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В ЛНР ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и пять единиц техники

В ЛНР ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и пять единиц техники - РИА Новости, 02.10.2022

В ЛНР ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и пять единиц техники

Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска за сутки потеряли два танка, три бронетранспортера и до 60 человек личного состава. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T10:34

2022-10-02T10:34

2022-10-02T10:36

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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска за сутки потеряли два танка, три бронетранспортера и до 60 человек личного состава."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; два танка; четыре артиллерийские установки; три бронетранспортера; пять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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в мире, луганская народная республика, telegram (приложение)