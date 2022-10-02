https://ria.ru/20221002/granitsy-1821021737.html

Захватившие власть в Буркина-Фасо военные открыли воздушные границы

Захватившие власть в Буркина-Фасо военные открыли воздушные границы - РИА Новости, 02.10.2022

Захватившие власть в Буркина-Фасо военные открыли воздушные границы

Захватившие власть в Буркина-Фасо военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре заявили об открытии воздушного пространства страны. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T19:04

2022-10-02T19:04

2022-10-02T19:38

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Захватившие власть в Буркина-Фасо военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре заявили об открытии воздушного пространства страны.В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ.Ранее военные заявили, что ситуация в стране находится "под контролем", и призвали граждан сохранять спокойствие и "сдержанность".Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, буркина-фасо