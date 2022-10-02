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Во Владивостоке сняли с мели застрявший пассажирский катамаран - РИА Новости, 02.10.2022
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Во Владивостоке сняли с мели застрявший пассажирский катамаран
Во Владивостоке сняли с мели застрявший пассажирский катамаран - РИА Новости, 02.10.2022
Во Владивостоке сняли с мели застрявший пассажирский катамаран
Катамаран "Москва", который со 174 пассажирами застрял накануне у острова Русского во Владивостоке, сняли с мели, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:07
2022-10-02T13:07
происшествия
русский (остров)
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Катамаран "Москва", который со 174 пассажирами застрял накануне у острова Русского во Владивостоке, сняли с мели, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и 4 членами экипажа на борту, в субботу сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. Пассажиров эвакуировали на баржу и катера МЧС. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания. Следователи также начали проверку.
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русский (остров)
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происшествия, русский (остров), владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Русский (остров), Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:07 02.10.2022
 
Во Владивостоке сняли с мели застрявший пассажирский катамаран

Застрявший у острова Русский во Владивостоке пассажирский катамаран "Москва" сняли с мели

© РИА Новости / Геннадий ШишкинКатамаран "Москва" во Владивостоке
Катамаран Москва во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Катамаран "Москва" во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Катамаран "Москва", который со 174 пассажирами застрял накануне у острова Русского во Владивостоке, сняли с мели, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и 4 членами экипажа на борту, в субботу сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. Пассажиров эвакуировали на баржу и катера МЧС. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания. Следователи также начали проверку.
"Сняли с мели", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияРусский (остров)ВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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