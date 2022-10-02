https://ria.ru/20221002/kravtsov-1820924806.html

Кравцов рассказал о значении появления Дня среднего профобразования

Кравцов рассказал о значении появления Дня среднего профобразования - РИА Новости, 02.10.2022

Кравцов рассказал о значении появления Дня среднего профобразования

Появление в России Дня среднего профессионального образования (СПО) подчеркивает масштаб перемен, которые произошли в сфере СПО, и важность рабочих профессий,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T00:49

2022-10-02T00:49

2022-10-02T03:01

общество

сергей кравцов

россия

свердловская область

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Появление в России Дня среднего профессионального образования (СПО) подчеркивает масштаб перемен, которые произошли в сфере СПО, и важность рабочих профессий, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Отрадно, что у нашей системы СПО в этом году появился свой праздник. Он подчеркивает весь масштаб перемен, которые происходят в подготовке молодых специалистов, а также востребованность профессий, которые получают студенты колледжей и техникумов", - сказал Кравцов, его слова приводятся в сообщении на сайте Минпросвещения России.Он добавил, что вся работа прежде всего направлена на то, чтобы молодые люди чувствовали себя востребованными, знали, что навыки, полученные ими за время учебы, точно пригодятся. И главное, по мнению министра, что студенты смогут активно участвовать в развитии отечественной промышленности, решать ключевые задачи российской экономики."Сегодня по всей стране создаются современные образовательные центры, совершенствуются программы подготовки. Только в нынешнем году в колледжах будут открыты 900 новых мастерских, оборудованных по последнему слову техники. Кроме того, в учебный процесс активно вовлекаются будущие работодатели из передовых, наиболее перспективных отраслей", - подчеркнул министр в своем поздравлении.День среднего профессионального образования в Российской Федерации установлен 2 октября указом президента России. День СПО в 2022 году будет совмещен с финалом конкурса "Мастер года", а площадками станут международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", а также колледжи и техникумы Свердловской области.

https://ria.ru/20221001/obrazovanie-1820841668.html

https://ria.ru/20220926/bezopasnost-1819639174.html

россия

свердловская область

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общество, сергей кравцов, россия, свердловская область