https://ria.ru/20221002/mariupol-1820961366.html

Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе к зиме

Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе к зиме - РИА Новости, 02.10.2022

Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе к зиме

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе к зиме уже готово 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T12:26

2022-10-02T12:26

2022-10-02T12:26

общество

жкх

мариуполь

марат хуснуллин

россия

волноваха

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе к зиме уже готово 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры.На этой неделе вице-премьер посетил с рабочей поездкой Мариуполь и Волноваху в ДНР."Мы активно готовимся к зиме. У нас 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры уже готово. Я думаю, мы за этот октябрь активно поработаем, и еще большее количество инфраструктуры будет подключено к теплу, электричеству и воде", - сказал он в видеообращении в Telegram.

https://ria.ru/20221002/mariupol-1820956779.html

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Ольга Фомченкова

общество, жкх, мариуполь, марат хуснуллин, россия, волноваха