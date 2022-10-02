https://ria.ru/20221002/mariupol-1820961366.html
Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе к зиме
Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе к зиме - РИА Новости, 02.10.2022
Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе к зиме
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе к зиме уже готово 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:26
2022-10-02T12:26
2022-10-02T12:26
общество
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе к зиме уже готово 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры.На этой неделе вице-премьер посетил с рабочей поездкой Мариуполь и Волноваху в ДНР."Мы активно готовимся к зиме. У нас 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры уже готово. Я думаю, мы за этот октябрь активно поработаем, и еще большее количество инфраструктуры будет подключено к теплу, электричеству и воде", - сказал он в видеообращении в Telegram.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, мариуполь, марат хуснуллин, россия, волноваха
Общество, ЖКХ, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Россия, Волноваха
Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе к зиме
Вице-премьер Хуснуллин: 70 процентов инфраструктуры ЖКХ в Мариуполе уже готово к зиме