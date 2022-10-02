https://ria.ru/20221002/irak-1820927062.html
СМИ: при акциях протеста в Ираке пострадали более 150 человек
СМИ: при акциях протеста в Ираке пострадали более 150 человек - РИА Новости, 02.10.2022
СМИ: при акциях протеста в Ираке пострадали более 150 человек
Более 150 демонстрантов и сотрудников сил безопасности получили ранения во время антиправительственных акций протеста, которые прошли в третью годовщину... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T02:28
2022-10-02T02:28
2022-10-02T10:15
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ДОХА, 2 окт — РИА Новости. Более 150 демонстрантов и сотрудников сил безопасности получили ранения во время антиправительственных акций протеста, которые прошли в третью годовщину народных октябрьских протестов в Багдаде и провинции Басра на юге страны во время установления контроля над безопасностью, сообщили медицинские источники информационному агентству ShafakКак сообщает агентство, в Багдаде более 40 сотрудников сил безопасности и офицеров получили ранения в результате применения демонстрантами камней, коктейлей Молотова и охотничьих ружей, в то же время 63 демонстранта пострадали от резиновых пуль и баллончиков со слезоточивым газом, а также в давке. В Басре среди демонстрантов и силовиков во время сегодняшних акций протеста было 40 легкораненых.Полиции удалось установить полный контроль над тремя площадями в центре Багдада, которые покинули демонстранты после выдвижения требования к политическим силам Ирака изменить режим в стране до 25 октября.В свою очередь, источник в силовых структурах сказал агентству, что, "согласно указанию премьер-министра, во время демонстраций боевые патроны не использовались".
https://ria.ru/20221001/irak-1820907385.html
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в мире, багдад (город), басра (город), ирак
В мире, Багдад (город), Басра (город), Ирак
02:28 02.10.2022 (обновлено: 10:15 02.10.2022)
СМИ: при акциях протеста в Ираке пострадали более 150 человек
Shafak: при антиправительственных демонстрациях в Ираке пострадали более 150 человек