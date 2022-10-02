https://ria.ru/20221002/naznachenie-1820980836.html

КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России

КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России - РИА Новости, 02.10.2022

КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России

Президент России назначает врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в течение 10 дней со дня принятия в состав РФ новых субъектов, следует из... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:59

2022-10-02T14:59

2022-10-02T15:00

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конституционный суд рф

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Президент России назначает врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в течение 10 дней со дня принятия в состав РФ новых субъектов, следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) РФ.Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Президент Российской Федерации в течение 10 дней со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Херсонской области – губернатора Херсонской области на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации губернатора Херсонской области", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта.Такой же срок указан в текстах постановлений КС по делам о проверке конституционности договоров между РФ и Запорожской областью, ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20221002/territorii-1820974049.html

https://ria.ru/20221002/regiony-1820976084.html

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херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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