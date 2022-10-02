https://ria.ru/20221002/kravtsov-1820924806.html
Кравцов рассказал о значении появления Дня среднего профобразования
Кравцов рассказал о значении появления Дня среднего профобразования - РИА Новости, 02.10.2022
Кравцов рассказал о значении появления Дня среднего профобразования
Появление в России Дня среднего профессионального образования (СПО) подчеркивает масштаб перемен, которые произошли в сфере СПО, и важность рабочих профессий,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T00:49
2022-10-02T00:49
2022-10-02T03:01
общество
сергей кравцов
россия
свердловская область
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Появление в России Дня среднего профессионального образования (СПО) подчеркивает масштаб перемен, которые произошли в сфере СПО, и важность рабочих профессий, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Отрадно, что у нашей системы СПО в этом году появился свой праздник. Он подчеркивает весь масштаб перемен, которые происходят в подготовке молодых специалистов, а также востребованность профессий, которые получают студенты колледжей и техникумов", - сказал Кравцов, его слова приводятся в сообщении на сайте Минпросвещения России.Он добавил, что вся работа прежде всего направлена на то, чтобы молодые люди чувствовали себя востребованными, знали, что навыки, полученные ими за время учебы, точно пригодятся. И главное, по мнению министра, что студенты смогут активно участвовать в развитии отечественной промышленности, решать ключевые задачи российской экономики."Сегодня по всей стране создаются современные образовательные центры, совершенствуются программы подготовки. Только в нынешнем году в колледжах будут открыты 900 новых мастерских, оборудованных по последнему слову техники. Кроме того, в учебный процесс активно вовлекаются будущие работодатели из передовых, наиболее перспективных отраслей", - подчеркнул министр в своем поздравлении.День среднего профессионального образования в Российской Федерации установлен 2 октября указом президента России. День СПО в 2022 году будет совмещен с финалом конкурса "Мастер года", а площадками станут международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", а также колледжи и техникумы Свердловской области.
https://ria.ru/20221001/obrazovanie-1820841668.html
https://ria.ru/20220926/bezopasnost-1819639174.html
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общество, сергей кравцов, россия, свердловская область
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Свердловская область
00:49 02.10.2022 (обновлено: 03:01 02.10.2022)
Кравцов рассказал о значении появления Дня среднего профобразования
Кравцов: появление Дня среднего профобразования подчеркивает важность рабочих профессий
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Появление в России Дня среднего профессионального образования (СПО) подчеркивает масштаб перемен, которые произошли в сфере СПО, и важность рабочих профессий, заявил
министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Отрадно, что у нашей системы СПО в этом году появился свой праздник. Он подчеркивает весь масштаб перемен, которые происходят в подготовке молодых специалистов, а также востребованность профессий, которые получают студенты колледжей и техникумов", - сказал Кравцов, его слова приводятся в сообщении на сайте Минпросвещения России.
Он добавил, что вся работа прежде всего направлена на то, чтобы молодые люди чувствовали себя востребованными, знали, что навыки, полученные ими за время учебы, точно пригодятся. И главное, по мнению министра, что студенты смогут активно участвовать в развитии отечественной промышленности, решать ключевые задачи российской экономики.
"Сегодня по всей стране создаются современные образовательные центры, совершенствуются программы подготовки. Только в нынешнем году в колледжах будут открыты 900 новых мастерских, оборудованных по последнему слову техники. Кроме того, в учебный процесс активно вовлекаются будущие работодатели из передовых, наиболее перспективных отраслей", - подчеркнул министр в своем поздравлении.
День среднего профессионального образования в Российской Федерации установлен 2 октября указом президента России. День СПО в 2022 году будет совмещен с финалом конкурса "Мастер года", а площадками станут международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", а также колледжи и техникумы Свердловской области
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