https://ria.ru/20221002/katamaran-1820967236.html
Во Владивостоке сняли с мели застрявший пассажирский катамаран
Во Владивостоке сняли с мели застрявший пассажирский катамаран - РИА Новости, 02.10.2022
Во Владивостоке сняли с мели застрявший пассажирский катамаран
Катамаран "Москва", который со 174 пассажирами застрял накануне у острова Русского во Владивостоке, сняли с мели, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:07
2022-10-02T13:07
2022-10-02T13:07
происшествия
русский (остров)
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Катамаран "Москва", который со 174 пассажирами застрял накануне у острова Русского во Владивостоке, сняли с мели, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и 4 членами экипажа на борту, в субботу сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. Пассажиров эвакуировали на баржу и катера МЧС. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания. Следователи также начали проверку.
https://ria.ru/20220801/sudno-1806319617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, русский (остров), владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Русский (остров), Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке сняли с мели застрявший пассажирский катамаран
Застрявший у острова Русский во Владивостоке пассажирский катамаран "Москва" сняли с мели