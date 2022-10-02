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Кравцов рассказал о значении появления Дня среднего профобразования - РИА Новости, 02.10.2022
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Кравцов рассказал о значении появления Дня среднего профобразования
Кравцов рассказал о значении появления Дня среднего профобразования - РИА Новости, 02.10.2022
Кравцов рассказал о значении появления Дня среднего профобразования
Появление в России Дня среднего профессионального образования (СПО) подчеркивает масштаб перемен, которые произошли в сфере СПО, и важность рабочих профессий,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T00:49
2022-10-02T03:01
общество
сергей кравцов
россия
свердловская область
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Появление в России Дня среднего профессионального образования (СПО) подчеркивает масштаб перемен, которые произошли в сфере СПО, и важность рабочих профессий, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Отрадно, что у нашей системы СПО в этом году появился свой праздник. Он подчеркивает весь масштаб перемен, которые происходят в подготовке молодых специалистов, а также востребованность профессий, которые получают студенты колледжей и техникумов", - сказал Кравцов, его слова приводятся в сообщении на сайте Минпросвещения России.Он добавил, что вся работа прежде всего направлена на то, чтобы молодые люди чувствовали себя востребованными, знали, что навыки, полученные ими за время учебы, точно пригодятся. И главное, по мнению министра, что студенты смогут активно участвовать в развитии отечественной промышленности, решать ключевые задачи российской экономики."Сегодня по всей стране создаются современные образовательные центры, совершенствуются программы подготовки. Только в нынешнем году в колледжах будут открыты 900 новых мастерских, оборудованных по последнему слову техники. Кроме того, в учебный процесс активно вовлекаются будущие работодатели из передовых, наиболее перспективных отраслей", - подчеркнул министр в своем поздравлении.День среднего профессионального образования в Российской Федерации установлен 2 октября указом президента России. День СПО в 2022 году будет совмещен с финалом конкурса "Мастер года", а площадками станут международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", а также колледжи и техникумы Свердловской области.
https://ria.ru/20221001/obrazovanie-1820841668.html
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общество, сергей кравцов, россия, свердловская область
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Свердловская область
00:49 02.10.2022 (обновлено: 03:01 02.10.2022)
 
Кравцов рассказал о значении появления Дня среднего профобразования

Кравцов: появление Дня среднего профобразования подчеркивает важность рабочих профессий

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Появление в России Дня среднего профессионального образования (СПО) подчеркивает масштаб перемен, которые произошли в сфере СПО, и важность рабочих профессий, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Отрадно, что у нашей системы СПО в этом году появился свой праздник. Он подчеркивает весь масштаб перемен, которые происходят в подготовке молодых специалистов, а также востребованность профессий, которые получают студенты колледжей и техникумов", - сказал Кравцов, его слова приводятся в сообщении на сайте Минпросвещения России.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 14:19
От среднего профобразования зависит развитие России, заявил Кравцов
Он добавил, что вся работа прежде всего направлена на то, чтобы молодые люди чувствовали себя востребованными, знали, что навыки, полученные ими за время учебы, точно пригодятся. И главное, по мнению министра, что студенты смогут активно участвовать в развитии отечественной промышленности, решать ключевые задачи российской экономики.
"Сегодня по всей стране создаются современные образовательные центры, совершенствуются программы подготовки. Только в нынешнем году в колледжах будут открыты 900 новых мастерских, оборудованных по последнему слову техники. Кроме того, в учебный процесс активно вовлекаются будущие работодатели из передовых, наиболее перспективных отраслей", - подчеркнул министр в своем поздравлении.
День среднего профессионального образования в Российской Федерации установлен 2 октября указом президента России. День СПО в 2022 году будет совмещен с финалом конкурса "Мастер года", а площадками станут международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", а также колледжи и техникумы Свердловской области.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
26 сентября, 19:53
Кравцов поручил усилить меры безопасности в школах
 
ОбществоСергей КравцовРоссияСвердловская область
 
 
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