https://ria.ru/20221002/obrazovanie-1820923458.html

Кравцов рассказал о Дне среднего профессионального образования в России

Кравцов рассказал о Дне среднего профессионального образования в России - РИА Новости, 02.10.2022

Кравцов рассказал о Дне среднего профессионального образования в России

День среднего профессионального образования (СПО) в России должен коснуться каждого студента, преподавателя колледжа и мастера производственного обучения,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T00:16

2022-10-02T00:16

2022-10-02T00:16

общество

сергей кравцов

ольга васильева

россия

екатеринбург

свердловская область

российская академия образования

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МОСКВА, 2 окт- РИА Новости. День среднего профессионального образования (СПО) в России должен коснуться каждого студента, преподавателя колледжа и мастера производственного обучения, праздник отметят во всех регионах, но ключевые его мероприятия пройдут в Екатеринбурге, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."День среднего профессионального образования, объявленный президентом страны 2 октября, должен коснуться каждого студента, преподавателя колледжа, мастера производственного обучения. Праздник отметят во всех регионах нашей страны. В этом году ключевые его мероприятия пройдут в Екатеринбурге. Свердловская область - один из лидеров в сфере среднего профессионального образования. Неслучайно мы предложили впервые отметить этот новый профессиональный праздник в этом регионе", - цитирует слова Кравцова его пресс-служба.Отмечается, что Минпросвещения России совместно с Институтом развития профессионального образования проводят по всей стране ряд мероприятий, приуроченных к новому празднику. Среди них – конкурс студенческих роликов о жизни в колледже, конкурс-выставка материалов о профессиональных династиях, о выборе профессии и колледжа с точки зрения преемственности "История профессий в моей семье: Суперпрофессиональная семья".Министр также отмечал, что отрасль СПО в России динамично развивается, порядка 600 тысяч девятиклассников выбирают СПО, сегодня в колледжах есть новые перспективные направления - информационная безопасность, электроника, все эти специальности представлены в новых федеральных государственных образовательных стандартах.Президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что обучение по программам среднего профессионального образования дает студентам возможность быстрее получить востребованную профессию и выйти на рынок труда. Кроме того, организации СПО отличаются территориальной доступностью: колледжи и техникумы есть и в малых городах, и в сельской местности, добавила Васильева.По ее словам, траекторией СПО сегодня пользуются более 60% выпускников девятых и 11-х классов, катализатором позитивных изменений в системе среднего профессионального образования стал федеральный проект "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование", который помог повысить не только качество образования в организациях СПО, но и востребованность и престиж рабочих профессий.День среднего профессионального образования в Российской Федерации установлен 2 октября указом президента России. Праздничные мероприятия начались 28 сентября и продлятся в течение нескольких дней. День среднего профессионального образования будет совмещен с финалом конкурса "Мастер года". Площадками станут международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", а также колледжи и техникумы Свердловской области.

https://ria.ru/20221001/obrazovanie-1820841668.html

https://sn.ria.ru/20220930/shkola-1820521699.html

россия

екатеринбург

свердловская область

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общество, сергей кравцов, ольга васильева, россия, екатеринбург, свердловская область, российская академия образования