22:32 02.10.2022 (обновлено: 23:09 02.10.2022)
Хуситы пригрозили ударить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии
Хуситы пригрозили возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы на улице Саны
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы на улице Саны. Архивное фото
ДОХА, 2 окт — РИА Новости. Правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы) пригрозила возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ и призвала работающие там компании покинуть эти страны, передает телеканал "Аль-Масира".
"Враждебные страны не придерживаются условий перемирия и не дают йеменскому народу воспользоваться правом распределить его национальные богатства для выплаты зарплат йеменским госслужащим. Наши вооруженные силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств, если они настаивают на продолжении лишений йеменского народа его природных богатств. Возможно любое развитие событий", — говорится в заявлении.
В воскресенье хуситы опровергли появившиеся в арабских СМИ сообщения о том, что группировка одобрила предложение ООН о продлении действующего в стране перемирия.
Ранее "Ансар Алла" сообщала, что переговоры о продлении перемирия зашли в тупик. В качестве условия для продления перемирия хуситы требуют, чтобы правительство выплачивало зарплату государственным чиновникам на севере Йемена из доходов от продажи нефти и газа, добываемых в провинциях под контролем правительства. При этом президентский руководящий совет Йемена, в свою очередь, настаивает на выплате зарплат госслужащим в подконтрольных хуситам районах из доходов от использования судами с нефтью порта Ходейда в Красном море, который находится под контролем хуситов.
В Йемене полгода назад начало действовать перемирие между хуситами и противостоящими им правительственными силами при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Она обязалась прекратить авиаудары по позициям хуситов в северном Йемене, а те — по территории королевства и ОАЭ, в частности, по объектам нефтяной инфраструктуры, которые они регулярно обстреливали до этого.