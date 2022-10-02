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В ЛНР ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и пять единиц техники
В ЛНР ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и пять единиц техники - РИА Новости, 02.10.2022
В ЛНР ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и пять единиц техники
Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска за сутки потеряли два танка, три бронетранспортера и до 60 человек личного состава. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T10:34
2022-10-02T10:34
2022-10-02T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
telegram (приложение)
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска за сутки потеряли два танка, три бронетранспортера и до 60 человек личного состава."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; два танка; четыре артиллерийские установки; три бронетранспортера; пять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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в мире, луганская народная республика, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Telegram (приложение)
10:34 02.10.2022 (обновлено: 10:36 02.10.2022)
В ЛНР ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и пять единиц техники
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли 60 человек, два танка и три бронетранспортера