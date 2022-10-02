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В антиправительственном митинге в Кишиневе участвуют около 40 тысяч человек - РИА Новости, 02.10.2022
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В антиправительственном митинге в Кишиневе участвуют около 40 тысяч человек
В антиправительственном митинге в Кишиневе участвуют около 40 тысяч человек - РИА Новости, 02.10.2022
В антиправительственном митинге в Кишиневе участвуют около 40 тысяч человек
Около 40 тысяч человек принимают участие в воскресенье в антиправительственном протесте в центре Кишинева, заявил РИА Новости один из организаторов митинга,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:23
2022-10-02T16:56
в мире
кишинев
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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Около 40 тысяч человек принимают участие в воскресенье в антиправительственном протесте в центре Кишинева, заявил РИА Новости один из организаторов митинга, член партии "Шор" Дину Цуркану.Участники манифестации собрались у палаточного городка перед здание парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Протестующих не пустили во двор администрации президента, на ступенях которой обычно проходили воскресные митинги, поэтому они установили сцену в сквере напротив, прямо возле парламента. Движение в центре столицы из-за этого оказалось заблокировано.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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Многотысячная акция протеста оппозиции в Кишиневе
Массовая акция протеста сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проходит в Кишиневе, манифестанты требуют отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент. Один из лидеров протестного движения Дину Цуркану заявил РИА Новости, что на митинг пришли около 40 тысяч человек.
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в мире, кишинев, россия, молдавия
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия
16:23 02.10.2022 (обновлено: 16:56 02.10.2022)
 
В антиправительственном митинге в Кишиневе участвуют около 40 тысяч человек

Член партии "Шор" Цуркану: в митинге оппозиции в Кишиневе участвуют около 40 тысяч человек

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Около 40 тысяч человек принимают участие в воскресенье в антиправительственном протесте в центре Кишинева, заявил РИА Новости один из организаторов митинга, член партии "Шор" Дину Цуркану.
Участники манифестации собрались у палаточного городка перед здание парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Протестующих не пустили во двор администрации президента, на ступенях которой обычно проходили воскресные митинги, поэтому они установили сцену в сквере напротив, прямо возле парламента. Движение в центре столицы из-за этого оказалось заблокировано.
"Мы очень рады сообщить, что у нас сегодня около 40 тысяч людей, которые приехали со всей страны: с юга до севера, в том числе и Кишинев! Мы очень рады, что Кишинев просыпается по чуть-чуть, Кишинев рядом с нами, столица рядом и у нас все будет удачно, то есть - добьемся свержения действующей власти", - сказал Цуркану.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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