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МЧС обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной около Новороссийска

МЧС обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной около Новороссийска - РИА Новости, 02.10.2022

МЧС обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной около Новороссийска

Спасатели МЧС России ликвидировали 122 боеприпаса времен Великой Отечественной войны у берегов Новороссийска в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T08:00

2022-10-02T08:00

2022-10-02T08:00

россия

новороссийск

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спасатели МЧС России ликвидировали 122 боеприпаса времен Великой Отечественной войны у берегов Новороссийска в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства."Специалисты МЧС России продолжают планомерную работу по очистке черноморской акватории от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Очередную крупную операцию провели у берегов Новороссийска: обезврежены 122 боеприпаса, обнаруженные в море в районе городского пляжа. Его побережье является популярной местной территорией отдыха", - говорится в сообщении.Уточняется, что специалисты водолазно-спасательных работ распознали ранее найденные предметы "как немецкую авиационную бомбу SC-50, советские авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибром 100 и 150 миллиметров". Спасатели обследовали более 6 тысяч квадратных метров морского дна, в числе обнаруженных были 122 боеприпаса: семь ручных гранат, 75 минометных мин, 25 артснарядов, четыре авиабомбы и 11 зажигательных авиабомб.Также с привлечением сил МВД России и Новороссийского казачьего общества опасная зона была оцеплена, а граждане, проживающие в окрестных домах, заранее оповещены.Подчеркивается, что весь арсенал боеприпасов был успешно ликвидирован, ущербна населению и инфраструктуре не нанесено."Всего в проведении операции по ликвидации взрывоопасных предметов было задействовано четыре плавсредства, 70 человек личного состава и 12 единиц техники", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220907/fosfor-1815243391.html

https://ria.ru/20220629/novorossiysk-1798972777.html

россия

новороссийск

краснодарский край

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россия, новороссийск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия