https://ria.ru/20221002/kholera-1821041841.html
В Гаити выявили случай заражения холерой
В Гаити выявили случай заражения холерой - РИА Новости, 02.10.2022
В Гаити выявили случай заражения холерой
В Гаити выявили один случай заражения холерой, сообщает Минздрав страны. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:20
2022-10-02T22:20
2022-10-02T22:20
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гаити
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Гаити выявили один случай заражения холерой, сообщает Минздрав страны."Министерство здравоохранения и населения уведомляет население об обнаружении подтвержденного случая холеры", - говорится в релизе, опубликованном ведомством в соцсетях. Отмечается, что министерству также известно о случае с подозрением на заболевание.В связи с выявлением холеры министерство рекомендует гражданам соблюдать правила гигиены и обращаться в ближайшее медучреждение в случае появления ее симптомов.
https://ria.ru/20220913/gaiti-1816366758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, гаити
В мире, Здоровье - Общество, Гаити
В Гаити выявили случай заражения холерой
Минздрав Гаити: в стране выявили один случай заражения холерой