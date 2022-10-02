https://ria.ru/20221002/naznachenie-1820980836.html
КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России
КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России - РИА Новости, 02.10.2022
КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России
Президент России назначает врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в течение 10 дней со дня принятия в состав РФ новых субъектов, следует из... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:59
2022-10-02T14:59
2022-10-02T15:00
политика
россия
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
запорожская область
конституционный суд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820668475_0:215:3210:2022_1920x0_80_0_0_295765927198b451793160fcb04a44fe.jpg
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Президент России назначает врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в течение 10 дней со дня принятия в состав РФ новых субъектов, следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) РФ.Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Президент Российской Федерации в течение 10 дней со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Херсонской области – губернатора Херсонской области на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации губернатора Херсонской области", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта.Такой же срок указан в текстах постановлений КС по делам о проверке конституционности договоров между РФ и Запорожской областью, ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20221002/territorii-1820974049.html
https://ria.ru/20221002/regiony-1820976084.html
россия
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820668475_149:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_adb0f7f434fc1a0a67f22e2ab20cd488.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, запорожская область, конституционный суд рф
Политика, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Запорожская область, Конституционный суд РФ
14:59 02.10.2022 (обновлено: 15:00 02.10.2022)
КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России
Президент назначает врио глав новых регионов в течение десяти дней после принятия в Россию