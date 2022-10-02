https://ria.ru/20221002/lavrov-1820980266.html

Лавров считает, что невозможно найти общий язык с расистами

Лавров считает, что невозможно найти общий язык с расистами - РИА Новости, 02.10.2022

Лавров считает, что невозможно найти общий язык с расистами

России стоит развиваться так, чтобы не зависеть "ни от каких расистов", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:54

2022-10-02T14:54

2022-10-02T14:55

здоровье - общество

сергей лавров

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт - РИА Новости. России стоит развиваться так, чтобы не зависеть "ни от каких расистов", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западная русофобия - не что иное, как расизм."Президент в обобщенном виде сказал то, о чем мы предупреждали долгие годы, призывали одуматься, он сказал - "маски сброшены". Я считаю, что расизм никуда не исчезал, как теперь мы понимаем, и если мы думали, что это был латентный расизм, то теперь понятно, что самый что ни на есть прямой и откровенный, грубый", - сказал министр.По его словам, Россия будет развиваться так, "чтобы не зависеть ни от таких расистов, а зависеть только от себя и тех людей во всём мире, которые полагаются на нас".

https://ria.ru/20220930/gimn-1820754762.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, сергей лавров, владимир путин, россия