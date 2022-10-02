https://ria.ru/20221002/grivna-1820980736.html

Обращение гривны в новых субъектах России будет возможно до конца года

Обращение гривны в новых субъектах России будет возможно до конца года - РИА Новости, 02.10.2022

Обращение гривны в новых субъектах России будет возможно до конца года

Рубль станет денежной единицей в новых субъектах РФ, обращение гривны будет возможным до 31 декабря 2022, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:59

2022-10-02T14:59

2022-10-02T15:26

россия

рубль

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Рубль станет денежной единицей в новых субъектах РФ, обращение гривны будет возможным до 31 декабря 2022, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников со ссылкой на документы, внесенные в Госдуму."Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчётах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений", - передает его слова пресс-служба комитета.

https://ria.ru/20221002/subekty-1820983424.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рубль, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях