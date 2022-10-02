В Индии не менее 27 человек погибли при падении трактора в пруд
TOI: не менее 27 человек погибли, 22 получили ранения в Индии при падении трактора в пруд
© AP PhotoСельскохозяйственный трактор упал в пруд в округе Канпур, Индия
© AP Photo
Сельскохозяйственный трактор упал в пруд в округе Канпур, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт – РИА Новости. Не менее 27 человек погибли и более 20 получили ранения в Индии при падении в пруд перевозившего людей трактора с прицепом, сообщает Times of India.
Инцидент произошел накануне вечером в округе Канпур штата Уттар-Прадеш. Водитель трактора, который перевозил в прицепе около 50 человек, не справился с управлением, после чего машина рухнула в воду. Согласно данным местных властей, большинство жертв - женщины и дети. Все они возвращались домой с религиозной церемонии в местном храме.
"Огорчен аварией трактора с прицепом в Канпуре. Мои мысли со всеми теми, кто потерял своих близких и родных. Молитвы с ранеными. Местная администрация оказывает всю возможную помощь пострадавшим", - написал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он добавил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в размере 200 тысяч рупий (2,44 тысячи долларов) из фонда помощи премьер-министра, а пострадавшие получат по 50 тысяч рупий (612 долларов).
Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх заявил, что "тракторы с прицепом следует использовать только для перевозки грузов, а не для перевозки людей".
"Дорожно-транспортное происшествие в районе Канпур очень душераздирающее. Окружному судье и другим старшим офицерам было приказано немедленно прибыть на место и провести операции по оказанию помощи на военной основе и принять меры для надлежащего лечения раненых", - написал Адитьянатх в Twitter.