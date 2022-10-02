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Захватившие власть в Буркина-Фасо военные открыли воздушные границы
Захватившие власть в Буркина-Фасо военные открыли воздушные границы - РИА Новости, 02.10.2022
Захватившие власть в Буркина-Фасо военные открыли воздушные границы
Захватившие власть в Буркина-Фасо военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре заявили об открытии воздушного пространства страны. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T19:04
2022-10-02T19:04
2022-10-02T19:38
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Захватившие власть в Буркина-Фасо военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре заявили об открытии воздушного пространства страны.В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ.Ранее военные заявили, что ситуация в стране находится "под контролем", и призвали граждан сохранять спокойствие и "сдержанность".Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, буркина-фасо
19:04 02.10.2022 (обновлено: 19:38 02.10.2022)
Захватившие власть в Буркина-Фасо военные открыли воздушные границы
Захватившие власть в Буркина-Фасо военные заявили об открытии воздушных границ страны
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Захватившие власть в Буркина-Фасо военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре заявили об открытии воздушного пространства страны.
В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ.
"Глава "Патриотического движения за сохранение и восстановление" (MPSR) информирует национальное и международное сообщество об открытии воздушных границ с сегодняшнего дня, 2 октября 2022 года", - говорится в заявлении военных, опубликованном на странице национальной вещательной компании RTB в соцсетях.
Ранее военные заявили, что ситуация в стране находится "под контролем", и призвали граждан сохранять спокойствие и "сдержанность".
Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.