https://ria.ru/20221002/london-1820996281.html
СМИ: личные данные премьер-министра Великобритании слили в Сеть
СМИ: личные данные премьер-министра Великобритании слили в Сеть - РИА Новости, 02.10.2022
СМИ: личные данные премьер-министра Великобритании слили в Сеть
Хакеры опубликовали номера мобильных телефонов премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и еще 25 членов правительства, пишет Daily Mail. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:27
2022-10-02T16:27
2022-10-02T16:27
в мире
бен уоллес
великобритания
португалия
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Хакеры опубликовали номера мобильных телефонов премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и еще 25 членов правительства, пишет Daily Mail.Так, на сайте киберпреступников, название которого газета не приводит, в открытом доступе оказались данные канцлера казначейства Квази Квартенга, министра обороны Бена Уоллеса, главы МИД Джеймса Клеверли, министра внутренних дел Суэллы Браверман и других чиновников.По информации издания, сведения можно получить всего за 6,49 фунта (около 435 рублей).В правительстве Соединенного Королевства сообщили о начале расследования и уточнили, что часть данных уже устарела.Однако, как отмечается в статье, журналисты провели личное расследование и убедились в том, что указанный номер и впрямь используется Трасс с 2011 года.На этом фоне среди экспертов по безопасности и киберпреступности уже звучат опасения."Тот факт, что телефонные номера премьер-министра и ее коллег по кабинету находятся в Сети, представляет собой феноменальную брешь в системе безопасности. Это действительно шокирует и вызывает беспокойство, и спровоцирует волнения в правительстве", — отметил бывший офицер британской разведки и эксперт по кибербезопасности полковник Филип Ингрэм.Ранее СМИ сообщали, что хакеры опубликовали личные данные президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220826/khaker-1812251019.html
https://ria.ru/20220728/kibersfera-1805712983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бен уоллес, великобритания, португалия, россия
В мире, Бен Уоллес, Великобритания, Португалия, Россия
СМИ: личные данные премьер-министра Великобритании слили в Сеть
Daily Mail: хакеры слили в Сеть личные данные премьер-министра Великобритании Лиз Трасс
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Хакеры опубликовали номера мобильных телефонов премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и еще 25 членов правительства, пишет Daily Mail
.
Так, на сайте киберпреступников, название которого газета не приводит, в открытом доступе оказались данные канцлера казначейства Квази Квартенга, министра обороны Бена Уоллеса
, главы МИД Джеймса Клеверли, министра внутренних дел Суэллы Браверман и других чиновников.
По информации издания, сведения можно получить всего за 6,49 фунта (около 435 рублей).
В правительстве Соединенного Королевства сообщили о начале расследования и уточнили, что часть данных уже устарела.
Однако, как отмечается в статье, журналисты провели личное расследование и убедились в том, что указанный номер и впрямь используется Трасс с 2011 года.
"Когда наш репортер добавил номер телефона в WhatsApp*, в профиле появилась фотография премьер-министра, сделанная на прошлое Рождество", – пишет издание.
На этом фоне среди экспертов по безопасности и киберпреступности уже звучат опасения.
"Тот факт, что телефонные номера премьер-министра и ее коллег по кабинету находятся в Сети, представляет собой феноменальную брешь в системе безопасности. Это действительно шокирует и вызывает беспокойство, и спровоцирует волнения в правительстве", — отметил бывший офицер британской разведки и эксперт по кибербезопасности полковник Филип Ингрэм.
Ранее СМИ сообщали, что хакеры опубликовали личные данные президента Португалии
Марселу Ребелу де Соуза.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская