Рейтинг@Mail.ru
Выросло число москвичей, прошедших курсы по направлению службы занятости - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221002/kursy-1820948692.html
Выросло число москвичей, прошедших курсы по направлению службы занятости
Выросло число москвичей, прошедших курсы по направлению службы занятости - РИА Новости, 02.10.2022
Выросло число москвичей, прошедших курсы по направлению службы занятости
Москвичей, прошедших курсы профессионального образования по направлению службы занятости, стало на 15% больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T10:35
2022-10-02T10:35
москва
общество
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151468/06/1514680640_0:86:2000:1211_1920x0_80_0_0_f713730ad7237c33fb39dca90f3bc50f.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москвичей, прошедших курсы профессионального образования по направлению службы занятости, стало на 15% больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте мэра столицы."С начала года более 10 тысяч москвичей прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по направлению специалистов столичной службы занятости. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака.Программы включают в себя тренинги и мастер-классы, направленные на развитие гибких навыков, а также дополнительное профессиональное образование. Сотрудники службы занятости помогают соискателям, чья профессия оказалась невостребованной, и тем, кто хочет актуализировать и систематизировать свои знания.Отмечается, что безработным, людям старше 50 лет и мамам с детьми дошкольного возраста доступно несколько сотен образовательных программ. Кроме того, москвичи могут освоить рабочие и офисные специальности, а также курсы по современным креативным направлениям."Активно ведется набор на программы для бухгалтеров, логистов, интернет-маркетологов, SMM-менеджеров и веб-дизайнеров. Открыта запись на курсы кондитеров, специалистов по медицинскому массажу, медсестер и мастеров маникюра", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220922/posobie-1818749287.html
https://ria.ru/20220922/zanyatost-1818694062.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151468/06/1514680640_212:0:1989:1333_1920x0_80_0_0_0461c7caabc5b0505c6bc1d4f74684a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, сергей собянин
Москва, Общество, Сергей Собянин
10:35 02.10.2022
 
Выросло число москвичей, прошедших курсы по направлению службы занятости

Москвичей, прошедших курсы по направлению службы занятости, стало на 15 процентов больше

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЭлектронный терминал на ярмарке вакансий
Электронный терминал на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Электронный терминал на ярмарке вакансий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москвичей, прошедших курсы профессионального образования по направлению службы занятости, стало на 15% больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте мэра столицы.
"С начала года более 10 тысяч москвичей прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по направлению специалистов столичной службы занятости. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака.
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 17:29
Заявление на универсальное пособие можно будет подать с 1 января
Программы включают в себя тренинги и мастер-классы, направленные на развитие гибких навыков, а также дополнительное профессиональное образование. Сотрудники службы занятости помогают соискателям, чья профессия оказалась невостребованной, и тем, кто хочет актуализировать и систематизировать свои знания.
Отмечается, что безработным, людям старше 50 лет и мамам с детьми дошкольного возраста доступно несколько сотен образовательных программ. Кроме того, москвичи могут освоить рабочие и офисные специальности, а также курсы по современным креативным направлениям.
"Активно ведется набор на программы для бухгалтеров, логистов, интернет-маркетологов, SMM-менеджеров и веб-дизайнеров. Открыта запись на курсы кондитеров, специалистов по медицинскому массажу, медсестер и мастеров маникюра", - добавляется в сообщении.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 15:09
На нацпроект "Содействие занятости" планируют направить больше средств
 
МоскваОбществоСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала