https://ria.ru/20221002/miting-1820995561.html

В антиправительственном митинге в Кишиневе участвуют около 40 тысяч человек

В антиправительственном митинге в Кишиневе участвуют около 40 тысяч человек - РИА Новости, 02.10.2022

В антиправительственном митинге в Кишиневе участвуют около 40 тысяч человек

Около 40 тысяч человек принимают участие в воскресенье в антиправительственном протесте в центре Кишинева, заявил РИА Новости один из организаторов митинга,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T16:23

2022-10-02T16:23

2022-10-02T16:56

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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Около 40 тысяч человек принимают участие в воскресенье в антиправительственном протесте в центре Кишинева, заявил РИА Новости один из организаторов митинга, член партии "Шор" Дину Цуркану.Участники манифестации собрались у палаточного городка перед здание парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Протестующих не пустили во двор администрации президента, на ступенях которой обычно проходили воскресные митинги, поэтому они установили сцену в сквере напротив, прямо возле парламента. Движение в центре столицы из-за этого оказалось заблокировано.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20220926/gaz-1819662161.html

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Многотысячная акция протеста оппозиции в Кишиневе Массовая акция протеста сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проходит в Кишиневе, манифестанты требуют отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент. Один из лидеров протестного движения Дину Цуркану заявил РИА Новости, что на митинг пришли около 40 тысяч человек. 2022-10-02T16:23 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кишинев, россия, молдавия