https://ria.ru/20221002/mariupol-1820982597.html

Жители Мариуполя заготавливают на зиму дрова и воду

Жители Мариуполя заготавливают на зиму дрова и воду - РИА Новости, 02.10.2022

Жители Мариуполя заготавливают на зиму дрова и воду

Жители Мариуполя, разрушенного в ходе боевых действий, готовятся к холодам - они заготавливают дрова и воду, чтобы топить квартиры в разрушенных многоэтажках,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:10

2022-10-02T15:10

2022-10-02T15:55

специальная военная операция на украине

жилье

марат хуснуллин

мариуполь

россия

донецкая область

референдум в донбассе

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МАРИУПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Жители Мариуполя, разрушенного в ходе боевых действий, готовятся к холодам - они заготавливают дрова и воду, чтобы топить квартиры в разрушенных многоэтажках, передает корреспондент РИА Новости.В Мариуполе очень трудно найти целое здание - большинство из них пострадало от боевых действий и обстрелов со стороны боевиков батальона "Азов"*. Российские строители сейчас активно строят новое жилье, котельные и другую инфраструктуру.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что до конца года в Мариуполе построят 100 тысяч квадратных метров нового жилья, будет сдано не менее 1 тысячи квартир. Также он заверил, что в Мариуполе к зиме уже готово 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры.Тем не менее, значительная часть населения города живет в разрушенных домах, зачастую без воды и света - в мирное время население Мариуполя составляло 420 тысяч человек, это был второй по размерам город Донецкой области, с учётом размеров города, быстро восстановить его сложно даже для российских строителей.Жители дома номер 40 по Комсомольскому бульвару уже сейчас заготавливают дрова на зиму. Это большая панельная девятиэтажка, однако отапливать ее придётся, как в старину - буржуйками. Впрочем, глядя на это сгоревшее здание со стороны, вообще не подумаешь, что в нем может кто-то жить. Однако, жизнь кипит - обитатели дома рубят на дрова деревья и мебель, заносят воду в ведрах и пластиковых бутылках.В сгоревшем доме он живет вдвоём с супругой. Лупин всю жизнь проработал на металлургическом заводе имени Ильича слесарем и, конечно, мечтал о спокойной благополучной пенсии.Продукты, впрочем, у местных есть - они уже оформили российские пособия и пенсии, иногда получают гуманитарную помощь."Конечно, мы ждем, что город восстановят, и надеемся, что это произойдет побыстрее", - говорят они.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://realty.ria.ru/20220926/medtsentr-1819499231.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мариуполь

россия

донецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шторы вместо дверей и дрова посреди комнат – Мариуполь в ожидании новых квартир Мариуполь активно восстанавливают, но быстро отстроить такой большой город нереально. В ожидании новых квартир его жители ютятся в своих сгоревших домах без света, воды и отопления. Они готовятся к холодам, запасая дрова. 2022-10-02T15:10 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жилье, марат хуснуллин, мариуполь, россия, донецкая область, референдум в донбассе