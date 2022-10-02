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В ДР Конго не менее 14 человек стали жертвами нападения боевиков - РИА Новости, 02.10.2022
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В ДР Конго не менее 14 человек стали жертвами нападения боевиков
В ДР Конго не менее 14 человек стали жертвами нападения боевиков - РИА Новости, 02.10.2022
В ДР Конго не менее 14 человек стали жертвами нападения боевиков
По меньшей мере 14 мирных жителей стали жертвами нападения боевиков на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:49
2022-10-02T21:49
в мире
уганда
демократическая республика конго
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере 14 мирных жителей стали жертвами нападения боевиков на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.Как отмечает агентство, боевики совершили нападение с помощью мачете в субботу вечером в провинции Итури. Как сообщается, они ранили еще двух человек и сожгли 36 домов.В нападении подозреваются боевики группировки "Союзные демократические силы" (ADF).На востоке ДР Конго действует множество различных повстанческих и боевых группировок. Группировка ADF была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды. В группу повстанцев входят в том числе исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН же обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года.В 2017 году повстанцы поклялись в верности группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ впервые взяло ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20221001/mirotvorets-1820897626.html
https://ria.ru/20221002/iordan-1821031679.html
уганда
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60
в мире, уганда, демократическая республика конго
В мире, Уганда, Демократическая Республика Конго
21:49 02.10.2022
 
В ДР Конго не менее 14 человек стали жертвами нападения боевиков

В Демократической республике Конго жертвами нападения боевиков стали не менее 14 человек

© AP Photo / Amr NabilСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Amr Nabil
Скорая помощь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере 14 мирных жителей стали жертвами нападения боевиков на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
Как отмечает агентство, боевики совершили нападение с помощью мачете в субботу вечером в провинции Итури. Как сообщается, они ранили еще двух человек и сожгли 36 домов.
Шлем и бронежилеты миротворцев ООН - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 19:42
В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков
В нападении подозреваются боевики группировки "Союзные демократические силы" (ADF).
На востоке ДР Конго действует множество различных повстанческих и боевых группировок. Группировка ADF была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды. В группу повстанцев входят в том числе исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН же обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года.
В 2017 году повстанцы поклялись в верности группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ впервые взяло ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
20:32
На Западном берегу реки Иордан мужчина открыл стрельбу по военнослужащим
 
В миреУгандаДемократическая Республика Конго
 
 
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