https://ria.ru/20221002/kholera-1821041841.html

В Гаити выявили случай заражения холерой

В Гаити выявили случай заражения холерой - РИА Новости, 02.10.2022

В Гаити выявили случай заражения холерой

В Гаити выявили один случай заражения холерой, сообщает Минздрав страны. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T22:20

2022-10-02T22:20

2022-10-02T22:20

в мире

здоровье - общество

гаити

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745752764_0:0:2908:1635_1920x0_80_0_0_e7d88819cf6530218a45c41b1269bdae.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Гаити выявили один случай заражения холерой, сообщает Минздрав страны."Министерство здравоохранения и населения уведомляет население об обнаружении подтвержденного случая холеры", - говорится в релизе, опубликованном ведомством в соцсетях. Отмечается, что министерству также известно о случае с подозрением на заболевание.В связи с выявлением холеры министерство рекомендует гражданам соблюдать правила гигиены и обращаться в ближайшее медучреждение в случае появления ее симптомов.

https://ria.ru/20220913/gaiti-1816366758.html

гаити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, гаити