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В Гаити выявили случай заражения холерой - РИА Новости, 02.10.2022
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В Гаити выявили случай заражения холерой
В Гаити выявили случай заражения холерой - РИА Новости, 02.10.2022
В Гаити выявили случай заражения холерой
В Гаити выявили один случай заражения холерой, сообщает Минздрав страны. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:20
2022-10-02T22:20
в мире
здоровье - общество
гаити
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Гаити выявили один случай заражения холерой, сообщает Минздрав страны."Министерство здравоохранения и населения уведомляет население об обнаружении подтвержденного случая холеры", - говорится в релизе, опубликованном ведомством в соцсетях. Отмечается, что министерству также известно о случае с подозрением на заболевание.В связи с выявлением холеры министерство рекомендует гражданам соблюдать правила гигиены и обращаться в ближайшее медучреждение в случае появления ее симптомов.
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в мире, здоровье - общество, гаити
В мире, Здоровье - Общество, Гаити
22:20 02.10.2022
 
В Гаити выявили случай заражения холерой

Минздрав Гаити: в стране выявили один случай заражения холерой

© AP Photo / Matias DelacroixГаити
Гаити - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Matias Delacroix
Гаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Гаити выявили один случай заражения холерой, сообщает Минздрав страны.
"Министерство здравоохранения и населения уведомляет население об обнаружении подтвержденного случая холеры", - говорится в релизе, опубликованном ведомством в соцсетях. Отмечается, что министерству также известно о случае с подозрением на заболевание.
В связи с выявлением холеры министерство рекомендует гражданам соблюдать правила гигиены и обращаться в ближайшее медучреждение в случае появления ее симптомов.
Гаити - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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