https://ria.ru/20221002/korvet-1821042472.html
В минобороны Украины сообщили о спуске на воду корвета "Гетман Иван Мазепа"
В минобороны Украины сообщили о спуске на воду корвета "Гетман Иван Мазепа" - РИА Новости, 02.10.2022
В минобороны Украины сообщили о спуске на воду корвета "Гетман Иван Мазепа"
Корвет для ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа" спущен на воду, заявил глава украинского минобороны Алексей Резников. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:31
2022-10-02T22:31
2022-10-02T22:31
в мире
алексей резников
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Корвет для ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа" спущен на воду, заявил глава украинского минобороны Алексей Резников.Первый корвет для ВМС Украины заложили в Турции в сентябре 2021 года. Этот корвет - один из четырех корветов типа "Ада", который строится в Стамбуле в рамках сотрудничества Украины и Турции. Второй корабль этого класса будет заложен в 2023 году."Корвет "Гетман Иван Мазепа" ВМС Украины спустили на воду", - написал Резников в Twitter.Как ранее отмечал директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, Украина героизирует Мазепу, предавшего российского царя Петра Первого, всецело доверявшего ему, а также всех предыдущих своих покровителей ради личной выгоды. После предательства русский император распорядился отлить из серебра пятикилограммовую "медаль Иуды" и вручить ее перебежчику, напомнил он. В современной Украине предателю Мазепе ставят памятники, печатают марки с его изображением, его портрет украшает десятигривневую купюру, а также учреждена президентская награда - крест Ивана Мазепы, которую вручают в том числе "ученым", переписывающим историю, рассказал Мягков.
https://ria.ru/20221002/slovakiya-1821007611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, алексей резников, украина, турция, стамбул, военно-морские силы украины, министерство обороны украины
В мире, Алексей Резников, Украина, Турция, Стамбул, Военно-морские силы Украины, Министерство обороны Украины
В минобороны Украины сообщили о спуске на воду корвета "Гетман Иван Мазепа"
Глава минобороны Украины Резников: корвет "Гетман Иван Мазепа" спустили на воду