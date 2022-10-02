https://ria.ru/20221002/konflikt-1820929663.html

Times сообщила о "конфликте" Лиз Трасс и Карла III

Times сообщила о "конфликте" Лиз Трасс и Карла III - РИА Новости, 02.10.2022

Times сообщила о "конфликте" Лиз Трасс и Карла III

Между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27, пишет... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T03:36

2022-10-02T03:36

2022-10-02T12:18

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27, пишет Times.Газета сообщила, что британский монарх, будучи страстным защитником окружающей среды, отказался от идеи посетить мероприятие по настоянию главы правительства.Издание считает, что это решение, скорее всего, усилит напряженность в отношениях между Трасс и Карлом III. Источник Times на Даунинг-стрит утверждает, что обсуждение этого вопроса проходило в "радушной атмосфере" и "никакого скандала не было".Другой собеседник газеты отметил, что король "разочаруется", если не поедет на мероприятие.

https://ria.ru/20220912/obochina-1816074901.html

великобритания

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в мире, лиз трасс, великобритания, шарм-эш-шейх, египет, оон, карл iii