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В Крыму отреагировали на исполнение "Королевой красоты" гимна националистов - РИА Новости, 02.10.2022
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В Крыму отреагировали на исполнение "Королевой красоты" гимна националистов
В Крыму отреагировали на исполнение "Королевой красоты" гимна националистов - РИА Новости, 02.10.2022
В Крыму отреагировали на исполнение "Королевой красоты" гимна националистов
Советник главы Крыма Олег Крючков предложил "Миссис королева красоты Крыма" Ольге Валеевой, спевшей националистическую украинскую песню, проявить свой талант за РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:50
2022-10-02T14:50
общество
украина
олег крючков
александр форманчук
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков предложил "Миссис королева красоты Крыма" Ольге Валеевой, спевшей националистическую украинскую песню, проявить свой талант за линией фронта в расположении украинских частей.Видео с песней в исполнении "Миссис королева красоты Крыма" Ольги Валеевой появилось в интернете.В своем Telegram-канале Крючков добавил, что в Крыму никого не наказывают за нормальные украинские песни."На полуострове работают украинские рестораны, да что говорить - на набережной Ялты кобзарь все лето выступает. Но! Никто не позволит здесь распевать националистические гимны", - написал он.Свой титул Валеева получила весной 2022 года, финал конкурса "Королева красоты - Крым. Весна - 2022" прошел в Севастополе. Выбор жюри вызвал широкое обсуждение пользователей в сети.Ранее председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя РИА Новости поведение победительницы конкурса красоты-2022, спевшей украинскую националистическую песню, заявил, что это требует не просто осуждения, а юридической реакции, для этого необходимо ужесточение законодательства.
https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html
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общество, украина, олег крючков, александр форманчук, республика крым
Общество, Украина, Олег Крючков, Александр Форманчук, Республика Крым
14:50 02.10.2022
 
В Крыму отреагировали на исполнение "Королевой красоты" гимна националистов

Советник Аксенова Крючков призвал "Миссис Крыма" Валееву применить талант за линией фронта

© Фото : аккаунт Ольги Валеевой в соцсетиОльга Валеева
Ольга Валеева - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : аккаунт Ольги Валеевой в соцсети
Ольга Валеева. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков предложил "Миссис королева красоты Крыма" Ольге Валеевой, спевшей националистическую украинскую песню, проявить свой талант за линией фронта в расположении украинских частей.
Видео с песней в исполнении "Миссис королева красоты Крыма" Ольги Валеевой появилось в интернете.
"Если человек так любит Украину - нужно помочь. Отвезти, к примеру, в Васильевку и отправить пешком в расположение украинской армии. Там она точно найдет применение всем своим талантам", - сказал в комментарии РИА Новости Крючков.
В своем Telegram-канале Крючков добавил, что в Крыму никого не наказывают за нормальные украинские песни.
"На полуострове работают украинские рестораны, да что говорить - на набережной Ялты кобзарь все лето выступает. Но! Никто не позволит здесь распевать националистические гимны", - написал он.
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Ранее председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя РИА Новости поведение победительницы конкурса красоты-2022, спевшей украинскую националистическую песню, заявил, что это требует не просто осуждения, а юридической реакции, для этого необходимо ужесточение законодательства.
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ОбществоУкраинаОлег КрючковАлександр ФорманчукРеспублика Крым
 
 
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