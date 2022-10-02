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Обращение гривны в новых субъектах России будет возможно до конца года - РИА Новости, 02.10.2022
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Обращение гривны в новых субъектах России будет возможно до конца года
Обращение гривны в новых субъектах России будет возможно до конца года - РИА Новости, 02.10.2022
Обращение гривны в новых субъектах России будет возможно до конца года
Рубль станет денежной единицей в новых субъектах РФ, обращение гривны будет возможным до 31 декабря 2022, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:59
2022-10-02T15:26
россия
рубль
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Рубль станет денежной единицей в новых субъектах РФ, обращение гривны будет возможным до 31 декабря 2022, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников со ссылкой на документы, внесенные в Госдуму."Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчётах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений", - передает его слова пресс-служба комитета.
https://ria.ru/20221002/subekty-1820983424.html
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россия, рубль, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях
Россия, Рубль, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях
14:59 02.10.2022 (обновлено: 15:26 02.10.2022)
 
Обращение гривны в новых субъектах России будет возможно до конца года

Обращение гривны в новых субъектах России будет возможно до 31 декабря 2022 года

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Рубль станет денежной единицей в новых субъектах РФ, обращение гривны будет возможным до 31 декабря 2022, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников со ссылкой на документы, внесенные в Госдуму.
"Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчётах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений", - передает его слова пресс-служба комитета.
Донецк - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 15:12
Россия признает документы об образовании из ДНР, ЛНР и Украины
 
РоссияРубльДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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