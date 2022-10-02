https://ria.ru/20221002/obrazovanie-1820923458.html
Кравцов рассказал о Дне среднего профессионального образования в России
Кравцов рассказал о Дне среднего профессионального образования в России - РИА Новости, 02.10.2022
Кравцов рассказал о Дне среднего профессионального образования в России
День среднего профессионального образования (СПО) в России должен коснуться каждого студента, преподавателя колледжа и мастера производственного обучения,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T00:16
2022-10-02T00:16
2022-10-02T00:16
общество
сергей кравцов
ольга васильева
россия
екатеринбург
свердловская область
российская академия образования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794541468_0:97:2000:1223_1920x0_80_0_0_ac7a84ea2b3589546222b8b5e8487df4.jpg
МОСКВА, 2 окт- РИА Новости. День среднего профессионального образования (СПО) в России должен коснуться каждого студента, преподавателя колледжа и мастера производственного обучения, праздник отметят во всех регионах, но ключевые его мероприятия пройдут в Екатеринбурге, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."День среднего профессионального образования, объявленный президентом страны 2 октября, должен коснуться каждого студента, преподавателя колледжа, мастера производственного обучения. Праздник отметят во всех регионах нашей страны. В этом году ключевые его мероприятия пройдут в Екатеринбурге. Свердловская область - один из лидеров в сфере среднего профессионального образования. Неслучайно мы предложили впервые отметить этот новый профессиональный праздник в этом регионе", - цитирует слова Кравцова его пресс-служба.Отмечается, что Минпросвещения России совместно с Институтом развития профессионального образования проводят по всей стране ряд мероприятий, приуроченных к новому празднику. Среди них – конкурс студенческих роликов о жизни в колледже, конкурс-выставка материалов о профессиональных династиях, о выборе профессии и колледжа с точки зрения преемственности "История профессий в моей семье: Суперпрофессиональная семья".Министр также отмечал, что отрасль СПО в России динамично развивается, порядка 600 тысяч девятиклассников выбирают СПО, сегодня в колледжах есть новые перспективные направления - информационная безопасность, электроника, все эти специальности представлены в новых федеральных государственных образовательных стандартах.Президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что обучение по программам среднего профессионального образования дает студентам возможность быстрее получить востребованную профессию и выйти на рынок труда. Кроме того, организации СПО отличаются территориальной доступностью: колледжи и техникумы есть и в малых городах, и в сельской местности, добавила Васильева.По ее словам, траекторией СПО сегодня пользуются более 60% выпускников девятых и 11-х классов, катализатором позитивных изменений в системе среднего профессионального образования стал федеральный проект "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование", который помог повысить не только качество образования в организациях СПО, но и востребованность и престиж рабочих профессий.День среднего профессионального образования в Российской Федерации установлен 2 октября указом президента России. Праздничные мероприятия начались 28 сентября и продлятся в течение нескольких дней. День среднего профессионального образования будет совмещен с финалом конкурса "Мастер года". Площадками станут международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", а также колледжи и техникумы Свердловской области.
https://ria.ru/20221001/obrazovanie-1820841668.html
https://sn.ria.ru/20220930/shkola-1820521699.html
россия
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794541468_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_602a7a773956d36dd27a87901f6b7d0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, ольга васильева, россия, екатеринбург, свердловская область, российская академия образования
Общество, Сергей Кравцов, Ольга Васильева, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Российская академия образования
Кравцов рассказал о Дне среднего профессионального образования в России
Кравцов: день среднего профобразования в России должен коснуться каждого студента
МОСКВА, 2 окт- РИА Новости. День среднего профессионального образования (СПО) в России должен коснуться каждого студента, преподавателя колледжа и мастера производственного обучения, праздник отметят во всех регионах, но ключевые его мероприятия пройдут в Екатеринбурге, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"День среднего профессионального образования, объявленный президентом страны 2 октября, должен коснуться каждого студента, преподавателя колледжа, мастера производственного обучения. Праздник отметят во всех регионах нашей страны. В этом году ключевые его мероприятия пройдут в Екатеринбурге. Свердловская область
- один из лидеров в сфере среднего профессионального образования. Неслучайно мы предложили впервые отметить этот новый профессиональный праздник в этом регионе", - цитирует слова Кравцова его пресс-служба.
Отмечается, что Минпросвещения России совместно с Институтом развития профессионального образования проводят по всей стране ряд мероприятий, приуроченных к новому празднику. Среди них – конкурс студенческих роликов о жизни в колледже, конкурс-выставка материалов о профессиональных династиях, о выборе профессии и колледжа с точки зрения преемственности "История профессий в моей семье: Суперпрофессиональная семья".
Министр также отмечал, что отрасль СПО в России динамично развивается, порядка 600 тысяч девятиклассников выбирают СПО, сегодня в колледжах есть новые перспективные направления - информационная безопасность, электроника, все эти специальности представлены в новых федеральных государственных образовательных стандартах.
Президент Российской академии образования Ольга Васильева
заявила, что обучение по программам среднего профессионального образования дает студентам возможность быстрее получить востребованную профессию и выйти на рынок труда. Кроме того, организации СПО отличаются территориальной доступностью: колледжи и техникумы есть и в малых городах, и в сельской местности, добавила Васильева.
По ее словам, траекторией СПО сегодня пользуются более 60% выпускников девятых и 11-х классов, катализатором позитивных изменений в системе среднего профессионального образования стал федеральный проект "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование", который помог повысить не только качество образования в организациях СПО, но и востребованность и престиж рабочих профессий.
День среднего профессионального образования в Российской Федерации установлен 2 октября указом президента России. Праздничные мероприятия начались 28 сентября и продлятся в течение нескольких дней. День среднего профессионального образования будет совмещен с финалом конкурса "Мастер года". Площадками станут международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", а также колледжи и техникумы Свердловской области.