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Лавров считает, что невозможно найти общий язык с расистами - РИА Новости, 02.10.2022
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Лавров считает, что невозможно найти общий язык с расистами
Лавров считает, что невозможно найти общий язык с расистами - РИА Новости, 02.10.2022
Лавров считает, что невозможно найти общий язык с расистами
России стоит развиваться так, чтобы не зависеть "ни от каких расистов", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:54
2022-10-02T14:55
здоровье - общество
сергей лавров
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт - РИА Новости. России стоит развиваться так, чтобы не зависеть "ни от каких расистов", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западная русофобия - не что иное, как расизм."Президент в обобщенном виде сказал то, о чем мы предупреждали долгие годы, призывали одуматься, он сказал - "маски сброшены". Я считаю, что расизм никуда не исчезал, как теперь мы понимаем, и если мы думали, что это был латентный расизм, то теперь понятно, что самый что ни на есть прямой и откровенный, грубый", - сказал министр.По его словам, Россия будет развиваться так, "чтобы не зависеть ни от таких расистов, а зависеть только от себя и тех людей во всём мире, которые полагаются на нас".
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здоровье - общество, сергей лавров, владимир путин, россия
Здоровье - Общество, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия
14:54 02.10.2022 (обновлено: 14:55 02.10.2022)
 
Лавров считает, что невозможно найти общий язык с расистами

Глава МИД Лавров: России стоит развиваться так, чтобы не зависеть "ни от каких расистов"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт - РИА Новости. России стоит развиваться так, чтобы не зависеть "ни от каких расистов", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западная русофобия - не что иное, как расизм.
"Думаю, что нет", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, можно ли найти общий язык с "расистами" в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
"Президент в обобщенном виде сказал то, о чем мы предупреждали долгие годы, призывали одуматься, он сказал - "маски сброшены". Я считаю, что расизм никуда не исчезал, как теперь мы понимаем, и если мы думали, что это был латентный расизм, то теперь понятно, что самый что ни на есть прямой и откровенный, грубый", - сказал министр.
По его словам, Россия будет развиваться так, "чтобы не зависеть ни от таких расистов, а зависеть только от себя и тех людей во всём мире, которые полагаются на нас".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Лавров рассказал, что его переполняла гордость на церемонии в Кремле
 
Здоровье - ОбществоСергей ЛавровВладимир ПутинРоссия
 
 
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