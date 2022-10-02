https://ria.ru/20221002/minoborony-1820974173.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 310 украинских самолетов
Российские силы за время спецоперации уничтожили 310 украинских самолетов - РИА Новости, 02.10.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 310 украинских самолетов
Уже более 6,1 тысячи единиц украинской военной автомобильной спецтехники уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:16
2022-10-02T14:16
2022-10-02T15:18
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уже более 6,1 тысячи единиц украинской военной автомобильной спецтехники уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппарата, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6126 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820973256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:16 02.10.2022 (обновлено: 15:18 02.10.2022)
Российские силы за время спецоперации уничтожили 310 украинских самолетов
Российские силы за время спецоперации уничтожили более 6,1 тысячи единиц спецтехники ВСУ