03:36 02.10.2022 (обновлено: 12:18 02.10.2022)
Times сообщила о "конфликте" Лиз Трасс и Карла III
Times: Трасс вступила в конфликт с королем Британии Карлом III из-за поездки на саммит ООН
© AP Photo / Jonathan Brady/PoolКороль Карл III во время аудиенции с премьер-министром Лиз Трасс и членами ее кабинета
© AP Photo / Jonathan Brady/Pool
Король Карл III во время аудиенции с премьер-министром Лиз Трасс и членами ее кабинета. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27, пишет Times.
Газета сообщила, что британский монарх, будучи страстным защитником окружающей среды, отказался от идеи посетить мероприятие по настоянию главы правительства.
"Он планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейх, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце", — говорится в публикации.
Издание считает, что это решение, скорее всего, усилит напряженность в отношениях между Трасс и Карлом III. Источник Times на Даунинг-стрит утверждает, что обсуждение этого вопроса проходило в "радушной атмосфере" и "никакого скандала не было".
"Тот факт, что Его Величество не станет присутствовать на саммите физически, не означает, что он не найдет способов принять участие", — пояснил он.
Другой собеседник газеты отметил, что король "разочаруется", если не поедет на мероприятие.
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