Израиль ожидает новых мигрантов с еврейскими корнями, заявил премьер Лапид
Премьер Израиля Лапид: Израиль ожидает десятки тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями
Премьер-министр Израиля Яир Лапид. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт – РИА Новости. Израиль ожидает десятки тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями на фоне последних событий в России и Украине, сообщил премьер-министр Яир Лапид.
"После недавних событий в России и Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата представят сегодня решение о добавлении 90 миллионов шекелей на иммиграционную абсорбцию. Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов (мигрантов с еврейскими корнями - ред.) в ближайшие месяцы", - сказал Лапид, открывая заседание кабинета министров.
Ранее МИД Израиля заявил, что страна не признает присоединения четырех регионов к России и поддерживает территориальную целостность Украины.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
30 сентября, 17:48Израиль не признал присоединение новых регионов к России