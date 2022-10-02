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Запад считает статус Херсонской области своей потерей, заявил Стремоусов

Запад считает статус Херсонской области своей потерей, заявил Стремоусов - РИА Новости, 02.10.2022

Запад считает статус Херсонской области своей потерей, заявил Стремоусов

Западные страны отказываются признавать Херсонскую область частью Российской Федерации, так как расценивают это как потерю своей собственности, заявил глава... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:29

2022-10-02T13:29

2022-10-02T13:29

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кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Западные страны отказываются признавать Херсонскую область частью Российской Федерации, так как расценивают это как потерю своей собственности, заявил глава администрации региона Кирилл Стремоусов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. При этом в Евросоюзе и США уже заявил о непризнании нового статуса территорий."Украина перестала существовать как суверенное государство. Коллективный Запад отказывается признавать итоги референдума и вхождение новых регионов в состав России, так как расценивают это как потерю своей собственности. На Западе давно уже воспринимают Украину как свою собственность, по принципу колонии", - сказал РИА Новости Стремоусов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220929/gosduma-1820273813.html

россия

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в мире, кирилл стремоусов, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика