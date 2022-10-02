Рейтинг@Mail.ru
КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221002/naznachenie-1820980836.html
КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России
КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России - РИА Новости, 02.10.2022
КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России
Президент России назначает врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в течение 10 дней со дня принятия в состав РФ новых субъектов, следует из... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:59
2022-10-02T15:00
политика
россия
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
запорожская область
конституционный суд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820668475_0:215:3210:2022_1920x0_80_0_0_295765927198b451793160fcb04a44fe.jpg
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Президент России назначает врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в течение 10 дней со дня принятия в состав РФ новых субъектов, следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) РФ.Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Президент Российской Федерации в течение 10 дней со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Херсонской области – губернатора Херсонской области на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации губернатора Херсонской области", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта.Такой же срок указан в текстах постановлений КС по делам о проверке конституционности договоров между РФ и Запорожской областью, ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20221002/territorii-1820974049.html
https://ria.ru/20221002/regiony-1820976084.html
россия
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820668475_149:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_adb0f7f434fc1a0a67f22e2ab20cd488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, запорожская область, конституционный суд рф
Политика, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Запорожская область, Конституционный суд РФ
14:59 02.10.2022 (обновлено: 15:00 02.10.2022)
 
КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России

Президент назначает врио глав новых регионов в течение десяти дней после принятия в Россию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПразднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Президент России назначает врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в течение 10 дней со дня принятия в состав РФ новых субъектов, следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) РФ.
Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Люди на митинге-концерте Мы вместе в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
14:16
Регионы считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров
"Президент Российской Федерации в течение 10 дней со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Херсонской области – губернатора Херсонской области на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации губернатора Херсонской области", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта.
Такой же срок указан в текстах постановлений КС по делам о проверке конституционности договоров между РФ и Запорожской областью, ЛНР и ДНР.
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
14:29
Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России
 
ПолитикаРоссияХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассЗапорожская областьКонституционный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала