https://ria.ru/20221002/kredity-1820958330.html

Мобилизованным рассказали о порядке оформления и условиях кредитных каникул

Мобилизованным рассказали о порядке оформления и условиях кредитных каникул - РИА Новости, 02.10.2022

Мобилизованным рассказали о порядке оформления и условиях кредитных каникул

Участники специальной военной операции, а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по взятым ими ранее кредитам и займам, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T12:12

2022-10-02T12:12

2022-10-02T12:12

общество

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Участники специальной военной операции, а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по взятым ими ранее кредитам и займам, сообщили в воскресенье на портале "Объясняем.рф".Правом на кредитные каникулы обладают мобилизованные, контрактники в Вооруженных силах и в войсках Национальной гвардии, сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в п. 6 ст. 1 Федерального закона № 61-ФЗ "Об обороне", пограничники, обеспечивающие проведение специальной военной операции, добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы).Кредитные каникулы позволяют заемщику временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитная организация (банк, микрофинансовая организация, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в кредитных каникулах, если заемщик проходит по критериям закона. Для оформления кредитных каникул необходимо подать соответствующее заявление.Кредитные каникулы распространяются на все потребительские кредиты и займы, включая ипотеку и кредитные карты, взятые до мобилизации или начала участия в спецоперации, на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которых мобилизовали или которые участвуют в спецоперации как добровольцы. Размер кредита и займа и их количество не имеют значения.Срок кредитных каникул - период службы по мобилизации, контракту или на период участия в специальной военной операции плюс 30 дней. Период каникул можно продлить на время, если заемщик находится в стационаре на лечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе спецоперации. При этом начинаться они могут не ранее 21 сентября 2022 года, а по кредитным картам - не ранее даты обращения с требованием о каникулах.Выйти из кредитных каникул можно в любой момент - достаточно уведомить об этом кредитора. Также допускается не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить посильные платежи, которые пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов.

https://realty.ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820365715.html

https://ria.ru/20220928/moshenniki-1819958148.html

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819568647.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, частичная мобилизация в россии, россия