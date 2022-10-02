https://ria.ru/20221002/kherson-1820923627.html
В Херсоне прогремели семь взрывов
В Херсоне прогремели семь взрывов - РИА Новости, 02.10.2022
В Херсоне прогремели семь взрывов
В Херсоне прогремели семь взрывов, предположительно, работает российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T00:23
2022-10-02T00:23
2022-10-02T01:21
специальная военная операция на украине
херсон
происшествия
россия
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ХЕРСОН, 2 окт — РИА Новости. В Херсоне прогремели семь взрывов, предположительно, работает российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Официальных подтверждений задействования противовоздушной обороны пока не поступало, добавил журналист.
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херсон, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Происшествия, Россия
00:23 02.10.2022 (обновлено: 01:21 02.10.2022)
В Херсоне прогремели семь взрывов
В Херсоне прогремели семь взрывов, в городе сработала система ПВО