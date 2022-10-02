Рейтинг@Mail.ru
Запад считает статус Херсонской области своей потерей, заявил Стремоусов - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221002/kherson-1820968863.html
Запад считает статус Херсонской области своей потерей, заявил Стремоусов
Запад считает статус Херсонской области своей потерей, заявил Стремоусов - РИА Новости, 02.10.2022
Запад считает статус Херсонской области своей потерей, заявил Стремоусов
Западные страны отказываются признавать Херсонскую область частью Российской Федерации, так как расценивают это как потерю своей собственности, заявил глава... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:29
2022-10-02T13:29
в мире
кирилл стремоусов
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818932266_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_bca921cc48f767a6ef060e7ff5f07347.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Западные страны отказываются признавать Херсонскую область частью Российской Федерации, так как расценивают это как потерю своей собственности, заявил глава администрации региона Кирилл Стремоусов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. При этом в Евросоюзе и США уже заявил о непризнании нового статуса территорий."Украина перестала существовать как суверенное государство. Коллективный Запад отказывается признавать итоги референдума и вхождение новых регионов в состав России, так как расценивают это как потерю своей собственности. На Западе давно уже воспринимают Украину как свою собственность, по принципу колонии", - сказал РИА Новости Стремоусов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220929/gosduma-1820273813.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818932266_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ee2f9603b9e6a3840fe9ada1ff13230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кирилл стремоусов, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
В мире, Кирилл Стремоусов, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
13:29 02.10.2022
 
Запад считает статус Херсонской области своей потерей, заявил Стремоусов

Стремоусов: Запад считает новый статус Херсонской области потерей собственности

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Западные страны отказываются признавать Херсонскую область частью Российской Федерации, так как расценивают это как потерю своей собственности, заявил глава администрации региона Кирилл Стремоусов.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. При этом в Евросоюзе и США уже заявил о непризнании нового статуса территорий.
"Украина перестала существовать как суверенное государство. Коллективный Запад отказывается признавать итоги референдума и вхождение новых регионов в состав России, так как расценивают это как потерю своей собственности. На Западе давно уже воспринимают Украину как свою собственность, по принципу колонии", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 11:59Специальная военная операция на Украине
В Госдуме скоро появятся депутаты от новых территорий, считает Стремоусов
 
В миреКирилл СтремоусовВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала