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МЧС обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной около Новороссийска - РИА Новости, 02.10.2022
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МЧС обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной около Новороссийска
МЧС обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной около Новороссийска - РИА Новости, 02.10.2022
МЧС обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной около Новороссийска
Спасатели МЧС России ликвидировали 122 боеприпаса времен Великой Отечественной войны у берегов Новороссийска в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T08:00
2022-10-02T08:00
россия
новороссийск
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спасатели МЧС России ликвидировали 122 боеприпаса времен Великой Отечественной войны у берегов Новороссийска в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства."Специалисты МЧС России продолжают планомерную работу по очистке черноморской акватории от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Очередную крупную операцию провели у берегов Новороссийска: обезврежены 122 боеприпаса, обнаруженные в море в районе городского пляжа. Его побережье является популярной местной территорией отдыха", - говорится в сообщении.Уточняется, что специалисты водолазно-спасательных работ распознали ранее найденные предметы "как немецкую авиационную бомбу SC-50, советские авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибром 100 и 150 миллиметров". Спасатели обследовали более 6 тысяч квадратных метров морского дна, в числе обнаруженных были 122 боеприпаса: семь ручных гранат, 75 минометных мин, 25 артснарядов, четыре авиабомбы и 11 зажигательных авиабомб.Также с привлечением сил МВД России и Новороссийского казачьего общества опасная зона была оцеплена, а граждане, проживающие в окрестных домах, заранее оповещены.Подчеркивается, что весь арсенал боеприпасов был успешно ликвидирован, ущербна населению и инфраструктуре не нанесено."Всего в проведении операции по ликвидации взрывоопасных предметов было задействовано четыре плавсредства, 70 человек личного состава и 12 единиц техники", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220907/fosfor-1815243391.html
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россия, новороссийск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Новороссийск, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
08:00 02.10.2022
 
МЧС обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной около Новороссийска

Спасатели обезвредили 122 боеприпаса времен Великой Отечественной у берегов Новороссийска

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спасатели МЧС России ликвидировали 122 боеприпаса времен Великой Отечественной войны у берегов Новороссийска в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства.
"Специалисты МЧС России продолжают планомерную работу по очистке черноморской акватории от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Очередную крупную операцию провели у берегов Новороссийска: обезврежены 122 боеприпаса, обнаруженные в море в районе городского пляжа. Его побережье является популярной местной территорией отдыха", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что специалисты водолазно-спасательных работ распознали ранее найденные предметы "как немецкую авиационную бомбу SC-50, советские авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибром 100 и 150 миллиметров". Спасатели обследовали более 6 тысяч квадратных метров морского дна, в числе обнаруженных были 122 боеприпаса: семь ручных гранат, 75 минометных мин, 25 артснарядов, четыре авиабомбы и 11 зажигательных авиабомб.
Также с привлечением сил МВД России и Новороссийского казачьего общества опасная зона была оцеплена, а граждане, проживающие в окрестных домах, заранее оповещены.
Подчеркивается, что весь арсенал боеприпасов был успешно ликвидирован, ущербна населению и инфраструктуре не нанесено.
"Всего в проведении операции по ликвидации взрывоопасных предметов было задействовано четыре плавсредства, 70 человек личного состава и 12 единиц техники", - добавляется в сообщении.
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РоссияНовороссийскКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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