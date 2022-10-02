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Российские силы за время спецоперации уничтожили 310 украинских самолетов - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/minoborony-1820974173.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 310 украинских самолетов
Российские силы за время спецоперации уничтожили 310 украинских самолетов - РИА Новости, 02.10.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 310 украинских самолетов
Уже более 6,1 тысячи единиц украинской военной автомобильной спецтехники уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:16
2022-10-02T15:18
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уже более 6,1 тысячи единиц украинской военной автомобильной спецтехники уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппарата, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6126 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820973256.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:16 02.10.2022 (обновлено: 15:18 02.10.2022)
 
Российские силы за время спецоперации уничтожили 310 украинских самолетов

Российские силы за время спецоперации уничтожили более 6,1 тысячи единиц спецтехники ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уже более 6,1 тысячи единиц украинской военной автомобильной спецтехники уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппарата, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6126 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
14:13Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили живую силу и технику ВСУ в 178 районах
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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