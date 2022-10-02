https://ria.ru/20221002/khusity-1821042739.html

Хуситы пригрозили ударить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии

Хуситы пригрозили ударить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии - РИА Новости, 02.10.2022

Хуситы пригрозили ударить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии

Правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы) пригрозила возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ и призвала... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T22:32

2022-10-02T22:32

2022-10-02T23:09

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ДОХА, 2 окт — РИА Новости. Правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы) пригрозила возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ и призвала работающие там компании покинуть эти страны, передает телеканал "Аль-Масира"."Враждебные страны не придерживаются условий перемирия и не дают йеменскому народу воспользоваться правом распределить его национальные богатства для выплаты зарплат йеменским госслужащим. Наши вооруженные силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств, если они настаивают на продолжении лишений йеменского народа его природных богатств. Возможно любое развитие событий", — говорится в заявлении.В воскресенье хуситы опровергли появившиеся в арабских СМИ сообщения о том, что группировка одобрила предложение ООН о продлении действующего в стране перемирия.Ранее "Ансар Алла" сообщала, что переговоры о продлении перемирия зашли в тупик. В качестве условия для продления перемирия хуситы требуют, чтобы правительство выплачивало зарплату государственным чиновникам на севере Йемена из доходов от продажи нефти и газа, добываемых в провинциях под контролем правительства. При этом президентский руководящий совет Йемена, в свою очередь, настаивает на выплате зарплат госслужащим в подконтрольных хуситам районах из доходов от использования судами с нефтью порта Ходейда в Красном море, который находится под контролем хуситов.В Йемене полгода назад начало действовать перемирие между хуситами и противостоящими им правительственными силами при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Она обязалась прекратить авиаудары по позициям хуситов в северном Йемене, а те — по территории королевства и ОАЭ, в частности, по объектам нефтяной инфраструктуры, которые они регулярно обстреливали до этого.

https://ria.ru/20220808/yemen-1808074614.html

https://ria.ru/20220515/pokushenie-1788659982.html

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в мире, саудовская аравия, йемен, оаэ, ансар алла, оон