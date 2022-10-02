https://ria.ru/20221002/lavrov-1820980266.html
Лавров считает, что невозможно найти общий язык с расистами
Лавров считает, что невозможно найти общий язык с расистами - РИА Новости, 02.10.2022
Лавров считает, что невозможно найти общий язык с расистами
России стоит развиваться так, чтобы не зависеть "ни от каких расистов", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:54
2022-10-02T14:54
2022-10-02T14:55
здоровье - общество
сергей лавров
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт - РИА Новости. России стоит развиваться так, чтобы не зависеть "ни от каких расистов", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западная русофобия - не что иное, как расизм."Президент в обобщенном виде сказал то, о чем мы предупреждали долгие годы, призывали одуматься, он сказал - "маски сброшены". Я считаю, что расизм никуда не исчезал, как теперь мы понимаем, и если мы думали, что это был латентный расизм, то теперь понятно, что самый что ни на есть прямой и откровенный, грубый", - сказал министр.По его словам, Россия будет развиваться так, "чтобы не зависеть ни от таких расистов, а зависеть только от себя и тех людей во всём мире, которые полагаются на нас".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, сергей лавров, владимир путин, россия
Здоровье - Общество, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия
14:54 02.10.2022 (обновлено: 14:55 02.10.2022)
Лавров считает, что невозможно найти общий язык с расистами
Глава МИД Лавров: России стоит развиваться так, чтобы не зависеть "ни от каких расистов"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт - РИА Новости. России стоит развиваться так, чтобы не зависеть "ни от каких расистов", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что западная русофобия - не что иное, как расизм.
"Думаю, что нет", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, можно ли найти общий язык с "расистами" в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
"Президент в обобщенном виде сказал то, о чем мы предупреждали долгие годы, призывали одуматься, он сказал - "маски сброшены". Я считаю, что расизм никуда не исчезал, как теперь мы понимаем, и если мы думали, что это был латентный расизм, то теперь понятно, что самый что ни на есть прямой и откровенный, грубый", - сказал министр.
По его словам, Россия будет развиваться так, "чтобы не зависеть ни от таких расистов, а зависеть только от себя и тех людей во всём мире, которые полагаются на нас".