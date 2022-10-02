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В парламент Латвии проходят семь партий - РИА Новости, 02.10.2022
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В парламент Латвии проходят семь партий
В парламент Латвии проходят семь партий - РИА Новости, 02.10.2022
В парламент Латвии проходят семь партий
В парламент Латвии по итогам выборов проходят семь партий, сумевших преодолеть пятипроцентный барьер, партия министра обороны Артиса Пабрикса Attīstībai/Par!,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:12
2022-10-02T22:12
в мире
артис пабрикс
кришьянис кариньш
латвия
россия
москва
союз зеленых и крестьян
русский союз латвии
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В парламент Латвии по итогам выборов проходят семь партий, сумевших преодолеть пятипроцентный барьер, партия министра обороны Артиса Пабрикса Attīstībai/Par!, по предварительным данным, также проходившая в сейм, в результате не сумела набрать достаточное количество голосов, свидетельствуют данные на сайте ЦИК по итогам обработки голосов 100% участков.К 21.00 (совпадает с мск) 2 октября были обработаны данные всех 1055 участков. Партия "Новое единство" действующего премьера Кришьяниса Кариньша набрала 18,97% и получит 26 мест в сейме. Не входившая в правящую коалицию по итогам выборов 2018 года партия "Союз "зеленых" и крестьян" набрала 12,44% и получит 16 мест. Результаты остальных партий, преодолевших пятипроцентный барьер: Объединенный список - 11,01% и 15 мест, Нацобъединение - 9,29% и 13 мест, Stabilitātei! - 6,80% и 11 мест, "Латвия на первом месте" - 6,24% и 9 мест, "Прогрессивные" - 6,16% и 10 мест.До последнего момента в сейм проходила также партия министра обороны Артиса Пабрикса и экс-главы МВД Марии Голубевой Attīstībai/Par!, однако итоговый результат партии составил 4,97%. Пабрикс в соцсетях признал поражение на выборах еще до подсчета всех голосов и заявил, что его "активный период на руководящих должностях в политике Латвии закончился", должность министра обороны он продолжит занимать до формирования нового правительства.Оппозиционная партия "Согласие" набирает 4,81% и не проходит в сейм, у "Русского союза Латвии" - 3,63%. На прошлых выборах "Согласие" набрала 19,8% голосов и стала крупнейшей партией в парламенте, получив 23 места.ЦИК сообщает, что итоговая явка с учетом участков за границей составила 59,43%, проголосовали 916 594 избирателя из 1 542 407.Ранее, по данным exit poll, "Новому единству" прогнозировали 22,5% с десятипроцентным отрывом от остальных, реальные результаты данных exit poll не подтвердили.В Латвии проходят выборы в 14-й сейм. Парламент в стране является однопалатным и состоит из 100 депутатов. Голосование проходит в пяти избирательных округах - Рижском, Видземском, Курземском, Латгальском и Земгальском. Правом голоса обладают более 1,5 миллиона граждан Латвии старше 18 лет. По данным ЦИК, в сейм баллотируются 1829 кандидатов по 19 партийным спискам. По словам посла Латвии в РФ Мариса Риекстиньша, в России действует один избирательный участок в Москве. Голосование в Латвии завершилось в 20.00 (совпадает с мск) 1 октября.
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в мире, артис пабрикс, кришьянис кариньш, латвия, россия, москва, союз зеленых и крестьян, русский союз латвии, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Артис Пабрикс, Кришьянис Кариньш, Латвия, Россия, Москва, Союз зеленых и крестьян, Русский союз Латвии, Внеочередные парламентские выборы в Италии
22:12 02.10.2022
 
В парламент Латвии проходят семь партий

По итогам обработки голосов со всех 1055 участков, в парламент Латвии проходят семь партий

© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в медиабанкГолосование на парламентских выборах в Латвии
Голосование на парламентских выборах в Латвии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Голосование на парламентских выборах в Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В парламент Латвии по итогам выборов проходят семь партий, сумевших преодолеть пятипроцентный барьер, партия министра обороны Артиса Пабрикса Attīstībai/Par!, по предварительным данным, также проходившая в сейм, в результате не сумела набрать достаточное количество голосов, свидетельствуют данные на сайте ЦИК по итогам обработки голосов 100% участков.
К 21.00 (совпадает с мск) 2 октября были обработаны данные всех 1055 участков. Партия "Новое единство" действующего премьера Кришьяниса Кариньша набрала 18,97% и получит 26 мест в сейме. Не входившая в правящую коалицию по итогам выборов 2018 года партия "Союз "зеленых" и крестьян" набрала 12,44% и получит 16 мест. Результаты остальных партий, преодолевших пятипроцентный барьер: Объединенный список - 11,01% и 15 мест, Нацобъединение - 9,29% и 13 мест, Stabilitātei! - 6,80% и 11 мест, "Латвия на первом месте" - 6,24% и 9 мест, "Прогрессивные" - 6,16% и 10 мест.
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До последнего момента в сейм проходила также партия министра обороны Артиса Пабрикса и экс-главы МВД Марии Голубевой Attīstībai/Par!, однако итоговый результат партии составил 4,97%. Пабрикс в соцсетях признал поражение на выборах еще до подсчета всех голосов и заявил, что его "активный период на руководящих должностях в политике Латвии закончился", должность министра обороны он продолжит занимать до формирования нового правительства.
Оппозиционная партия "Согласие" набирает 4,81% и не проходит в сейм, у "Русского союза Латвии" - 3,63%. На прошлых выборах "Согласие" набрала 19,8% голосов и стала крупнейшей партией в парламенте, получив 23 места.
ЦИК сообщает, что итоговая явка с учетом участков за границей составила 59,43%, проголосовали 916 594 избирателя из 1 542 407.
Ранее, по данным exit poll, "Новому единству" прогнозировали 22,5% с десятипроцентным отрывом от остальных, реальные результаты данных exit poll не подтвердили.
В Латвии проходят выборы в 14-й сейм. Парламент в стране является однопалатным и состоит из 100 депутатов. Голосование проходит в пяти избирательных округах - Рижском, Видземском, Курземском, Латгальском и Земгальском. Правом голоса обладают более 1,5 миллиона граждан Латвии старше 18 лет. По данным ЦИК, в сейм баллотируются 1829 кандидатов по 19 партийным спискам. По словам посла Латвии в РФ Мариса Риекстиньша, в России действует один избирательный участок в Москве. Голосование в Латвии завершилось в 20.00 (совпадает с мск) 1 октября.
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