образования в РФ отметил рост престижа такого образования за последнее время, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.День среднего профессионального образования в России установлен 2 октября указом президента России. Праздничные мероприятия начались 28 сентября и продлятся в течение нескольких дней."Отрадно, что в последнее время престиж среднего профессионального образования растет. Это, безусловно, результат наших совместных усилий, направленных на повышение авторитета рабочих профессий, модернизацию колледжей и техникумов, формирование современных стандартов подготовки квалифицированных кадров. Мы стремимся открыть для нашей молодежи новые горизонты для развития, реализации ярких, прорывных проектов и инициатив, создания новых предприятий и отраслей", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что Россия гордится историей отечественного профессионально-технического образования. По его словам, люди, работающие на промышленных предприятиях, внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в достижение Победы в Великой Отечественной войне и восстановление разрушенного народного хозяйства. Он также отметил, что в РФ праздник отмечается на государственном уровне впервые."Дорогие преподаватели, мастера, студенты и выпускники! Именно от вас, ваших усилий, опыта, профессионализма во многом зависит, сможет ли наша система среднего профобразования достойно отвечать вызовам времени, обеспечить подготовку специалистов на должном уровне", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220919/medkolledzh-1817868370.html
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россия, общество, владимир путин, образование - общество
Россия, Общество, Владимир Путин, Образование - Общество
09:36 02.10.2022
 
Путин поздравил студентов с Днем среднего профессионального образования

Путин поздравил студентов и преподавателей с Днем среднего профессионального образования

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в медиабанкСтуденты отделения конструирования и моделирования швейных изделий в мастерской строительно-художественного техникума в Ростове-на-Дону
Студенты отделения конструирования и моделирования швейных изделий в мастерской строительно-художественного техникума в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Александр Поготов
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Студенты отделения конструирования и моделирования швейных изделий в мастерской строительно-художественного техникума в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних специальных учебных заведений с Днем среднего профессионального образования в РФ отметил рост престижа такого образования за последнее время, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День среднего профессионального образования в России установлен 2 октября указом президента России. Праздничные мероприятия начались 28 сентября и продлятся в течение нескольких дней.
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"Отрадно, что в последнее время престиж среднего профессионального образования растет. Это, безусловно, результат наших совместных усилий, направленных на повышение авторитета рабочих профессий, модернизацию колледжей и техникумов, формирование современных стандартов подготовки квалифицированных кадров. Мы стремимся открыть для нашей молодежи новые горизонты для развития, реализации ярких, прорывных проектов и инициатив, создания новых предприятий и отраслей", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что Россия гордится историей отечественного профессионально-технического образования. По его словам, люди, работающие на промышленных предприятиях, внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в достижение Победы в Великой Отечественной войне и восстановление разрушенного народного хозяйства. Он также отметил, что в РФ праздник отмечается на государственном уровне впервые.
"Дорогие преподаватели, мастера, студенты и выпускники! Именно от вас, ваших усилий, опыта, профессионализма во многом зависит, сможет ли наша система среднего профобразования достойно отвечать вызовам времени, обеспечить подготовку специалистов на должном уровне", - добавил Путин.
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