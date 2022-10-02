https://ria.ru/20221002/granatomety-1821010661.html

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных в тыловых районах

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных в тыловых районах - РИА Новости, 02.10.2022

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных в тыловых районах

Мобилизованные граждане, проходящие подготовку в тыловых районах специальной военной операции, учатся применять в том числе трофейные гранатометы AT-4... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T18:00

2022-10-02T18:00

2022-10-02T19:36

в мире

технологии

россия

киев

украина

нато

шак-12

javelin (птрк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821014910_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7169aa60b6a33732c01603864524c90.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мобилизованные граждане, проходящие подготовку в тыловых районах специальной военной операции, учатся применять в том числе трофейные гранатометы AT-4 шведско-американского производства, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Министерства обороны России.На кадрах показано, как один из проходящих подготовку военнослужащих вскидывает на плечо гранатомет AT-4, прицеливается и открывает огонь по учебной цели на полигоне. Мобилизованные также осваивают и пристреливают новые автоматы АК-12.Как уточнили в российском оборонном ведомстве, в тыловых районах проведения спецоперации бойцы закрепляют навыки ведения боевых действий в составе подразделений в условиях "городской или промышленной застройки и пересеченной местности".Еще до начала спецоперации некоторые страны НАТО начали поставлять киевским властям противотанковые комплексы и ручные гранатометы, а с началом СВО объемы поставок только возросли. Так, союзные войска в боях с украинскими боевиками не раз захватывали американские противотанковые комплексы Javelin, британские NLAW, американские ручные гранатометы AT-4, немецкие Panzerfaust 3 и шведские "Калр Густав".AT-4 разработан совместно шведской компанией SAAB Bofors Dynamics и американской ATK. Он состоит на вооружении более чем в 20 странах, произведено свыше миллиона единиц. По данным из открытых источников, только на Украину поставили более 20 тысяч штук AT-4 — около шести тысяч единиц из США, и 15 тысяч из Швеции.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. Как пояснял министр обороны Сергей Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

россия

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мобилизованные учатся применять гранатометы НАТО в тыловых районах СВО. Видео Минобороны РФ Мобилизованные учатся применять гранатометы НАТО в тыловых районах СВО. 2022-10-02T18:00 true PT2M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, россия, киев, украина, нато, шак-12, javelin (птрк), частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, сша