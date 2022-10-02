https://ria.ru/20221002/mitko-1821025735.html

Обвиняемый в госизмене ученый Митько умер на 82 году жизни

Обвиняемый в госизмене ученый Митько умер на 82 году жизни - РИА Новости, 02.10.2022

Обвиняемый в госизмене ученый Митько умер на 82 году жизни

Петербургский ученый Валерий Митько, обвинявшийся по делу о госизмене, скончался на 82-м году жизни, сообщил правозащитный проект "Первый отдел", чьи адвокаты... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T19:33

2022-10-02T19:33

2022-10-02T19:35

валерий митько

россия

китай

чернигов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Петербургский ученый Валерий Митько, обвинявшийся по делу о госизмене, скончался на 82-м году жизни, сообщил правозащитный проект "Первый отдел", чьи адвокаты защищали обвиняемого.Ранее в начале февраля Ленинградский областной суд продлил Митько меру пресечения в виде домашнего ареста, под которым он находился с февраля 2020 года. Как сообщалось, ему было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена) и грозило до 20 лет колонии. По данными защиты, Митько вменяется передача материалов с гостайной спецслужбам Китая во время поездки в эту страну. Делу присвоен гриф "совершенно секретно", поэтому фабула не раскрывается.Уточняется, что в последнее время Митько часто направляли в больницу. По информации защиты, он был не в состоянии ходить, сидеть и ухаживать за супругой (лежачей больной).Согласно информации ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Валерий Митько - капитан первого ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года.Он родился в 1941 году в Чернигове, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова, Военно-морскую академию, доктор технических наук, профессор. Служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы - командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки.Митько - член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, академик РАЕН, вице-президент - председатель секции гидроакустики Восточно-Европейской ассоциации акустиков и член других объединений.

россия

китай

чернигов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

валерий митько, россия, китай, чернигов