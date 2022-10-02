Рейтинг@Mail.ru
Израиль ожидает новых мигрантов с еврейскими корнями, заявил премьер Лапид - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221002/izrail-1820958574.html
Израиль ожидает новых мигрантов с еврейскими корнями, заявил премьер Лапид
Израиль ожидает новых мигрантов с еврейскими корнями, заявил премьер Лапид - РИА Новости, 02.10.2022
Израиль ожидает новых мигрантов с еврейскими корнями, заявил премьер Лапид
Израиль ожидает десятки тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями на фоне последних событий в России и Украине, сообщил премьер-министр Яир Лапид. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:14
2022-10-02T12:14
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
авигдор либерман
владимир путин
россия
украина
израиль
мид израиля‎
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749469517_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_f0870a386870e80da33ac345de6992f5.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт – РИА Новости. Израиль ожидает десятки тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями на фоне последних событий в России и Украине, сообщил премьер-министр Яир Лапид."После недавних событий в России и Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата представят сегодня решение о добавлении 90 миллионов шекелей на иммиграционную абсорбцию. Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов (мигрантов с еврейскими корнями - ред.) в ближайшие месяцы", - сказал Лапид, открывая заседание кабинета министров.Ранее МИД Израиля заявил, что страна не признает присоединения четырех регионов к России и поддерживает территориальную целостность Украины.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
https://ria.ru/20220925/lechenie-1819393188.html
https://ria.ru/20220930/izrail-1820688429.html
россия
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749469517_277:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9aaa2a329c4f69c3da881be336280833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), авигдор либерман, владимир путин, россия, украина, израиль, мид израиля‎, нато, совет безопасности оон
В мире, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Авигдор Либерман, Владимир Путин, Россия, Украина, Израиль, МИД Израиля‎, НАТО, Совет Безопасности ООН
12:14 02.10.2022
 
Израиль ожидает новых мигрантов с еврейскими корнями, заявил премьер Лапид

Премьер Израиля Лапид: Израиль ожидает десятки тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Яир Лапид
Премьер-министр Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Яир Лапид. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт – РИА Новости. Израиль ожидает десятки тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями на фоне последних событий в России и Украине, сообщил премьер-министр Яир Лапид.
"После недавних событий в России и Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата представят сегодня решение о добавлении 90 миллионов шекелей на иммиграционную абсорбцию. Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов (мигрантов с еврейскими корнями - ред.) в ближайшие месяцы", - сказал Лапид, открывая заседание кабинета министров.
Церковь Святого Петра в Яффе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 22:29Специальная военная операция на Украине
Израиль принял на лечение 20 тяжелораненых солдат ВСУ
Ранее МИД Израиля заявил, что страна не признает присоединения четырех регионов к России и поддерживает территориальную целостность Украины.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 17:48
Израиль не признал присоединение новых регионов к России
 
В миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Авигдор ЛиберманВладимир ПутинРоссияУкраинаИзраильМИД Израиля‎НАТОСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала