https://ria.ru/20221002/lnr-1821011589.html
В ГД внесли проект конституционного закона о принятии ЛНР в состав России
В ГД внесли проект конституционного закона о принятии ЛНР в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
В ГД внесли проект конституционного закона о принятии ЛНР в состав России
В Госдуму внесен проект федерального конституционного закона о принятии ЛНР в состав РФ и образовании в составе России нового субъекта, документ доступен в... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:06
2022-10-02T18:06
2022-10-02T18:34
политика
александр башкин
россия
луганская народная республика
госдума рф
совет федерации рф
референдум в донбассе
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен проект федерального конституционного закона о принятии ЛНР в состав РФ и образовании в составе России нового субъекта, документ доступен в думской базе данных.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо, в том числе, принятие Госдумой закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сказал он.Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий. -0-
https://ria.ru/20221002/dnr-1821010977.html
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, александр башкин, россия, луганская народная республика, госдума рф, совет федерации рф, референдум в донбассе
Политика, Александр Башкин, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Референдум в Донбассе
18:06 02.10.2022 (обновлено: 18:34 02.10.2022)
В ГД внесли проект конституционного закона о принятии ЛНР в состав России
Путин внес в ГД проект конституционного закона о принятии ЛНР в состав России
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
В Госдуму внесен проект федерального конституционного закона о принятии ЛНР в состав РФ и образовании в составе России нового субъекта, документ
доступен в думской базе данных.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
Для этого необходимо, в том числе, принятие Госдумой закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сказал он.
Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.
Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий. -0-