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Обвиняемый в госизмене ученый Митько умер на 82 году жизни
Обвиняемый в госизмене ученый Митько умер на 82 году жизни - РИА Новости, 02.10.2022
Обвиняемый в госизмене ученый Митько умер на 82 году жизни
Петербургский ученый Валерий Митько, обвинявшийся по делу о госизмене, скончался на 82-м году жизни, сообщил правозащитный проект "Первый отдел", чьи адвокаты... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T19:33
2022-10-02T19:33
2022-10-02T19:35
валерий митько
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Петербургский ученый Валерий Митько, обвинявшийся по делу о госизмене, скончался на 82-м году жизни, сообщил правозащитный проект "Первый отдел", чьи адвокаты защищали обвиняемого.Ранее в начале февраля Ленинградский областной суд продлил Митько меру пресечения в виде домашнего ареста, под которым он находился с февраля 2020 года. Как сообщалось, ему было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена) и грозило до 20 лет колонии. По данными защиты, Митько вменяется передача материалов с гостайной спецслужбам Китая во время поездки в эту страну. Делу присвоен гриф "совершенно секретно", поэтому фабула не раскрывается.Уточняется, что в последнее время Митько часто направляли в больницу. По информации защиты, он был не в состоянии ходить, сидеть и ухаживать за супругой (лежачей больной).Согласно информации ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Валерий Митько - капитан первого ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года.Он родился в 1941 году в Чернигове, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова, Военно-морскую академию, доктор технических наук, профессор. Служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы - командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки.Митько - член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, академик РАЕН, вице-президент - председатель секции гидроакустики Восточно-Европейской ассоциации акустиков и член других объединений.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валерий митько, россия, китай, чернигов
Валерий Митько, Россия, Китай, Чернигов
19:33 02.10.2022 (обновлено: 19:35 02.10.2022)
Обвиняемый в госизмене ученый Митько умер на 82 году жизни
Адвокаты "Первого отдела" сообщили о смерти ученого Митько, который обвинялся в госизмене
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Петербургский ученый Валерий Митько, обвинявшийся по делу о госизмене, скончался на 82-м году жизни, сообщил правозащитный проект "Первый отдел", чьи адвокаты защищали обвиняемого.
Ранее в начале февраля Ленинградский областной суд продлил Митько меру пресечения в виде домашнего ареста, под которым он находился с февраля 2020 года. Как сообщалось, ему было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ
(государственная измена) и грозило до 20 лет колонии. По данными защиты, Митько вменяется передача материалов с гостайной спецслужбам Китая
во время поездки в эту страну. Делу присвоен гриф "совершенно секретно", поэтому фабула не раскрывается.
"Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько - президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике, полярник и патриот, мечтавший, чтобы Россия царила в Арктике", - информирует Telegram-канал проекта "Первый отдел".
Уточняется, что в последнее время Митько часто направляли в больницу. По информации защиты, он был не в состоянии ходить, сидеть и ухаживать за супругой (лежачей больной).
Согласно информации ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Валерий Митько - капитан первого ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года.
Он родился в 1941 году в Чернигове
, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова, Военно-морскую академию, доктор технических наук, профессор. Служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы - командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки.
Митько - член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, академик РАЕН, вице-президент - председатель секции гидроакустики Восточно-Европейской ассоциации акустиков и член других объединений.