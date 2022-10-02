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СМИ: личные данные премьер-министра Великобритании слили в Сеть - РИА Новости, 02.10.2022
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СМИ: личные данные премьер-министра Великобритании слили в Сеть
СМИ: личные данные премьер-министра Великобритании слили в Сеть - РИА Новости, 02.10.2022
СМИ: личные данные премьер-министра Великобритании слили в Сеть
Хакеры опубликовали номера мобильных телефонов премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и еще 25 членов правительства, пишет Daily Mail. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:27
2022-10-02T16:27
в мире
бен уоллес
великобритания
португалия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Хакеры опубликовали номера мобильных телефонов премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и еще 25 членов правительства, пишет Daily Mail.Так, на сайте киберпреступников, название которого газета не приводит, в открытом доступе оказались данные канцлера казначейства Квази Квартенга, министра обороны Бена Уоллеса, главы МИД Джеймса Клеверли, министра внутренних дел Суэллы Браверман и других чиновников.По информации издания, сведения можно получить всего за 6,49 фунта (около 435 рублей).В правительстве Соединенного Королевства сообщили о начале расследования и уточнили, что часть данных уже устарела.Однако, как отмечается в статье, журналисты провели личное расследование и убедились в том, что указанный номер и впрямь используется Трасс с 2011 года.На этом фоне среди экспертов по безопасности и киберпреступности уже звучат опасения."Тот факт, что телефонные номера премьер-министра и ее коллег по кабинету находятся в Сети, представляет собой феноменальную брешь в системе безопасности. Это действительно шокирует и вызывает беспокойство, и спровоцирует волнения в правительстве", — отметил бывший офицер британской разведки и эксперт по кибербезопасности полковник Филип Ингрэм.Ранее СМИ сообщали, что хакеры опубликовали личные данные президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220826/khaker-1812251019.html
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Мадина Моргоева
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в мире, бен уоллес, великобритания, португалия, россия
В мире, Бен Уоллес, Великобритания, Португалия, Россия
16:27 02.10.2022
 
СМИ: личные данные премьер-министра Великобритании слили в Сеть

Daily Mail: хакеры слили в Сеть личные данные премьер-министра Великобритании Лиз Трасс

© AP Photo / Bebeto MatthewsПремьер Британии Лиз Трасс во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Премьер Британии Лиз Трасс во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Bebeto Matthews
Премьер Британии Лиз Трасс во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Хакеры опубликовали номера мобильных телефонов премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и еще 25 членов правительства, пишет Daily Mail.
Так, на сайте киберпреступников, название которого газета не приводит, в открытом доступе оказались данные канцлера казначейства Квази Квартенга, министра обороны Бена Уоллеса, главы МИД Джеймса Клеверли, министра внутренних дел Суэллы Браверман и других чиновников.
По информации издания, сведения можно получить всего за 6,49 фунта (около 435 рублей).
В правительстве Соединенного Королевства сообщили о начале расследования и уточнили, что часть данных уже устарела.
Однако, как отмечается в статье, журналисты провели личное расследование и убедились в том, что указанный номер и впрямь используется Трасс с 2011 года.
"Когда наш репортер добавил номер телефона в WhatsApp*, в профиле появилась фотография премьер-министра, сделанная на прошлое Рождество", – пишет издание.
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На этом фоне среди экспертов по безопасности и киберпреступности уже звучат опасения.
"Тот факт, что телефонные номера премьер-министра и ее коллег по кабинету находятся в Сети, представляет собой феноменальную брешь в системе безопасности. Это действительно шокирует и вызывает беспокойство, и спровоцирует волнения в правительстве", — отметил бывший офицер британской разведки и эксперт по кибербезопасности полковник Филип Ингрэм.
Ранее СМИ сообщали, что хакеры опубликовали личные данные президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза.
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