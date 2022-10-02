В Крыму отреагировали на исполнение "Королевой красоты" гимна националистов
Советник Аксенова Крючков призвал "Миссис Крыма" Валееву применить талант за линией фронта
© Фото : аккаунт Ольги Валеевой в соцсетиОльга Валеева
© Фото : аккаунт Ольги Валеевой в соцсети
Ольга Валеева. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков предложил "Миссис королева красоты Крыма" Ольге Валеевой, спевшей националистическую украинскую песню, проявить свой талант за линией фронта в расположении украинских частей.
Видео с песней в исполнении "Миссис королева красоты Крыма" Ольги Валеевой появилось в интернете.
"Если человек так любит Украину - нужно помочь. Отвезти, к примеру, в Васильевку и отправить пешком в расположение украинской армии. Там она точно найдет применение всем своим талантам", - сказал в комментарии РИА Новости Крючков.
В своем Telegram-канале Крючков добавил, что в Крыму никого не наказывают за нормальные украинские песни.
"На полуострове работают украинские рестораны, да что говорить - на набережной Ялты кобзарь все лето выступает. Но! Никто не позволит здесь распевать националистические гимны", - написал он.
Свой титул Валеева получила весной 2022 года, финал конкурса "Королева красоты - Крым. Весна - 2022" прошел в Севастополе. Выбор жюри вызвал широкое обсуждение пользователей в сети.
Ранее председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя РИА Новости поведение победительницы конкурса красоты-2022, спевшей украинскую националистическую песню, заявил, что это требует не просто осуждения, а юридической реакции, для этого необходимо ужесточение законодательства.
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