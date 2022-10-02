https://ria.ru/20221002/kursy-1820948692.html

Выросло число москвичей, прошедших курсы по направлению службы занятости

Выросло число москвичей, прошедших курсы по направлению службы занятости - РИА Новости, 02.10.2022

Выросло число москвичей, прошедших курсы по направлению службы занятости

Москвичей, прошедших курсы профессионального образования по направлению службы занятости, стало на 15% больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T10:35

2022-10-02T10:35

2022-10-02T10:35

москва

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москвичей, прошедших курсы профессионального образования по направлению службы занятости, стало на 15% больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте мэра столицы."С начала года более 10 тысяч москвичей прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по направлению специалистов столичной службы занятости. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака.Программы включают в себя тренинги и мастер-классы, направленные на развитие гибких навыков, а также дополнительное профессиональное образование. Сотрудники службы занятости помогают соискателям, чья профессия оказалась невостребованной, и тем, кто хочет актуализировать и систематизировать свои знания.Отмечается, что безработным, людям старше 50 лет и мамам с детьми дошкольного возраста доступно несколько сотен образовательных программ. Кроме того, москвичи могут освоить рабочие и офисные специальности, а также курсы по современным креативным направлениям."Активно ведется набор на программы для бухгалтеров, логистов, интернет-маркетологов, SMM-менеджеров и веб-дизайнеров. Открыта запись на курсы кондитеров, специалистов по медицинскому массажу, медсестер и мастеров маникюра", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220922/posobie-1818749287.html

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москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, сергей собянин