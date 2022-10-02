https://ria.ru/20221002/grazhdanstvo-1821029158.html
Раненый доброволец из Абхазии получит гражданство России
Раненый доброволец из Абхазии получит гражданство России - РИА Новости, 02.10.2022
Раненый доброволец из Абхазии получит гражданство России
Доброволец из Абхазии Алиас Авидзба, получивший тяжёлое ранение во время специальной военной операции на Украине, получит гражданство РФ, сообщает Медиацентр... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T20:01
2022-10-02T20:01
2022-10-02T20:05
специальная военная операция на украине
аслан бжания
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украина
владимир путин
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СУХУМ, 2 окт - РИА Новости. Доброволец из Абхазии Алиас Авидзба, получивший тяжёлое ранение во время специальной военной операции на Украине, получит гражданство РФ, сообщает Медиацентр МИД республики.Ходатайство о приеме в гражданство РФ поступило в МИД Абхазии при поддержке президента Аслана Бжания и было направлено в Россию по дипломатическим каналам."Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу о приеме в гражданство России в упрощенном порядке Алиаса Авидзба", - говорится в сообщении.Авидзба участвовал в составе интернациональной бригады "Пятнашка". В августе этого года он получил тяжелое ранение.
https://ria.ru/20221002/grazhdanstvo-1820986225.html
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аслан бжания, россия, абхазия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Аслан Бжания, Россия, Абхазия, Украина, Владимир Путин
20:01 02.10.2022 (обновлено: 20:05 02.10.2022)
Раненый доброволец из Абхазии получит гражданство России
Раненый доброволец из Абхазии Авидзба получит гражданство России в упрощенном порядке