Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованным рассказали о порядке оформления и условиях кредитных каникул - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221002/kredity-1820958330.html
Мобилизованным рассказали о порядке оформления и условиях кредитных каникул
Мобилизованным рассказали о порядке оформления и условиях кредитных каникул - РИА Новости, 02.10.2022
Мобилизованным рассказали о порядке оформления и условиях кредитных каникул
Участники специальной военной операции, а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по взятым ими ранее кредитам и займам, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:12
2022-10-02T12:12
общество
частичная мобилизация в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Участники специальной военной операции, а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по взятым ими ранее кредитам и займам, сообщили в воскресенье на портале "Объясняем.рф".Правом на кредитные каникулы обладают мобилизованные, контрактники в Вооруженных силах и в войсках Национальной гвардии, сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в п. 6 ст. 1 Федерального закона № 61-ФЗ "Об обороне", пограничники, обеспечивающие проведение специальной военной операции, добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы).Кредитные каникулы позволяют заемщику временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитная организация (банк, микрофинансовая организация, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в кредитных каникулах, если заемщик проходит по критериям закона. Для оформления кредитных каникул необходимо подать соответствующее заявление.Кредитные каникулы распространяются на все потребительские кредиты и займы, включая ипотеку и кредитные карты, взятые до мобилизации или начала участия в спецоперации, на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которых мобилизовали или которые участвуют в спецоперации как добровольцы. Размер кредита и займа и их количество не имеют значения.Срок кредитных каникул - период службы по мобилизации, контракту или на период участия в специальной военной операции плюс 30 дней. Период каникул можно продлить на время, если заемщик находится в стационаре на лечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе спецоперации. При этом начинаться они могут не ранее 21 сентября 2022 года, а по кредитным картам - не ранее даты обращения с требованием о каникулах.Выйти из кредитных каникул можно в любой момент - достаточно уведомить об этом кредитора. Также допускается не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить посильные платежи, которые пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов.
https://realty.ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820365715.html
https://ria.ru/20220928/moshenniki-1819958148.html
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819568647.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Частичная мобилизация в России, Россия
12:12 02.10.2022
 
Мобилизованным рассказали о порядке оформления и условиях кредитных каникул

Портал Объясняем.рф уточнил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Участники специальной военной операции, а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по взятым ими ранее кредитам и займам, сообщили в воскресенье на портале "Объясняем.рф".
Правом на кредитные каникулы обладают мобилизованные, контрактники в Вооруженных силах и в войсках Национальной гвардии, сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в п. 6 ст. 1 Федерального закона № 61-ФЗ "Об обороне", пограничники, обеспечивающие проведение специальной военной операции, добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы).
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 03:00
Эксперты советуют привести в порядок дела с жильем в ожидании мобилизации
Кредитные каникулы позволяют заемщику временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитная организация (банк, микрофинансовая организация, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в кредитных каникулах, если заемщик проходит по критериям закона. Для оформления кредитных каникул необходимо подать соответствующее заявление.
Кредитные каникулы распространяются на все потребительские кредиты и займы, включая ипотеку и кредитные карты, взятые до мобилизации или начала участия в спецоперации, на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которых мобилизовали или которые участвуют в спецоперации как добровольцы. Размер кредита и займа и их количество не имеют значения.
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 03:18
Юрист предупредила подлежащих частичной мобилизации о действиях мошенников
Срок кредитных каникул - период службы по мобилизации, контракту или на период участия в специальной военной операции плюс 30 дней. Период каникул можно продлить на время, если заемщик находится в стационаре на лечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе спецоперации. При этом начинаться они могут не ранее 21 сентября 2022 года, а по кредитным картам - не ранее даты обращения с требованием о каникулах.
Выйти из кредитных каникул можно в любой момент - достаточно уведомить об этом кредитора. Также допускается не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить посильные платежи, которые пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 16:10Специальная военная операция на Украине
Частичная мобилизация: кто подлежит призыву, кому положена отсрочка
 
ОбществоЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала