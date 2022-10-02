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В Кишиневе прошел очередной митинг оппозиции - РИА Новости, 02.10.2022
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В Кишиневе прошел очередной митинг оппозиции
В Кишиневе прошел очередной митинг оппозиции - РИА Новости, 02.10.2022
В Кишиневе прошел очередной митинг оппозиции
В Кишиневе прошла массовая акция протеста представителей оппозиционной партии "Шор" и их сторонников, митингующие развернули дополнительный палаточный городок,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:22
2022-10-02T19:50
в мире
кишинев
молдавия
майя санду
россия
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КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. В Кишиневе прошла массовая акция протеста представителей оппозиционной партии "Шор" и их сторонников, митингующие развернули дополнительный палаточный городок, передает корреспондент РИА Новости.Участники манифестации собрались перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Как рассказал один из организаторов, член партии "Шор" Дину Цуркану, всего в митинге приняли участие около 40 тысяч человек.Протестующие с флагами Молдавии в руках скандировали: "Долой Майю Санду!", "Досрочные выборы", "Отставка", "Нет политическому преследованию оппозиции". Наравне с горожанами в митинге приняли участие депутаты от партии "Шор".Кроме того, как сообщил лидер партии Илан Шор, участники акции намерены создать еще один палаточный городок на тротуаре перед зданием Администрации президента Молдавии."Мы разворачиваем дополнительный палаточный городок, чтобы каждое утро он напоминал ей о наших требованиях. Долой Майю Санду", — сказал он, добавив, что в скором времени эти городки расширятся на весь Кишинев.Шор также рассказал, что полиция блокировала автобусы с жителями Молдавии, которые хотели добраться из северных районов до столицы, чтобы принять участие в антиправительственной акции.Протесты сторонников оппозиционной партии "Шор" продолжаются уже вторую неделю. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентный рост цен на газ, продукты питания и падение уровня жизни. Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции. На прошлой неделе в сквере перед парламентом протестующие образовали палаточный "Городок перемен".Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения Молдавии сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года — до следующих парламентских выборов. Кроме того, около 70 процентов жителей разочарованы политикой властей, почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html
https://ria.ru/20220922/moldaviya-1818810860.html
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Многотысячная акция протеста оппозиции в Кишиневе
Массовая акция протеста сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проходит в Кишиневе, манифестанты требуют отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент. Один из лидеров протестного движения Дину Цуркану заявил РИА Новости, что на митинг пришли около 40 тысяч человек.
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в мире, кишинев, молдавия, майя санду, россия
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Россия
15:22 02.10.2022 (обновлено: 19:50 02.10.2022)
 
В Кишиневе прошел очередной митинг оппозиции

В Кишиневе около 40 тысяч человек вышли на митинг и призывают к отставке президента Санду

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. В Кишиневе прошла массовая акция протеста представителей оппозиционной партии "Шор" и их сторонников, митингующие развернули дополнительный палаточный городок, передает корреспондент РИА Новости.
Участники манифестации собрались перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября.
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Как рассказал один из организаторов, член партии "Шор" Дину Цуркану, всего в митинге приняли участие около 40 тысяч человек.
Протестующие с флагами Молдавии в руках скандировали: "Долой Майю Санду!", "Досрочные выборы", "Отставка", "Нет политическому преследованию оппозиции". Наравне с горожанами в митинге приняли участие депутаты от партии "Шор".
Кроме того, как сообщил лидер партии Илан Шор, участники акции намерены создать еще один палаточный городок на тротуаре перед зданием Администрации президента Молдавии.
"Мы разворачиваем дополнительный палаточный городок, чтобы каждое утро он напоминал ей о наших требованиях. Долой Майю Санду", — сказал он, добавив, что в скором времени эти городки расширятся на весь Кишинев.
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Шор также рассказал, что полиция блокировала автобусы с жителями Молдавии, которые хотели добраться из северных районов до столицы, чтобы принять участие в антиправительственной акции.
Протесты сторонников оппозиционной партии "Шор" продолжаются уже вторую неделю. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентный рост цен на газ, продукты питания и падение уровня жизни. Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции. На прошлой неделе в сквере перед парламентом протестующие образовали палаточный "Городок перемен".
Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения Молдавии сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года — до следующих парламентских выборов. Кроме того, около 70 процентов жителей разочарованы политикой властей, почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
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