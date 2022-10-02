https://ria.ru/20221002/kongo-1821038515.html

В ДР Конго не менее 14 человек стали жертвами нападения боевиков

В ДР Конго не менее 14 человек стали жертвами нападения боевиков - РИА Новости, 02.10.2022

В ДР Конго не менее 14 человек стали жертвами нападения боевиков

По меньшей мере 14 мирных жителей стали жертвами нападения боевиков на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T21:49

2022-10-02T21:49

2022-10-02T21:49

в мире

уганда

демократическая республика конго

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере 14 мирных жителей стали жертвами нападения боевиков на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.Как отмечает агентство, боевики совершили нападение с помощью мачете в субботу вечером в провинции Итури. Как сообщается, они ранили еще двух человек и сожгли 36 домов.В нападении подозреваются боевики группировки "Союзные демократические силы" (ADF).На востоке ДР Конго действует множество различных повстанческих и боевых группировок. Группировка ADF была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды. В группу повстанцев входят в том числе исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН же обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года.В 2017 году повстанцы поклялись в верности группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ впервые взяло ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20221001/mirotvorets-1820897626.html

https://ria.ru/20221002/iordan-1821031679.html

уганда

демократическая республика конго

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в мире, уганда, демократическая республика конго