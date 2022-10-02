https://ria.ru/20221002/grazhdanstvo-1820986225.html

Правительство назвало условия для получения гражданства в новых регионах

Правительство назвало условия для получения гражданства в новых регионах - РИА Новости, 02.10.2022

Правительство назвало условия для получения гражданства в новых регионах

Проживающие на новых территориях и выехавшие в РФ лица получат российское гражданство при подаче заявления и принесения присяги, сообщила пресс-служба комитета... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:28

2022-10-02T15:28

2022-10-02T15:28

павел крашенинников

россия

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Проживающие на новых территориях и выехавшие в РФ лица получат российское гражданство при подаче заявления и принесения присяги, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству."Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территории, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова главы комитета Павла Крашенинникова.

https://ria.ru/20221002/sud-1820971082.html

россия

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павел крашенинников, россия, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф