https://ria.ru/20221002/katamaran-1820967236.html

Во Владивостоке сняли с мели застрявший пассажирский катамаран

Во Владивостоке сняли с мели застрявший пассажирский катамаран - РИА Новости, 02.10.2022

Во Владивостоке сняли с мели застрявший пассажирский катамаран

Катамаран "Москва", который со 174 пассажирами застрял накануне у острова Русского во Владивостоке, сняли с мели, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:07

2022-10-02T13:07

2022-10-02T13:07

происшествия

русский (остров)

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Катамаран "Москва", который со 174 пассажирами застрял накануне у острова Русского во Владивостоке, сняли с мели, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и 4 членами экипажа на борту, в субботу сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. Пассажиров эвакуировали на баржу и катера МЧС. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания. Следователи также начали проверку.

https://ria.ru/20220801/sudno-1806319617.html

русский (остров)

владивосток

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Ольга Фомченкова

происшествия, русский (остров), владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)