https://ria.ru/20221002/minoborony-1820974173.html

Российские силы за время спецоперации уничтожили 310 украинских самолетов

Российские силы за время спецоперации уничтожили 310 украинских самолетов - РИА Новости, 02.10.2022

Российские силы за время спецоперации уничтожили 310 украинских самолетов

Уже более 6,1 тысячи единиц украинской военной автомобильной спецтехники уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:16

2022-10-02T14:16

2022-10-02T15:18

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уже более 6,1 тысячи единиц украинской военной автомобильной спецтехники уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппарата, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6126 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820973256.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины