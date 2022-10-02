https://ria.ru/20221002/gripp-1821021073.html

В Британии зафиксировали худшую в истории страны вспышку птичьего гриппа

В Британии зафиксировали худшую в истории страны вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 02.10.2022

В Британии зафиксировали худшую в истории страны вспышку птичьего гриппа

Жители Великобритании могут столкнуться с дефицитом индейки на Рождество из-за самой серьезной вспышки птичьего гриппа в истории страны, сообщает телеканал Sky... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T19:02

2022-10-02T19:02

2022-10-02T19:02

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Жители Великобритании могут столкнуться с дефицитом индейки на Рождество из-за самой серьезной вспышки птичьего гриппа в истории страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Национальный союз фермеров (NFU).По данным телеканала, на данный момент из-за распространения вируса пришлось забить более трех миллионов птиц, грипп был обнаружен в 155 районах по всей Великобритании."Это риск. Если, например, птичий грипп коснется индеек, это может вызвать массовое уничтожение, что может привести к реальным проблемам с цепочками поставок в преддверии Рождества", - рассказал телеканалу председатель совета NFU по птицеводству Джеймс Моттерсхед.Индейка – одно из наиболее популярных блюд на рождественском столе британцев.Опасения по поводу нехватки рождественской индейки в Великобритании появляются не первый год. В 2021 году председатель Британского союза птицеводства Грэм Дир сообщал о рисках дефицита главного продукта для рождественского стола в связи с нехваткой работников в отрасли. Позднее представители торговой отрасли заверили РИА Новости, что британцы не столкнутся с этой проблемой.Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А, который распространен во всем мире. Многие виды диких птиц переносят заражение вирусом без очевидных признаков вреда для их здоровья, но у некоторых, включая домашних, развивается болезнь, которая может передаваться человеку.

https://ria.ru/20221002/konflikt-1820929663.html

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в мире, здоровье - общество, великобритания