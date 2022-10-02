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В Индии не менее 27 человек погибли при падении трактора в пруд - РИА Новости, 02.10.2022
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В Индии не менее 27 человек погибли при падении трактора в пруд
В Индии не менее 27 человек погибли при падении трактора в пруд - РИА Новости, 02.10.2022
В Индии не менее 27 человек погибли при падении трактора в пруд
Не менее 27 человек погибли и более 20 получили ранения в Индии при падении в пруд перевозившего людей трактора с прицепом, сообщает Times of India. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:28
2022-10-02T11:28
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт – РИА Новости. Не менее 27 человек погибли и более 20 получили ранения в Индии при падении в пруд перевозившего людей трактора с прицепом, сообщает Times of India.Инцидент произошел накануне вечером в округе Канпур штата Уттар-Прадеш. Водитель трактора, который перевозил в прицепе около 50 человек, не справился с управлением, после чего машина рухнула в воду. Согласно данным местных властей, большинство жертв - женщины и дети. Все они возвращались домой с религиозной церемонии в местном храме."Огорчен аварией трактора с прицепом в Канпуре. Мои мысли со всеми теми, кто потерял своих близких и родных. Молитвы с ранеными. Местная администрация оказывает всю возможную помощь пострадавшим", - написал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он добавил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в размере 200 тысяч рупий (2,44 тысячи долларов) из фонда помощи премьер-министра, а пострадавшие получат по 50 тысяч рупий (612 долларов).Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх заявил, что "тракторы с прицепом следует использовать только для перевозки грузов, а не для перевозки людей"."Дорожно-транспортное происшествие в районе Канпур очень душераздирающее. Окружному судье и другим старшим офицерам было приказано немедленно прибыть на место и провести операции по оказанию помощи на военной основе и принять меры для надлежащего лечения раненых", - написал Адитьянатх в Twitter.
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в мире, индия, нарендра моди, уттар-прадеш
В мире, Индия, Нарендра Моди, Уттар-Прадеш
11:28 02.10.2022
 
В Индии не менее 27 человек погибли при падении трактора в пруд

TOI: не менее 27 человек погибли, 22 получили ранения в Индии при падении трактора в пруд

© AP PhotoСельскохозяйственный трактор упал в пруд в округе Канпур, Индия
Сельскохозяйственный трактор упал в пруд в округе Канпур, Индия - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo
Сельскохозяйственный трактор упал в пруд в округе Канпур, Индия
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт – РИА Новости. Не менее 27 человек погибли и более 20 получили ранения в Индии при падении в пруд перевозившего людей трактора с прицепом, сообщает Times of India.
Инцидент произошел накануне вечером в округе Канпур штата Уттар-Прадеш. Водитель трактора, который перевозил в прицепе около 50 человек, не справился с управлением, после чего машина рухнула в воду. Согласно данным местных властей, большинство жертв - женщины и дети. Все они возвращались домой с религиозной церемонии в местном храме.
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В Индии восемь человек погибли из-за пожара в гостиничном комплексе
"Огорчен аварией трактора с прицепом в Канпуре. Мои мысли со всеми теми, кто потерял своих близких и родных. Молитвы с ранеными. Местная администрация оказывает всю возможную помощь пострадавшим", - написал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он добавил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в размере 200 тысяч рупий (2,44 тысячи долларов) из фонда помощи премьер-министра, а пострадавшие получат по 50 тысяч рупий (612 долларов).
Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх заявил, что "тракторы с прицепом следует использовать только для перевозки грузов, а не для перевозки людей".
"Дорожно-транспортное происшествие в районе Канпур очень душераздирающее. Окружному судье и другим старшим офицерам было приказано немедленно прибыть на место и провести операции по оказанию помощи на военной основе и принять меры для надлежащего лечения раненых", - написал Адитьянатх в Twitter.
Автомобиль скорой - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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