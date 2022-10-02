Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе к зиме - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221002/mariupol-1820961366.html
Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе к зиме
Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе к зиме - РИА Новости, 02.10.2022
Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе к зиме
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе к зиме уже готово 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:26
2022-10-02T12:26
общество
жкх
мариуполь
марат хуснуллин
россия
волноваха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819617931_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_ffd1031226f5cb90384aea9677787ba7.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе к зиме уже готово 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры.На этой неделе вице-премьер посетил с рабочей поездкой Мариуполь и Волноваху в ДНР."Мы активно готовимся к зиме. У нас 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры уже готово. Я думаю, мы за этот октябрь активно поработаем, и еще большее количество инфраструктуры будет подключено к теплу, электричеству и воде", - сказал он в видеообращении в Telegram.
https://ria.ru/20221002/mariupol-1820956779.html
мариуполь
россия
волноваха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819617931_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_dcb66a13ceb445bb4a27fa1e5af6e70e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, мариуполь, марат хуснуллин, россия, волноваха
Общество, ЖКХ, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Россия, Волноваха
12:26 02.10.2022
 
Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе к зиме

Вице-премьер Хуснуллин: 70 процентов инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе уже готово к зиме

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе к зиме уже готово 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры.
На этой неделе вице-премьер посетил с рабочей поездкой Мариуполь и Волноваху в ДНР.
"Мы активно готовимся к зиме. У нас 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры уже готово. Я думаю, мы за этот октябрь активно поработаем, и еще большее количество инфраструктуры будет подключено к теплу, электричеству и воде", - сказал он в видеообращении в Telegram.
Строительство нового жилого дома на Проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
11:53
В Мариуполе до конца года построят сто тысяч "квадратов" нового жилья
 
ОбществоЖКХМариупольМарат ХуснуллинРоссияВолноваха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала