https://ria.ru/20221002/indiya-1820954761.html

В Индии не менее 27 человек погибли при падении трактора в пруд

В Индии не менее 27 человек погибли при падении трактора в пруд - РИА Новости, 02.10.2022

В Индии не менее 27 человек погибли при падении трактора в пруд

Не менее 27 человек погибли и более 20 получили ранения в Индии при падении в пруд перевозившего людей трактора с прицепом, сообщает Times of India. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T11:28

2022-10-02T11:28

2022-10-02T11:28

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт – РИА Новости. Не менее 27 человек погибли и более 20 получили ранения в Индии при падении в пруд перевозившего людей трактора с прицепом, сообщает Times of India.Инцидент произошел накануне вечером в округе Канпур штата Уттар-Прадеш. Водитель трактора, который перевозил в прицепе около 50 человек, не справился с управлением, после чего машина рухнула в воду. Согласно данным местных властей, большинство жертв - женщины и дети. Все они возвращались домой с религиозной церемонии в местном храме."Огорчен аварией трактора с прицепом в Канпуре. Мои мысли со всеми теми, кто потерял своих близких и родных. Молитвы с ранеными. Местная администрация оказывает всю возможную помощь пострадавшим", - написал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он добавил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в размере 200 тысяч рупий (2,44 тысячи долларов) из фонда помощи премьер-министра, а пострадавшие получат по 50 тысяч рупий (612 долларов).Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх заявил, что "тракторы с прицепом следует использовать только для перевозки грузов, а не для перевозки людей"."Дорожно-транспортное происшествие в районе Канпур очень душераздирающее. Окружному судье и другим старшим офицерам было приказано немедленно прибыть на место и провести операции по оказанию помощи на военной основе и принять меры для надлежащего лечения раненых", - написал Адитьянатх в Twitter.

https://ria.ru/20220913/indiya-1816402866.html

https://ria.ru/20220721/indiya-1803920881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, нарендра моди, уттар-прадеш