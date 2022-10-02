https://ria.ru/20221002/kherson-1820967971.html
Попытки ВСУ наступать на Херсонскую область подавляются, заявил Стремоусов
Попытки ВСУ наступать на Херсонскую область подавляются, заявил Стремоусов - РИА Новости, 02.10.2022
Попытки ВСУ наступать на Херсонскую область подавляются, заявил Стремоусов
Новые попытки Украины наступать на Херсонскую область подавляются, ситуация на линии боевого соприкосновения находится под контролем союзных сил, заявил... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:14
2022-10-02T13:14
2022-10-02T13:14
россия
херсонская область
донецкая народная республика
кирилл стремоусов
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_0996ec457b849461b8e3f8e7169c55da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Новые попытки Украины наступать на Херсонскую область подавляются, ситуация на линии боевого соприкосновения находится под контролем союзных сил, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Новые попытки украинских войск наступать на Херсонскую область подавляются. Никакого реального наступления нет и быть не может на территорию Российской Федерации. Все их атаки бесполезны и ни к чему не приводят, кроме смерти граждан, которых Зеленский тысячами убивает, толкая на верную смерть", - сказал РИА Новости Стремоусов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820874196.html
россия
херсонская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_2768de4ea4bd513563f00b8f43931d5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , донецкая народная республика, кирилл стремоусов, владимир путин, безопасность
Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Кирилл Стремоусов, Владимир Путин, Безопасность
Попытки ВСУ наступать на Херсонскую область подавляются, заявил Стремоусов
Стремоусов заявил, что новые попытки ВСУ наступать на Херсонскую область подавляются
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Новые попытки Украины наступать на Херсонскую область подавляются, ситуация на линии боевого соприкосновения находится под контролем союзных сил, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Новые попытки украинских войск наступать на Херсонскую область подавляются. Никакого реального наступления нет и быть не может на территорию Российской Федерации. Все их атаки бесполезны и ни к чему не приводят, кроме смерти граждан, которых Зеленский тысячами убивает, толкая на верную смерть", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.